Rendkívüli bejelentésre készül Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt ma este!

Ma este fél tizenegyre időzíti bejelentését Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt Mol-vezér, ami minden bizonnyal az egyre nagyobb méreteket öltő benzinhiányra lesz kihegyezve.

A szokatlannál is szokatlanabb időpontra hirdetett sajtótájékoztatót a kormány, Gulyás Gergely ma este 22:30-kor tart bejelentést, mégpedig Hernádi Zsolt Mol-vezérrel az oldalán.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy amikor rendkívüli időpontban tartott a kormány bejelentést, az jellemzően valamilyen árstop intézkedésre vonatkozott. Több, mint valószínű, hogy a kormány az utóbbi napokban tapasztalható rendkívüli benzinkihívásokra reagál majd, ezt erősíti, hogy Hernádi Zsolt is ott lesz a tájékoztatón.

A Piaci források nem lennének meglepve ha a benzin árstop intézkedéssel kapcsolatos fontos döntés jönne, a sajtótájékoztató időzítése abba az irányba mutat, hogy a kormány rendkívül rövid határidővel akar bevezetni változást az árstop kapcsán.

A késő esti időpont arra utal, hogy a bejelentés után nem sokkal ki is hirdetné a kormány a ma esti közlönyben a változtatásokat, hogy éjféltől életbe is lépjenek azok. Ezt a rövid határidővel bíró intézkedést akkor szokta alkalmazni a kormány a benzinárstop esetében, amikor az a célja, hogy az autósoknak ne legyen sok idejük a bejelentést lereagálni, illetve az esemény hírének megjelenése után a kutakat megrohamozni. Igaz már most is rengeteg helyen alakultak ki kocsisorok a benzinkutak környékén.

Az elmúlt pár hónapban két alkalommal volt Hernádi Zsolt Mol-vezér jelen a Kormányinfón Gulyás Gergely oldalán.

Március 10-én egy csütörtöki napon este fél 10-kor volt Kormányinfó, ahol bejelentették, hogy 3 intézkedést hozott a kormány a benzinárstopot illetően. Még aznap este ki is hirdették a közlönyben a rendeletet a döntésekről és 22 órakor hatályba is léptek az intézkedések.

Legutóbb pedig július 30-án 11 órakor volt Kormányinfó Hernádi Zsolttal.

Mi történik az üzemanyagpiacon?

Az utóbbi napokban kisebb-nagyobb benzinpánik alakult ki a magyar kutakon, a piaci anomáliák (benzinárstop, kínálati hiány, túlzott kereslet, importhiány, százhalombattai üzem alacsonyabb kapacitása, stb.) beindították a fogyasztók nem racionális reakcióját és rengetegen pánikvásárlásba kezdtek.

Ma a Mol a százhalombattai finomító ügyében jó hírt is közölt azzal, hogy megkezdték a kapacitás növelését, ugyanakkor a társaság közleménye szerint a piac teljes ellátása nem lehetséges az import volumenek szintjének növelése nélkül a jelenlegi környezetben.

Ezt támasztja alá az a hír is, miszerint kedd délutántól vasárnap éjfélig csak akkor adhatnak le új rendelést a Mol nagykereskedelmi partnerei, ha meg tudják oldani a szállítást.

Gulyás Gergely és Hernádi Zsolt bejelentéséről élőben tudósítunk.

