Így robbannak fel az üzemanyagárak a benzinárstop eltörlése után - Ijesztő táblázatokat mutatunk az autósoknak

A napokban kialakult kritikus üzemanyaghiányos környezetben a Mollal az élen egyre több iparági szereplő sürgeti a benzinárstop eltörlését, ennek apropóján most kiszámoltuk, hogy milyen árak várnak a fogyasztókra abban az esetben, ha egyik napról a másikra valóban kivezetnék az intézkedést.

Az üzemanyag-káosz a napokban új szakaszába lépett: a piaci anomáliák (benzinárstop, kínálati hiány, túlzott kereslet, importhiány, százhalombattai üzem alacsonyabb kapacitása, stb) beindították a fogyasztók nem racionális reakcióját és rengetegen pánikvásárlásba kezdtek, sokan már arra készülnek, hogy nem marad fent az árstop (erről szól a szavazásunk is, ami ma reggel jelent meg és itt olvasható ezért is akarják maguknak biztosítani az olcsóbb üzemanyagot, ami már egyre nehezebb, mert nem csak abból van már hiány sok helyen, hanem a prémium termékekből is.

A jelenlegi helyzetben kezd egyre fenntarthatatlanabbá válni az árstop rendszere, így érdemes megnézni, hogy

mire kell készülniük az autósoknak, ha és amennyiben a kormány egy lépésben kivezeti az árstopot és az autósokra ráereszti utáni azonnal a piaci árat.

Ami az aktuális piaci árakat illeti: a beszerzési árat tekintve a benzin bruttó 11 forinttal kerül kevesebbe múlt hét szerda óta, a gázolaj pedig bruttó 13 forinttal lett olcsóbb akkor, így az alábbi piaci árak tapasztalhatóak a hazai benzinkutakon, bár a kutak eltérő módon érvényesítik az árváltozásokat:

95-ös benzin: 617 forint/liter

Gázolaj: 681 forint/liter

A benzinár esetében ez közel féléves mélypontot jelent, hiszen utoljára május elején volt ezeken a szinteken az ár, a gázolaj esetében is hasonló mondható el, hiszen utoljára május végén volt ezeken a szinteken a jegyzés.

Abban az esetben pedig, ha egyik napról a másikra kivezetnék az árstopot, a kalkulációink szerint

jelenleg 29 százalékkal kéne többet fizetni a benzinért,

a dízelnél pedig 42 százalékos a felár. Érdemes megjegyezni, hogy a magánautók mintegy 90 százaléka benzines, a dízelnél inkább a fuvarozás a hangsúlyos.

Ezek a százalékos különbségek egyébként jóval magasabbak voltak még például június végén, amikor a gázolaj literenkénti piaci ára 826,9 forint is volt, ami az árstopos terméknél 73 százalékkal magasabb árat jelentett. Az akkori állapothoz képest most tehát jóval kevesebb "fájdalmat" okozhat a lakosság számára az árplafon eltörlése, hogy pontosan mekkorát, azt a következő kalkulációkon meg is mutatjuk.

Alább látható, hogy megtett száz kilométerenként különböző literenkénti fogyasztás mellett körülbelül mennyibe kerül jelenleg az üzemanyag, hatósági áron.

Itt pedig az látható, hogy száz kilométerenként mennyibe kerülne a 95-ös benzin piaci áron a különböző fogyasztási profilok mentén,

itt pedig azt szemléltetjük, hogy mennyivel kerülne többe megtett kilométerenként a benzin, ha most kivezetnék az árstopot.

Ugyanezt a kalkulációt elvégeztük a dízel esetében is az aktuális piaci árat véve alapul, ez alapján a lenti diagramon az látható, hogy száz kilométerenként mennyibe kerülne a dízel piaci áron a különböző literenkénti fogyasztások esetében,

itt pedig azt mutatjuk, hogy mennyivel kerülne többe megtett kilométerenként a dízel, ha a mostani árszintek mellett vezetnék ki az árstopot.

