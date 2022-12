2040-re borulna a magyar nyugdíjrendszer - Farkas András elemzése a várható nyugdíjreformról

Mára a demográfiai folyamatok miatt a feje tetejére álltak a bő 100 évvel ezelőtt kitalált jóléti nyugdíjrendszerek és a kilátások sem túl rózsásak, és ez Magyarországra különösen igaz. Másfél évtizeden belül minimum egymillióval kevesebb járulékfizetővel kellene biztosítani a várhatóan kétszázezerrel több nyugdíjas ellátmányát, ami lehetetlen vállalkozásnak tűnik. A beavatkozás elkerülhetetlen, azonban nem árt tisztában lenni, milyen mellékhatással járhatnak a nyugdíjreform a korábbi rendszerátalakítások tapasztalatai alapján.

Farkas András nyugdíjszakértő kétrészes elemzésének első részében azt mutatja be, hogy miért van szükség a hazai nyugdíjrendszer reformjára és milyen mellékhatásokra kell felkészülni. Következő írásában azt veszi sorra, hogy hol lehetnek a beavatkozási pontok.

Az Európai Bizottság által elfogadott magyar Helyreállítási és Alkalmazkodási Terv (e cikkben a továbbiakban: HAT) egyebek között nyugdíjreformot is előirányoz, amelyet nemzetközi összehasonlításban elképesztően rövid időn belül, 2025. március 31-éig már törvénybe is kell foglalni. A nyugdíjreform kérdése a 9 komponensből álló terv első komponense (Demográfia és köznevelés) utolsó, 9. pontjában szerepel.

A reformkényszer alapvető oka: a demográfiai öregedés

Az, hogy a társadalom kit tart idősnek, mindig az adott történelmi korszak és kultúra függvénye, ami áttételesen a születéskor és későbbi életkorokban várható élettartamok hosszát tükrözi. Kosztolányi Dezső az öregebbek tiszteletére figyelmeztető, 1925-ben írt híres versében például azokat tartja időseknek, akik "negyven, ötven, hatvan évet" éltek már. Az ilyen életkorúak ma a fiatal és érett középkorúak táborába tartoznak, idősnek talán a 80 évesnél is öregebb embereket tekinthetjük, de ez is csak ideiglenes érvényű megállapítás, hiszen pandémia- és háború-mentes években az idősebb korban várható további élettartam nagyjából három évente egy hónappal nő.

Ennek jelentősége annak tükrében látszik tisztán, hogy minden modern kori nyugdíjrendszer az egymásba fonódó generációk együttműködésétől és egymásba vetett bizalmától függ. Mindez nagyon jól működik mindaddig, amíg az éppen fizető nemzedéknek nem kell túl sokat költenie az éppen nyugdíjasok ellátására - hiszen ne felejtsük el, hogy az éppen fizető nemzedék mindig kettős eltartási szorításban él, mert a gyermekeit is el kell tartania, fel kell nevelnie. A gyermeknevelés elsődlegesen családi kötelezettség, a nyugdíjasok eltartása pedig elsődlegesen társadalmasított (járulékfizetésen keresztül megvalósuló) kötelezettség.

Mikor kell nem túl sokat költenie a nyugdíjak fedezetének megteremtésére egy aktív korú (fiatal és középkorú) személynek? Vagyis mikor kell nem túl magas nyugdíjjárulékot fizetnie? Egyrészt akkor, ha nagyon sokan fizetnek nyugdíjjárulékot - hiszen így többfelé oszlik a finanszírozási teher. Másrészt akkor, ha nem kell túl sok nyugdíjas között szétosztani a járulékbevételt, hiszen így kevesebb bevétel is elég. Persze az is segít, ha a nyugdíjban töltött életszakasz nem túl hosszú, mivel így nem kell nagyon sokáig fizetni egy adott nyugdíjas részére a nyugdíját, vagyis kevesebb bevétel is elég lesz.

