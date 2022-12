Hódít egy különös befektetési tipp, amivel megsokszorozhatod a pénzed

Diverzifikálni szeretnéd a portfóliódat? A hagyományos bölcselet szerint többek között aranyba, műtárgyakba, régiségekbe vagy borba érdemes fektetned a pénzed, egy meglepő tanulmány szerint azonban van egy sokkal jövedelmezőbb befektetés is: a Lego. Mutatjuk, miért érdemes elgondolkodnod ezen a különös befektetési formán, illetve összeszedtük, milyen tematikájú legókat érdemes beszerezned, és hol tájékozódhatsz ezek áráról és népszerűségéről.

Ideje megismerkedni új befektetési formákkal?

A Barclays korábbi felmérése szerint a gazdagok vagyonuk mintegy 10%-át ékszerekbe, műtárgyakba, régiségekbe, gyűjthető borokba és autókba fektetik (a hagyományos pénzügyi értékpapírokba való befektetés mellett). Az ilyen javak iránti kereslet különösen nagy (ahogyan az áraik növekedése is) a fejlődő országokban, például Kínában, Oroszországban és a közel-keleti országokban. Ezek az alternatív befektetési formák jól feldolgozott szakirodalommal rendelkeznek, ellentétben a szokatlanabb árukkal, amelyek megvásárlása kevésbé tűnik komolynak: Lego-készletek, Barbie-babák, szuperhős minifigurák vagy modellautók és vonatok.

A Lego-példányok többet érhetnek az aranynál

A Research in International Business and Finance folyóirat által közzétett tanulmány egy meglepő befektetési tippet kínál a hagyományos tanácsok helyett. Az oroszországi Higher School of Economics (HSE) közgazdászai megállapították, hogy a Legók magasabb hozamot biztosítanak, mint a legtöbb más befektetési alternatíva.

Megszoktuk, hogy az emberek befektetésként vásárolnak olyan tárgyakat, mint az ékszerek, régiségek vagy műtárgyak. Vannak azonban más lehetőségek is, mint például a gyűjthető játékok

- írta Viktoria Dobrinszkaja, a tanulmány társszerzője, a HSE professzora.

A tanulmány szerzői 2322 Lego-készlet árát vizsgálták az 1987-2015 közötti időszakban. A kutatók az elsődleges eladásokra és az online aukciós tranzakciókra vonatkozó információkat, kizárólag az új, bontatlan készletek eladásait vizsgálták.

Megállapították, hogy a már nem forgalmazott Lego-készletek piaci ára a másodlagos piacokon történő értékesítéskor évente legalább 11%-kal nőtt. Ez magasabb, mint az arany, a nagy részvények, kötvények és más típusú befektetések átlagos nyeresége.

A másodlagos piaci árak általában két-három évvel egy készlet polcokról való lekerülése után kezdenek növekedni, de az árváltozások jelentős szórást mutatnak, és éves szinten -50%-tól +600%-ig terjednek. A kis és nagyon nagy készletek árai gyorsabban nőnek, mint a közepes méretű készleteké, valószínűleg azért, mert a kis készletek gyakran tartalmaznak egyedi alkatrészeket vagy figurákat, míg a nagy készleteket kis mennyiségben gyártják, és vonzóbbak a felnőttek számára.

A kutatás szerint híres épületekhez, népszerű filmekhez vagy szezonális ünnepekhez kapcsolódó tematikus készletek árai növekednek a legnagyobb mértékben (a legdrágábbak közé tartozik az Ezeréves Sólyom, a Café Corner, a Taj Mahal, a Halálcsillag II és a Birodalmi Csillagromboló). Egy másik vonzó kategóriába tartoznak azok a készletek, amelyeket korlátozott példányszámban adtak ki, vagy promóciós eseményeken osztottak szét: a ritkaság növeli értéküket a gyűjtők szemszögéből.

Még ha figyelembe vesszük is a legtöbb készlet alacsony árát, ez egy hatalmas piac, amelyet a hagyományos befektetők nem ismernek

- vélekedik Viktoria Dobrinszkaja.

Ráadásul a Lego-termékek ára nem igazán függ a tőzsdétől (még a 2008-as pénzügyi válság idején is növekedett), és viszonylag alacsony a műkincsekhez, régiségekhez és autókhoz képest, ami megbízható és elérhető befektetési móddá teszi őket. A tanulmány szerzői szerint azonban a legóba való befektetés csak hosszú távon (azaz három éven túl) éri meg, és magasabb tranzakciós költségekkel jár (pl. szállítás és tárolás), mint a pénzügyi értékpapírokba való befektetés.

Miért olyan értékesek a legók?

