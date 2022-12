Segítség nélkül tömeges felmondás jöhet: a távhő tizenhatszoros ára és a villany nyolcszoros ára kivágta a biztosítékot az orvosoknál

A portál beszámolója elején kiemeli, az egészségügyi alapellátás biztosítása önkormányzati feladat, ám több helyhatóság magukra hagyja a háziorvosokat, akiknek így maguknak kell kigazdálkodniuk praxisaik rezsijét, miközben a támogatás mértéke évek óta változatlan.

Saját helyzetük javítása érdekében most a budapesti III. kerület orvosai összefogtak.

A 24.hu-hoz eljutott nyilatkozatukban azt írják, nem tudják kigazdálkodni a sokszorosára növekedett rezsiköltségeket, bérük terhére pedig nem vállalják azok kifizetését. A november 18-ai keltezésű nyilatkozatot a III. kerület 56 felnőtt háziorvosa (az összes háziorvos 95 százaléka), 24 gyermek háziorvosa (92 százalék), 16 felnőtt fogorvos (a felnőtt fogorvosok 64 százaléka) és 3 gyermek fogorvos (43 százalék) írta alá.

Ez összesen 96 orvost jelent, amely a teljes kerületi orvoslétszám 84 százaléka.

Az orvosok által megküldött nyilatkozatból kiderül, hogy a távhő ára a 16-szorosára, a villanyé pedig a nyolcszorosára emelkedett. Úgy fogalmaznak, az alapellátásban dolgozó orvosok a legalább 10 éve változatlan, működésre fordítható finanszírozási összegből a megnövekedett egyéb költségek (pl. takarítás, könyvelői díj, informatikai rendszerek díja, gyógyszerek költsége, biztosítások díja stb.) miatt, a sokszorosára növekedett rezsiköltségeket kigazdálkodni nem tudják, illetőleg saját bérük terhére ennek kifizetését nem vállalják (hiszen ez egyetlen egy munkavállalói csoporttól sem elvárható).

Kiemelték azt is, hogy a kerület lakosaira semmilyen további terhet nem tudnak és nem is akarnak áthárítani, így bevételeiket nem tudják növelni. Hozzátették, hogy az ország és a főváros számtalan önkormányzata átvállalja a rezsidíjak megemelkedett összegét, mert csak így biztosítható az, hogy az egyébként is kis létszámú, túlterhelt és többségében nyugdíjas korú, alapellátásban dolgozó orvosok munkájukat tovább folytassák.

Az orvosok azt remélik, hogy az ország több önkormányzatához és Budapest számos kerületéhez hasonlóan az óbudai önkormányzat sem hárítja át az alapellátásban dolgozó orvosokra a megnövekedett rezsidíjakat,

ellenkező esetben az alapellátásban dolgozó orvosok tömeges felmondására lehet számítani.

A 24.hu megkereste Óbuda-Békásmegyer önkormányzatát, válaszukban átküldték a polgármester korábbi közleményét, és hangsúlyozták, a kormányzat az alapellátó orvosokat kivette a rezsitámogatott körből, és ezzel valóban nehéz helyzetbe hozta országszerte a háziorvosokat. Az alapellátó orvosok a kormányzattal állnak szerződésben, így az állam felelőssége, hogy a praxisokat működtetni tudják.

Címlapkép forrása: Getty Images