Ezek a tényezők a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer születési évét, 1891-et (Magyarországon 1927-et) követően közel egy évszázadon át többé-kevésbé akadálytalanul érvényesültek, időközben azonban a feje tetejére állt a modern társadalmak demográfiai szerkezete. Megborultak az arányok, és a fejlett országokban már nem a fiatalok, hanem az idősek vannak többségben. Soha nem volt még például olyan a történelemben, hogy a 60 évesnél idősebbek többen legyenek, mint az 5 évesnél fiatalabbak. Az öregedés folyamata ráadásul évről-évre gyorsul, ennek következtében pedig recsegni-ropogni kezdett a jól kitalált nyugdíjrendszer, hiszen csökken a járulékfizetők (a fiatalok és a középkorúak) száma, miközben nő a nyugdíjasok száma. A járulékterhelés - ami az aktív korosztályokat terheli - egyre kevesebb ember között oszlik meg, miközben a beszedett járulékbevételt egyre több ember között kell szétosztani.

Növeljük tehát a járulékbevételt - vagyis a fiatalok és középkorúak terhelését -, hogy szinten maradjon, sőt, növekedjen a szükséges bevétel? Vagy csökkentsük a nyugdíjakat, azaz a bevételcsökkenést kínkeservvel tudomásul véve ezt a kevesebbet osszuk többfelé? Az első esetben az aktív generációk haragját, a második esetben a nyugdíjas társadalom dühét váltjuk ki. Sem ez, sem az nem könnyen járható út. De akkor mit lehet tenni? Ha az éppen aktív generációk befizetései nem fedezik az éppen nyugdíjas generációknak a részükre megígért nyugdíjakat, akkor az állam előtt több választási lehetőség is nyílik: módosíthatja a nyugdíjba vonulás feltételeit (például megemeli vagy a további várható élettartamhoz köti a nyugdíjkorhatárt), vagy az adóbevételekből pótolja a nyugdíjjárulék-bevételből hiányzó összeget, vagy általában kevesebb nyugdíjat fizet (módosítja a nyugdíjszámítás képletét, elinflálja a nyugdíjak vásárlóértékét), vagy egyszerűen visszaterheli a családokra az idősek eltartásának terhét.

Öregszünk és fogyunk

A tudomány megállapítása szerint egy népesség nagysága és kormegoszlása a mortalitás (halálozási arányszám), a fertilitás (termékenységi arányszám) és a migráció (népességvándorlás) alakulásának függvénye. A mortalitás történelmi léptékben bámulatosan javul (ezer éve egy csecsemő 25 életévre számíthatott, száz éve - Kosztolányi idején - 46 évre, ma egy fiú csecsemő Magyarországon is 72 évre, egy lány csecsemő 79 évre számíthat – és az előrejelzések szerint későbbi nemzedékek elérhetik a 90-100 éves átlagos várható élettartamot is, persze a pandémiás és háborús kockázatokat leszámítva). Az élet hosszának örvendetes növekedése azonban a termékenység zuhanásával párosul: míg a dédszüleink nemzedékében nem volt ritka a családonként 10-12 gyermek, nagyszüleink korában a 6-8 gyermek, ma már a 2 gyermek sem általános (Magyarországon 100 termékeny korú hölgynek nem 1000, nem is 600, nem is 210, hanem mindössze 153 gyermeke van a legfrissebb statisztikai adatok tükrében, a termékenységet növelni próbáló összes kormányzati erőfeszítés dacára). A mortalitás növekedése és a fertilitás csökkenése együttesen a népesség nagyon gyors öregedéséhez vezet.

A világszintű adatok szerint valóban gyorsan vénül a Föld lakossága: míg a 60 évnél idősebb emberek száma 1990-ben nem érte el a félmilliárdot, 2022-ben már közel 1 milliárdra emelkedett a számuk. Az ENSZ demográfiai előrejelzései szerint 2030-ra 1,4 milliárd, 2050-re 2,1 milliárd, 2100-ra 3,1 milliárd földlakó lesz 60 évesnél idősebb. A magyar adatok ugyanezt a folyamatot tükrözik, csak még drámaibb mértékben, hiszen nálunk már nincsenek óriási fiatal tömegek (mint Afrikában, vagy a Közel-, Közép- és Távol Keleten), amelyek javíthatnák a magyar népesség induló kormegoszlását. (Egyébként Európában sincsenek már sehol fiatal tartalékseregek, legközelebb Törökországban lelhetünk ifjú társadalomra.)

