Bod Péter Ákos: Magyarország uniós pénzügyi kontroll alatt: hogyan is lesz ez?

A politikai elemzők a sokféle és konfliktusos tagállami érdekeket, a politikai konstellációt, az európai intézmények közötti viszonyt vizslatják, a gazdasági elemzők és hitelminősítők pedig az üzleti, pénzügyi vonatkozásokat latolgatják. A következmények még a szűken vett, közvetlen pénzügyi vonatkozásban is komolyak:

ekkora összegek kimaradása, akár csak nagyobb időbeli csúszása bizonyára erősen érinti Magyarország finanszírozási viszonyait, a gazdasági növekedést.

Még ennél is nehezebb előre jelezni a politikai vonatkozások alakulását, hiszen minden ezzel ellentétes kormányzati állítással szemben szorosan összekapcsolódnak a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament előtt fekvő nagy ügyek, benne az Ukrajnának nyújtandó közös hitel, a multinacionális vállalatokra alkalmazandó minimális adókulcs, meg az olyan biztonság-stratégiai kérdés is, mint két európai tagország NATO-felvételének a megszavazása. Ezekben az ügyekben – elégséges európai szövetséges híján – a magyar kormány a maradék erős eszközét használja újabban: a vétót. Akár az adott ügytől független is, egyéb törekvései szolgálatában: amikor a magyar Országgyűlés naptárjába valahogy nem fér be a svéd és finn NATO-belépéséről való szavazás, akkor okkal gondolhatjuk, hogy itt is a vétó-eszköz alkalmazásáról van szó – a stratégiai szövetségeseinkkel szemben.

E taktikának komoly buktatói és nehezen kiszámolható mellékhatásai lehetnek, egyebek között a gazdasági, pénzügyi érdekeinkre nézve is.

Ez az a bonyolult helyzet, amiben most újabb elem a kohéziós támogatás felfüggesztésének és a helyreállítási terv feltételes elfogadásának az ügye, ami mind az EU intézményeire, mind a magyar államra nézve nagy teszt. Az első alkalom, hogy az EU-ban használják az úgynevezett feltételességi mechanizmust az uniós pénzügyi erőforrások védelmében olyan tagállammal kapcsolatban, amelynek jogi és intézményi rendszere bizonyítottan nem garantálja a források szabályos és hatékony felhasználását. Miénk tehát a kétes dicsőség, hogy alkalmat adunk az uniós intézményeknek a 2020-ban megalkotott szigorú szabályrendszer alkalmazására.

Az Európai Bizottságnak, mint a szerződések őrének, eddig is feladata volt az uniós forrásokkal való gazdálkodás folyamatos ellenőrzése, saját intézményei és a tagországi hatóságok együttműködésének keretében, ám éppen a magyar jogállamisági viszonyok és az uniós pénzek sajátos itteni felhasználásának a tanulságai gyorsították fel azt a jogi-politikai munkát, amely elvezetett az Európai Parlament és a Tanács 2020. decemberi rendeletéhez (2020/2092. rendelet az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről). Az új, minden korábbinál erősebb és részletesebb intézkedési rend immár nemcsak az egyedi ügyekre, hanem a tagállami szinten előforduló szisztematikus kockázatokra is alkalmazható. Az akkor kidolgozott és most élesített szabályrendszer az Európai Bizottságnak új előzetes ellenőrző és folyamatszabályozó szerepet ad pénzügyekben.

Ennek a felhatalmazásnak az alapján született meg most november 30-án az a bizottsági javaslat, amely a tagállami pénzügyminiszterek tanácsa számára Magyarország helyreállítási és reziliencia-építési tervét csakis kiterjedt felügyeleti eljárásokkal, konkrét kontrollpontokkal teli feltételi listával javasolja jóváhagyásra.

Nagy szervezeti innováció ez az európai integrációs folyamatban. Meglehetősen emlékeztet a Bretton Woods-i intézmények (Nemzetközi Valutaalap, Világbank) hitel-kondicionalitási rendszerére.

A Valutaalap (IMF) jellemzően rövid lejáratú pénzügyi eszközeivel, a Világbank pedig a hosszabb lejáratú fejlesztési hiteleivel úgy áll a tagállamok rendelkezésére hiteligénylés esetén, hogy alapos intézkedési terveket és ellenőrzési mátrixot iktat be a források odaítélése és szakaszos lehívása közé. Ily módon csak akkor indul meg a forrásáramlás, ha a kiinduló hitelfeltételek teljesülni látszanak; minden újabb részlet lehívását alapos, gyakran helyszíni ellenőrzés előzi meg.

A harmadik világ országain edződött két nemzetközi szervezet szoros kontrollrendszerét nem is kedvelik a forrásért folyamodó kormányok.

Az üzleti világ számára ugyanakkor megnyugtató a pénzköltés feletti külső szakmai-számviteli kontroll.

