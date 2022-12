Megvétózta a magyar kormány az ukrajnai támogatási programot

Magyarország nem támogatja a javasolt módon az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást – ezt a rövid hozzászólást intézte a kollégáihoz a mai pénzügyminiszteri tanácsülésen Varga Mihály.

Ez azt jelenti, hogy az egyhangúságot igénylő ügyhöz egyedül Magyarország nem járult hozzá, így lényegében vétózott.

Az Európai Bizottság azt a finanszírozási megoldást javasolta, hogy a közös uniós költségvetés pénzügyi mozgásterét kihasználva vonjon be az EU forrást a tőkepiacról és ezt hitelként adja tovább Ukrajnának. Mindössze a bevont forrás kamatát kellene finanszíroznia az egyes tagállamoknak, ami 2024-től kezdve Magyarország számára mindössze 6 millió eurónyi kamatot jelentene. Fontos hozzátenni, hogy a közös uniós garanciavállaláson keresztüli forrásbevonás kamata sokkal olcsóbb lenne Magyarország számára, mintha mi bilaterális alapon vonnánk be pénzt (a magyar kormányfő jelzése szerint évi 60-70 milliárd forintot) és ezt adnánk tovább az ukránoknak. Most nagyjából négyszer annyi lenne a magyar állam forintalapú forrásköltsége (10 évre 8% körül), mintha az EU vonna be közös adósságvállalással forrást (kb. 2% körül) és ennek kamatát terítené szét a tagállamokra.

A magyar tárcavezetői jelzés után a cseh soros elnökség nevében Zbynek Stanjura pénzügyminiszter azt állapította meg, hogy mivel az EU célja változatlan azzal kapcsolatban, hogy január elején már forrást akar nyújtani Ukrajnának, így az uniós pénzügyi szakértőknek most annak a kereteit kell kidolgozni, hogy hogyan tud Magyarország nélkül tovább haladni ezen a téren (feltehetően az eddig is bejárt úton, tehát bilaterális alapon, ami körülményesebb a tagállamoknak és Ukrajnának is).

Amint megírtuk: a mai Ecofin-ülés előtti reggelin már eldőlt, hogy nem lesz szavazás a magyar EU-pénzek felfüggesztési ügyében és az is látszott már, hogy a globális minimumadó témáját továbbra is blokkolja a magyar kormány. Ezért cserébe a cseh soros elnökség levette a napirendről a magyar helyreállítási programról szóló szavazást is. Végül tehát csak az ukrajnai támogatási programot tárgyalta a Tanács a nyilvánosan közvetített szakaszban, amelynek keretében előbb a Bizottság képviselői foglalták össze a helyzetet, majd megkérdezték az eddig vétószándékát jelző magyar kormány képviselőjét, hogy fenntartja-e ezt és Varga Mihály a fentiek alapján azt jelezte, hogy igen.

Így tehát az ukrajnai ügy eldőlni látszik:

az uniós közösség 26 tagja nélkülünk halad tovább a pénzügyi támogatási program megvalósítása felé, a globális minimumadó ügyének kifutása bizonytalan, a két EU-pénzes magyar ügyben pedig ezért szintén nem született ma döntés.

A Tanácsnak a magyar felfüggesztési ügyben december 19-ig kell döntenie, különben a feltételességi eljárás szankció kiszabása nélkül véget ér. A helyreállítási programot pedig szilveszterig kell jóváhagynia a Tanácsnak, mert ha ez nem történik meg, akkor az 5,8 milliárd eurónyi támogatás 80%-át, mintegy 4,65 milliárd eurót végleg elbukik Magyarország.

A következő hetek lehetséges forgatókönyveit ebben a tegnapi cikkünkben vettük sorra.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára az Ecofin 2022. szeptemberi ülése