Ezért Magyarországon nem is a 60 évesnél, hanem a 65 évesnél idősebb magyarországi lakosság arányát érdemes vizsgálni: jelenleg minden ötödik, 2030-ban közel minden negyedik, 2050 után lassan minden harmadik magyar 65 évesnél idősebb lesz.

A helyzetet a migráció billentheti valamilyen irányba, elvileg a bevándorló fiatal tömegek sokat segíthetnek a befogadó államok nagy társadalmi elosztó rendszerei működőképességének fenntartásában, miközben a fiatalok kiáramlása súlyos helyzetbe hozhatja a jellemzően egyébként is szegény kibocsátó államokat. Ez a téma politikailag rendkívül kényes, nemcsak Magyarországon, hanem mindenütt a világon. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy az elöregedő fejlett társadalmak egy idő után kényszerűen másként értékelik majd a migrációt, mint ma.

Az európai versenyképesség növekedésének pedig egyre súlyosabb akadályává válhat a demográfiai öregedés megállíthatatlan folyamata, hiszen egyrészt a nemzetgazdaság által előállított jövedelem évről-évre nagyobb hányadát kell fordítani a nyugdíjrendszer, az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek fenntartására, másrészt egyre zsugorodik az európai munkaerőpiacon hadrafogható fiatal, kreatív, innovatív, digitális bennszülött munkaerő létszáma. Ráadásul a baby boomer évjáratok (globálisan az 1946 és 1965 között, Magyarországon különösen a Ratkó-korszakban, azaz 1952-1956 között születettek) öregedésével a fejlett társadalmakban lassan véget ér a demográfiai osztalék fizetésének aranykora. A demográfiai osztalék akkor alakul ki, ha az adott társadalomban egyszerre nagymértékben nő a munkaképes korú népesség és nagymértékben csökken a termékenység, s ennek eredményeként kialakul a munkavállalók eltartottakkal (nyugdíjasokkal és gyermekekkel) szembeni magas aránya. A demográfiai osztalék helyett azonban az idősek számának gyors növekedése következtében a társadalmak néhány éven belül sorban demográfiai veszteséget jelenthetnek. A nyugdíjkassza minden fejlett országban már ma is elviszi a nemzeti GDP közel 10%-át, s ez az arány az öregedéssel együtt a jövőben csak nőni fog. Nem véletlen, hogy sok európai kormányzat a nyugdíjkorhatárok folyamatos emelésével és kifinomult automatikus nyugdíjkorrekciós mechanizmusok bevezetésével próbálja ellensúlyozni az évről-évre komolyabb nyugdíjrendszer-fenntarthatósági veszélyeket.

Ezek a megfontolások állhatnak a HAT-ban vállalt nyugdíjreform szükségességének elismerése mögött is. Hiszen az egyre nyilvánvalóbb, hogy másfél évtizeden belül félmillióval kevesebb - munkaerőpiacra beérő - gyerekkel és több mint félmilliónyi tartós külföldi munkára szegődő vagy kertelés nélkül kivándorló fiatal magyarral, azaz

minimum egymillióval kevesebb járulékfizetővel nem lehet biztosítani kétszázezerrel több nyugdíjas ellátmányát a ma megszokott (európai összevetésben nagyon alacsony) szinten sem.

A jelenleg évi közel ötezer milliárd forintos költségvetéssel működő magyar nyugdíjrendszer olyan rendkívül összetett rendszer, amelynek bármilyen módosítása előtt érdemes nagyon pontosan tisztázni a változtatás célja mellett a rendszer többi összetevőjére, s mindenekelőtt a rendszer fenntarthatóságára gyakorolt hatását.

