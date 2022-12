Orbán Viktor: a munkahelygyilkos adó miatt állások tízezrei szűnnének meg Magyarországon

Portfolio 2022. december 02. 07:53

Péntek reggel fél nyolctól interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak. A kormányfő elmondta, Magyarország nem támogatja a globális minimumadó bevezetését, szerinte munkahelyek tízezrei szűnnének meg emiatt Magyarországon. Elmondta azt is, Magyarország továbbra is importáklhat olajat, nekünk nem kell tartani attól, hogy ellátási problémáink lesznek, ám az olajár Magyarország számára is problémát jelent. Elmondása szerint az elszállt energiaárak miatt évente 4000 milliárd forint hiányzik a magyar költségvetésből, és ezt valahogy elő kell teremteni, ezen dolgoznak jelenleg.