Máris záporoznak Putyinék fenyegetései az orosz olajársapka elfogadása miatt

Miután megszületett az EU-ban, illetve a G7-országokban az orosz olajra vonatkozó 60 dolláros ársapka, záporozni kezdtek a fenyegető tartalmú orosz üzenetek, amelyek mind arra utalnak, hogy az egyezményben részt vevő tagállamok megbánhatják ezt, illetve az olajellátásuk is veszélybe kerülhet. Amint megírtuk: ez magyar szempontból is kiemelten figyelendő ügy, hiszen a vezetéken keresztüli, nyomott árú urali olajszállítás volt eddig a 480-as hatósági üzemanyagár fenntartásának az egyik alapja, és ha leállna esetleg felénk a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás, akkor bár lenne egy menekülőút az Adria-vezeték felől, de még ezzel együtt is maradhatnának kockázatok a magyar ellátásbiztonságra.