Valamennyi EU-tagállamban a nyugdíjköltségek teszik ki az állami kiadások legnagyobb egyedi tételét és jelentős szerepet játszanak az államháztartás közép és hosszú távú helyzetének alakulásában. Az Európai Unióban az állami nyugdíjkiadások 2040-ig átlagosan 0,4 százalékponttal nőnek (a GDP 11,7%-ára). Magyarországon jelenleg ennél közel 3 százalékponttal alacsonyabb a GDP-arányos nyugdíjkiadás, aminek egyik magyarázata az, hogy az átlagnyugdíj összege is nagyon alacsony az EU-átlaghoz képest, a másik pedig az, hogy Magyarországon a nyugdíjkiadások körében nem szerepelnek a korhatár előtti és a rokkantsági típusú ellátások. A nyugdíjkassza így is a legnagyobb kiadási tétel, 2021-ben 3915 milliárd forint, 2022-ben 4170 milliárd forint volt. Jövőre a költségvetési törvény szerint a nyugdíjkassza 4902 milliárd forintra nő (vagy az inflációs várakozások függvényében akár ötezer milliárd forintnál is magasabb lehet).

Az EU szerint 2070-re a GDP jelenlegi 8%-áról annak 12%-ára nőhet a magyar nyugdíjkiadás, ami riasztóan magas számnak tűnhet (de valójában nem az, ha összevetjük a többi EU-tagállam nyugdíjkiadási jövőképével), ráadásul senki nem képes megbízható előrejelzést adni közel 50 évre, amikor a jelenlegi világpolitikai és világgazdasági helyzetben hónapokra is nehéz előre látni. A nyugdíjkiadások GDP-arányos nagyságának nemzetközi összehasonlítása egyébként is nehéz feladat, mert ez a százalékos érték függ a GDP-növekedés mértékétől és adott évi szintjétől, a társadalom korösszetételének alakulásától, különösen a nyugdíjaskor küszöbén várható további élettartam alakulásától.

A nyugdíjban eltöltött idő hossza közvetlenül összefügg a fenntarthatósággal, mert minél hosszabb ez az idő, annál magasabbak a nyugdíjköltségek. Az Európai Unióban a becslések szerint (a pandémia előtt) ez az időszak 16,5 év (Bulgária, Románia) és 24,5 év (Franciaország) között mozgott. Magyarországon egy Nők40-ben részesülő hölgy átlagosan 250 hónapon (közel 21 éven) át, egy korhatárát betöltött hölgy 220 hónapon (több mint 18 éven) át, egy nyugdíjas férfi 170 hónapon (több mint 14 éven) át részesül nyugdíjban. (A pandémia ideiglenesen néhány hónappal csökkenti a nyugdíjaskor küszöbén várható további élettartamot, de ez a hatás már középtávon is eltűnhet.) A nyugdíjkiadások GDP-részesedését befolyásolja az újonnan nyugdíjba vonulók jellemzően magasabb nyugdíja, amelyet Magyarországon baljós színekkel árnyal egyrészt az alacsony járulékalappal rendelkezők nagyon alacsony nyugdíjvárománya, másfelől viszont a járulékplafon hiánya miatt a magas keresetűek felső korlát nélküli - így nehezen finanszírozható - nyugdíjvárománya. Sokszor félreérthető a GDP-arányos adatok mintavételi háttere (csak az öregségi nyugdíjat, vagy az öregségi és hozzátartozói nyugdíjakat, vagy pluszban a rokkantsági nyugdíjakat, a korhatár előtti, korengedményes, korkedvezményes és hasonló előnyugdíjakat, vagy mindezeken felül a nyugdíjszerű ellátásokat, esetleg összességében az egyéb juttatásokat - például nyugdíjprémium, 13. havi nyugdíj - veszik-e figyelembe). Az adatokat jelentősen módosítja, ha az adott évben nyugdíjreformot vezettek be egy országban. Mindezek tisztázása nélkül a GDP-arányos nyugdíjkiadásokra nem lehet hitelesen hivatkozni európai összevetésben sem.

Mit is ígért a kormány a nyugdíj területén?

