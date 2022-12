Elárulta a román energiaügyi miniszter, hogyan hat az országra az olajembargó

Az orosz kőolajra kivetett brüsszeli embargó nem érinti kedvezőtlenül Romániát, mert a Romániában működő olajvállalatok találtak alternatív forrásokat, és már nem importálnak kőolajat Oroszországból - jelentette ki Virgil Popescu román energiaügyi miniszter hétfőn.

A tárcavezető sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy számos tárgyalást folytattak a Romániában működő olajvállalatokkal és -finomítókkal. Kiemelte: a múlt hét óta valamennyi finomító nem orosz nyersolajat dolgoz fel, így Románia függetlenné vált az orosz kőolajtól, és Bukarestnek nem lesznek ellátási problémái az olajembargó miatt.

A miniszter elmondta azt is, hogy a román gáztárolókban 2,8 milliárd köbméter gáz van, ezért télen nem lesz probléma sem a gáz-, sem a villamosenergia-ellátással. A miniszter hozzátette: Bukarest továbbra is támogatja, hogy az EU ársapkát vezessen be valamennyi importált gázra, függetlenül attól, hogy milyen forrásból származik. Emlékeztetett arra, hogy december 13-án az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli megbeszélésen tárgyalnak erről. A miniszter sokallta az Európai Bizottság által javasolt 275 euró értékű ársapkát. Hangsúlyozta, hogy valamennyi energiatőzsdét figyelembe kell venni az ár megállapításakor.