A kutatók a befektetési lehetőség magas megtérülését több komponensnek tulajdonítják. Úgy vélik, hogy az ok, amiért az emberek hajlandóak ennyit fizetni ezekért a játékokért, két fő tényezőre vezethető vissza: a ritkaságra és a nosztalgiára. A Lego-készleteket korlátozott mennyiségben gyártják, különösen az ikonikus filmeknek, könyveknek vagy történelmi eseményeknek szentelt különleges gyűjteményeket.

Fontos megjegyezni, hogy miután a készleteket kivonják a forgalomból, a másodlagos piacon meglehetősen kevés darab található:

sok tulajdonos nem lát bennük értéket (és elveszíti vagy eldobja a darabokat), míg mások éppen ellenkezőleg, nagyra értékelik őket, és nem akarják eladni.

A Lego-készleteket több évtizede, az 1960-as évek óta gyártják, és sok felnőtt rajongójuk van. A 20-30 évvel ezelőtt gyártott készletek nosztalgiát ébresztenek a Lego-rajongókban, és ezek ára az egekbe szökhet. Joggal feltételezhető, hogy minél több idő telt el a készlet gyártása óta, annál inkább felértékelődik mint klasszikus vagy nosztalgikus tárgy. Azonban nem készültek olyan tudományos tanulmányok, amelyek ezt a feltételezést alátámasztották volna.

Mik tehát a fő tudnivalók a legóba való befektetés előtt?

Mint minden befektetésnél, itt is fontos, hogy előbb végezd el a kutatást. Van néhány dolog, amit szem előtt kell tartanod, mielőtt elkezdesz árulni az interneten minden egyes legódarabot. Íme, mit kell tudnod ahhoz, hogy a befektetésed valóban számíthasson:

A Lego árai a másodlagos piacon nagymértékben változnak, és általában két-három évvel a forgalomból való kikerülés után emelkednek.

A nyereségek éves szinten -50% és +600% között mozognak, ezért ne feltételezd, hogy minden készlet automatikusan gazdaggá tesz.

A befektetés jellege és amiatt, hogy egy készlet értéknövekedése néhány évig is eltarthat, a haszon kiszámításakor figyelembe kell venned az olyan tranzakciós költségeket, mint a szállítás és a tárolás.

A kis és nagyon nagy készletek ára gyorsabban nő, mint a közepes méretűeké.

A filmekhez (különösen a Star Warshoz), híres épületekhez és ünnepekhez kapcsolódó készletek, valamint a korlátozott példányszámú és promóciós készletek értéknövekedése a legnagyobb.

Mielőtt a Lego árengedményt adna az Egyesült Államokban, először Európában árazza le a termékeket. (Magyarországon élve kevésbé releváns, de tegyük fel, hogy az Egyesült Államokban vagy, és követed az európai piacot, így felkészülhetsz arra, hogy a készleteket hamarosan leértékelik.)

Íme néhány tematika, amelyek az elmúlt hat évben folyamatosan az első 5 helyen szerepeltek a Lego bestsellerlistáján:

LEGO City

Star Wars

Ninjago

Friends

LEGO technic

Ezek a legkelendőbb témák közé tartoznak, és nagyszerű lehetőséget jelentenek befektetők számára, mivel nagy a kereslet. Általában a filmekhez vagy rajzfilmekhez kapcsolódó készletek jól teljesítenek, a Lego-gyűjtők pedig felárat fizetnek a bontatlan, újszerű állapotban lévő készletekért.

Bár a felnőtteknek szánt legók értékesítése nagyszerű befektetés lehet, ez nem egy olyan piac, ahová bárki csak úgy beugorhat.

A Lego-ba befektetők magas hasznot érhetnek el a kicsomagolatlan készletek, különösen a ritka, korlátozott példányszámban vagy régen gyártott készletek továbbértékesítéséből, de nem minden készlet egyformán sikeres.

Igazi Lego-rajongónak kell lenni ahhoz, hogy az ember meg tudja különböztetni a piaci árnyalatokat, és meglássa egy adott készletben rejlő befektetési potenciált

- hangsúlyozta Dobrinszkaja.

És fontos megjegyezni: egy Lego-rajongó és gyűjtő számára ez a hobbi többet érhet az aranynál.

Hol érdemes tájékozódni a Lego árairól?

Ha legóba szeretnél befektetni, ajánlott a BrickPicker Lego ár- és befektetési útmutató weboldal böngészése, illetve hasznos Lego-közösségeket találsz az EuroBricks és a Brickset felületein, illetve a Reddit Lego subredditjén. Hasznos továbbá a BrickEconomy nevű weboldal, amely a Lego-készletek jelenlegi és várható árával foglalkozik.

Végső soron a legóba való befektetés ugyanazt az elvet követi, mint minden más gyűjtőcikké: "Buy Low, Hold Long, Sell High", vagyis: vedd meg alacsony áron, tarts meg sokáig, majd add el drágábban.

Címlapkép forrása: Ben Perry/Getty Images