Valami ilyesmi körvonalazódik most a magyar ügyben életre hívott új szabályrendszer keretében.

Talán nem túlzás azt feltételezni, hogy a bizottsági közlemény bejelentése napján a forint árfolyamának figyelemreméltó változatlansága annak szólt, hogy egyfelől a kockáztatott pénzekhez való kormányzati hozzáférés esélye megmaradt, noha komoly befagyasztott tétellel, ami elég baj. Másfelől viszont a folyósítás és felhasználás szoros bizottsági ellenőrzés alatt marad a Tanácsnak készített javaslat szerint. Ez alapvetően jó hír a pénzügyi piacok számára.

A rákövetkező napok némi forintgyengülésében viszont belejátszhatott a felismerés, hogy ha a Tanács a bizottsági javaslat szerinti formában fogadja el a kidolgozott ellenőrzési eljárást, akkor a kormánynak maradéktalanul végre kell hajtania a huszonhét pontos feltétel-listát, mert csak annak teljesülése esetén lesz kifizetés az 5,8 milliárd eurós alapból, és csak akkor oldják fel a 7,5 milliárdos zárlatot. A gazdasági elemzők olvasata szerint a helyreállítási alap (RRF) szabályai szerint a pénzek a megadott „mérföldkövek” teljesítésének függvényében utalhatók, viszont a szabályrendhez kapcsolódik a jogállamisági kondicionalitási eljárás is. Az ugyan a mi esetünkben közvetlenül csak a három jövőbeli (2021–27-es) operatív program 65%-ának a befagyasztásával szankcionálna, de a „kiolvasztást” lehetővé tévő feltételek megegyeznek a helyreállítási eljárási program függelékében szereplőkkel.

Azaz elégtelennek ítélt magyar teljesítés mellett a Bizottság mind a 2021–27-re szóló pénzügyi keretnek, mind a helyreállítási alapnak a magyar pénzeit megállíthatja.

A maradéktalan teljesítés pedig nem holnap lesz, magyarán sokat kell várnia a kormánynak a szóban forgó pénzek megérkezéséig. Itt tehát komoly további kockázat és mindenképpen finanszírozási szakadék mutatkozik. Nem meglepő, ha gondolatilag ideérve a piaci hangulat borúsabbá válik. Pedig nemcsak a legrosszabb lehetséges verzión vagyunk túl, hanem egy sor észszerű javaslat is beépült a Bizottság és a magyar hatóságok között több hónapon át zajló tárgyalások során. A helyreállítási program például szembenéz a jelenlegi magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságával, és politikailag talán nem népszerű, de ésszerű irányt jelöl ki. Igaz, az energiatakarékossági, nyugdíjrendszeri, képzésfejlesztési tervek kidolgozása és pláne megvalósítása még sokkal arrébb van, a politikai és likviditási kockázatok pedig már itt dübörögnek.

És mindenki csak tippelget a legfontosabb kérdésben, ami nem az, hogy az uniós partnereink miként döntenek, hanem az, hogy mit tesz most a magyar politika.

Mielőtt a nekünk legfontosabb vonatkozást megnéznénk, érdemes elgondolkodni az új intézmény adminisztratív ügyein, így azon, hogy az uniós hitelkondicionalitás miként épül be az uniós intézményrendszerbe. Már maga a Helyreállítási Alap új intézmény az EU életében, ahhoz nyilván a Bizottság a DG ECFIN (Gazdasági és Pénzügyek Igazgatósága) keretein belül megteremti a szükséges szakállományt. A fizetési kérelmekhez csatolt mérföldkövek teljesülését ellenőrizni kell, a vitás esetekben vagy a feltételek lényegi változása esetén az érintett tagállam kormányszerveivel egyeztetni kell.

Szinte valutaalapi karakterű folyamatos gazdaságpolitikai-adminisztrációs kapcsolatot kell tehát működtetnie a Bizottságnak a tagállami kormányokkal.

A feltételek ellenőrzése más jellegű munkafeladat, mint a kifizetések adminisztratív ellenőrzését és az operatív programok szakmai ügyeit intéző igazgatósági munka. A jogállami feltételek ellenőrzése és a politikai párbeszéd lefolytatása pedig nyilván részben jogi munka, de a politikai súlya miatt inkább főtitkári feladat, mindenképpen új teendő a Bizottság életében.

De vajon minálunk hogyan érinti mindez az állami működést? És ez számomra az igazi kérdés. 2010 óta nagy következetességgel zajlott az államigazgatási szervezet centralizálása, már a kezdő kormány struktúrája eltért (tudatosan) az uniós tanácsi konfigurációtól. A döntéshozatal gyorsítása címén a független, kontroll-feladat ellátására képes szervezeteket semlegesítették, meggyengítették; elég arra utalni, hogy az Alkotmánybíróság illetékessége gazdasági ügyekben majd csak akkor áll vissza, ha az államadósság GDP-arányos mértéke az 50 százalékos szint alá csökken – az sem jövőre lesz. A nemzetgazdasági minősítés bőséges osztogatásával az ügyletek sokasága került ki a Versenyhivatal illetékessége alól.