A HAT szerint a magyar nyugdíjrendszer felülvizsgálatának célja, hogy szakpolitikai választ nyújtson a nyugdíjrendszer megfelelősége és költségvetési fenntarthatósága vonatkozásában jelentkező kihívásokra. A nyugdíjrendszer felülvizsgálatára irányuló intézkedésekkel megvalósul a megfelelőség és a költségvetés fenntarthatóságnak javítása a népesség idősödésével jellemezhető környezetben, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek úgy csökkennek, hogy a biztosítási elv a nyugdíjjogosultság kedvezményezettjei tekintetében továbbra is érvényesül.



A kormányzati értékelés szerint a magyar nyugdíjrendszer megbízhatóan működik, a hatályos jogszabályokban foglalt nyugdíjkiadások fedezete – ideértve a 13. havi nyugdíjat is – biztosított. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési mozgásterének alakulását a demográfiai és a foglalkoztatási folyamatok határozzák meg. Az Alap egyensúlyi helyzete az elkövetkező 10-15 évben – a jelenlegi számítások szerint – kedvezően alakul, és a rendszerben biztosított nyugellátás alkalmas az időskori jövedelembiztonság megteremtésére. Ehhez hozzájárultak a közelmúltban megtett intézkedések is. A nyugdíjarányok tendenciaszerűen tükrözik az aktívkori jövedelmi különbségeket, és a nyugdíjak értékmegőrzése is garantált.

Ahogy azonban a többi fejlett országban, Magyarországon is kihívást jelenthet hosszú távon a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából az időskorúak arányának emelkedése az aktív korúakhoz képest. 2033-tól kezdődik a GDP-arányos kiadások emelkedése, amely – a jelenlegi, 2012 óta javuló tendenciát mutató termékenységi ráta figyelembevételével – 2019 és 2070 között várhatóan 4 százalék körül lesz. Érdemi finanszírozásiteher-növekedés a 2040-es évek közepétől várható. Ennek elsősorban demográfiai okai vannak, amelyet részben ellensúlyozhatnak a folyamatosan javuló foglalkoztatási folyamatok. Az elmúlt években végbement, előre nem várt változások – COVID-járvány, ukrajnai fegyveres konfliktus – megmutatták, hogy az ezekre adott kormányzati válaszok, intézkedések jelentősen befolyásolják a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.



Magyarország a nyugdíjrendszer felülvizsgálatára irányuló intézkedéseket, és a megfelelőség mellett a költségvetés fenntarthatóságának javítását az alábbi három szakaszban tervezi megvalósítani.



1. A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása – Független nemzetközi szakértői jelentés a magyar nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósági kihívásainak kezelését célzó szakpolitikai lehetőségekről. A nyugdíjrendszer esetleges módosítása és a változások ütemezése kizárólag a szerzett jogok és jogos várakozások tiszteletben tartása mellett történhet. A felülvizsgálat eredményeképpen elkészült szakértői jelentést nyilvánosan közzé kell tenni. A független nemzetközi szakértői jelentés elkészítésének határideje: 2023. december 31.

2. A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása – A nyugdíjrendszer módosítására vonatkozó szakpolitikai javaslat elkészítése. A jelentésben javasolt reformlehetőségek konzultációja 2024. június 30-ig megtörténik.

3. A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása – A nyugdíjrendszert módosító jogszabály hatályba lépése A mérföldkő a nyugdíjrendszer hosszú távú költségvetési fenntarthatóságának biztosításával, valamint a nyugdíjak megfelelőségét javító jogszabályok megalkotásával, azok elfogadásával és hatályba lépésével teljesül.



A nyugdíjrendszer felülvizsgálata és a jogszabályok hatályba lépésével záruló jogalkotási folyamat 2025. március 31-ig fejeződik be.

