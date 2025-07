Áramszünet bénította meg szinte egész Csehországot

EZ VOLT AZ EGYIK LEGSÚLYOSABB ÁRAMSZÜNET A KÖZELMÚLTBAN A CSEH VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZAT TÖRTÉNETÉBEN

- írja az Euractiv.

Az országos átviteli rendszerirányító (CEPS) szerint Csehország nagyfeszültségű hálózatának nagy részén megszűnt az áramszolgáltatás.

Az átviteli rendszer egy része áram nélkül maradt, és a legtöbb alállomást is érintette az esemény

- írta a CEPS az X-en. "Az okokat még vizsgáljuk. Mérnökeink intenzíven dolgoznak az áramellátás helyreállításán" - tették hozzá.

Rendkívüli és kellemetlen helyzettel állunk szemben, és mindenki intenzíven dolgozik az áramellátás helyreállításán. Most ez a prioritás. Köszönöm mindenkinek a türelmét

- üzente a cseh kormányfő. A helyi média a tömegközlekedés és a pénzautomaták működésének zavaráról számolt be.