Az illiberális állam meghirdetése olyan következményekkel is járt, mint az érdekszervezetekkel való érdemi párbeszédnek, a társadalmi egyeztetésnek, a civil szervezetek bevonásának az elhalása. A rendeleti kormányzás immár két éve alatt a közpénzek nyilvánossága beszűkült, az Országgyűlés ellenőrző funkciója jelentőségét vesztette.

Hogyan lesz most képes és hajlandó a magyar politikai berendezkedés ténylegesen, nemcsak formailag integrálni azokat az uniós kondíciókat, amelyek a belső fékek és ellensúlyok működését feltételezik és ki is követelik?

A megszakítatlan kormányzás tizenkét éve alatt minálunk olyan személyi, nézetrendi, párthátterű homogenitás alakult ki a vezetői szinteken, amelyben az ellenőrző funkciókra létrehozott gazdasági, számvizsgálói, belső ellenőrzési apparátustól nehéz lenne elvárni a kormányszervek működésének érdemi kontrollját.

A kételyek megsokszorozódnak, amikor végigolvassuk a magyar helyreállítási és ellenállósági terv nevet viselő kormánydokumentumról készített bizottsági értékelést (MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének jóváhagyásáról, Európai Bizottság). Ebben olyan intézményi garanciákra tesznek javaslatot, mint hogy

az ellenőrző hatóság (EUTAF) rendelkezzen a függetlenségének megőrzéséhez szükséges pénzügyi és emberi erőforrásokkal, valamint lehetővé tegye feladatainak hatékony és időben történő ellátását.

Létezik ilyen intézmény a Pénzügyminisztérium keretein belül (Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság), de munkájuk különösebb ismerete nélkül is elgondolható, hogy ma roppant nehéz nyugat-európai értelemben vett független munkát végezni.

A konjunkturális viszonyok romlása miatt még nagyobb jelentősége lenne az uniós fejlesztési pénzeknek, így az érintett üzleti köröktől kiinduló nyomás sem lesz kisebb, mint eddig. A ráhatás a magyar intézményrendszert, annak tisztségviselőit éri, ugyanakkor az új uniós intézményi rend szerinti külső kontroll bizonyára sokkalta szigorúbb és éberebb lesz, mint eddig. Az átszervezendő, újraalakuló uniós szakapparátus aligha lesz partner ahhoz, hogy a magyar pénzigényekre tekintettel felpörgesse az adminisztratív, és főleg a tartalmi ellenőrzési-egyeztetési folyamatokat.

Sok még itt az ismeretlen, de az elemzők okkal nézik némi kételyekkel a magyar gazdaság finanszírozási kilátásait.

Azonban rövid távon nincs ok aggodalomra, hiszen az EU pénzcsatornáiból most is áramolnak befele források. Az agrárpénzek rendben érkeznek, csupán nem futnak át az állami költségvetésen, de továbbra is kisegítik a mezőgazdasági ágazat szereplőit, és javítják a fizetési mérleg pozícióit. A korábbi, most kifutó hétéves költségvetés (MFF) ágán is jelentős összegek érkeznek; a 2022-es előirányzat csaknem fele megjött augusztus végéig, ezer milliárd forintos nagyságrendet meghaladóan.

De szükség lehet megemelt állami hitelfelvételre. A belső viszonyokat jelzi, hogy 8% körüli a hosszabb futamidejű állampapírok referenciaszintje, ami nem mutat feszültséget. A külső pénzügyi piacon történtek fejlemények, még a bizottsági bejelentés előtt: a felvett összegek nem nagyok, a kamatfeltételek már nem annyira kedvezők, mint akárcsak néhány hónapja. Volt két novemberi kibocsátás, és ezt követően a november 29-i bejelentés szerint egy korábban kibocsátott 30 éves dollárkötvényre most 400 millió dollár értékben ráemelt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A papír annak idején 7,6 százalékkal kamatozott; ha most is ilyen kondíciók mellett történt a forrásszerzés, akkor az nagy drágulás a néhány hónappal korábbiakhoz.

Ma már magasabb az piaci kamatszint, amely mellett BBB kockázati besorolással forráshoz jut a magyar állam.

Ebből a körülményből egyebek között az is következik, hogy nagyon is szükséges lenne a helyreállítási program hitelrészében is részt vennünk, bármilyen elvi ellenérvet hangoztat a kormány a közös európai hitelfelvétellel szemben – most éppen az Ukrajnának szánt uniós forrásszerzés kapcsán. Bizony, így kapcsolódnak össze az uniós stratégiai célok, akciók a finanszírozási és forrásszerzési ügyeinkkel, amelyek mindinkább a körmünkre égnek.