Óvatosan a reformmal: a korábbi beavatkozások nem kívánt mellékhatásai

Az utóbbi években elsősorban politikai megfontolásokból bevezetett új nyugdíjkiadási tételek (Nők40, 13. havi nyugdíj, nyugdíjprémium, évközi rendkívüli nyugdíjemelési korrekciók) jelentős plusz terhelést okoznak a nyugdíjkasszában, így az annak stabilitása érdekében az elmúlt évtizedben hozott korábbi kíméletlen intézkedések pozitív hatása mára lényegében lenullázódott, és a nyugdíjrendszer hosszú távon is fenntartható működése ismét veszélybe került.

2010-ben és 2011-ben négy radikális beavatkozás valóban nagy hatást gyakorolt a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára. A 2022-re befejeződött fokozatos korhatáremelés, a magánnyugdíjpénztári rendszer 2011. évi de facto visszaállamosítása, a korhatár előtti nyugdíj és a rokkantsági nyugdíj 2012. január 1-jétől hatályba lépett megszüntetése, valamint a nők kedvezményes nyugdíjának 2010. évi bevezetése ez a négy rendszerszintű beavatkozás. Nem meglepő, hogy az első két intézkedés jelentősen javította az egyenleget.

A magánnyugdíjpénztárak tekintetében nem is az egy évi nyugdíjkiadási szinttel 2010-ben éppen megegyező nagyságrendű, háromezer milliárd forintnyi pénztári vagyon visszaállamosítása az igazán lényeges tényező (az állami nyugdíjak emiatt egy forinttal sem emelkedtek), hanem az az évi 350-400 milliárd forint nagyságrendű járulékbevétel, amely 2011 óta nem a magánnyugdíjpénztárakhoz, hanem a Nyugdíjbiztosítási Alapba áramlik, természetesen ezzel jelentősen növelve a bevételi oldal szintjét. A magánnyugdíjpénztárak helyett az állami rendszerbe visszairányított járulékösszeg évente 8-9 százalékkal javítja a finanszírozási helyzetet. Mindez persze a visszájára fordul majd a 2040-es derekán, mert az állami nyugdíjrendszernek attól fogva helyt kell majd állnia azért a nyugdíjrészért is, amelyet a magánnyugdíjpénztárak finanszíroztak volna. (Ezt jól tükrözi a nyugdíjígérvényekben megtestesülő implicit államadósság alakulása.)

A magánnyugdíjpénztári tagdíjak visszairányításából eredő stabilizáló hatást azonban a 13. havi nyugdíj semmissé tette, hiszen nagyságrendileg éppen akkora plusz tételt jelent a kiadási oldalon, mint amekkora plusz tételt az állami kasszába irányított tagdíjak jelentenek a bevételi oldalon (a 13. havi nyugdíj 2022-ben 371 milliárd forintba került, 2022-ben legalább 445 milliárd forintba kerülhet).

A korhatár előtti nyugdíjak, a szolgálati nyugdíjak és a rokkantsági nyugdíjak százezreket súlyos helyzetbe hozó 2011. év végi megszüntetése ennél jóval kisebb hatást gyakorol a nyugdíjköltségvetésre, az MNB 2016-os elemzése szerint évente átlagosan a GDP 0,4%-ával javítja az egyenleget, amit viszont bőven el is visz a nők kedvezményes nyugdíja, amely átlagosan a GDP 0,5%-ával egyező összegben rontja a mérleget. Vagyis amit nyertek a réven a kormányzati nyugdíjreformerek, azt el is vesztették rögtön a vámon. (A nők kedvezményes nyugdíjára fordítandó kiadási tétel 2023-ban elérheti a 400 milliárd forintot, azaz felér egy rejtett 14. havi nyugdíjjal.)

Az egyetlen olyan intézkedés, amelynek hosszú távon is biztosan kedvező a hatása, az a nyugdíjkorhatár emelése. Tekintettel arra, hogy a többi intézkedés kockázatcsökkentő hatását kiiktatja a Nők40 és a plusz juttatások sora, mindenekelőtt a 13. havi nyugdíj visszahozatala,

a korhatár további emelésére irányuló nyomás erősödhet a következő másfél-két évtizedben.

Farkas András következő cikkében azt mutatja be, hogy hol vannak beavatkozási pontok a nyugdíjrendszerben.

