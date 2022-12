Nyugdíjemelés: brutális fejleményekre derült fény

Már csak néhány napot kell várni és kiderül, hogy a kormány mivel tervez a 2023-as évre. A nyugdíjasok szempontjából a várható infláció mértéke a legfontosabb kérdés, amivel kapcsolatban új - első ránézésre akár sokkoló - fejleményeknek lehettünk szemtanúi.

Az elmúlt hetekben több cikkünkben is beszámoltunk arról, hogy a valóság jócskán átírta a kormány inflációs pályáját, és ez a 2023-as évet is érinti, ami miatt a nyugdíjasok is nagy érdeklődéssel követhetik az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Egy hónappal ezelőtti elemzői felmérésünkből az volt kiolvasható, hogy jövőre a pénzromlás átlagos éves üteme 15,7% lehet.

Szerdán megjelent friss elemzői körképünkből viszont már az látható, hogy jövőre még magasabb lehet az infláció átlagos értéke, 15,9%. Vagyis egy hónap alatt az elemzők felfelé módosították a jövőre várható inflációs várakozásukat.

A másik lényeges változás szerda este érkezett a kormány részéről: bejelentették, hogy vége a 480 forintos hatósági árnak az üzemanyagok tekintetében. Ennek kapcsán pedig az a konszenzusos várakozás, hogy az üzemanyagok esetében az árstop idei, eddig tervezettnél korábbi megszüntetése önmagában 2 százalékponttal emeli az inflációt, jövőre is.

Ha a fenti két új fejleményt együtt tekintjük, akkor oda juthatunk, hogy

2023-ban akár az éves átlagos infláció közel lesz a 18%-hoz.

Ha ez bekövetkezne, akkor (azon túlmenően, hogy az idei elszálló inflációnál is magasabb lenne összességében a pénzromlás üteme jövőre) 1997 óta nem látott éves drágulást látnánk jövőre, ami nem csak elsőre hangzik brutálisan.

A hírek szerint a kormány kivár az új makrogazdasági prognózis megalkotásával az MNB inflációs jelentésének megjelenéséig. Ám ha a jegybank is az elemzőkhöz hasonló inflációs számot prognosztizál jövőre, és ezt a kormány a magáévá teszi, akkor

könnyen lehet, hogy 2023 elején 18%-hoz közeli emelésben részesülhetnek a nyugdíjasok.

Ha abból indulunk ki, hogy egy százalékpontnyi nyugdíjemelés kb. 48-50 milliárd forinttal növeli a költségvetés kiadásait, akkor azt mondhatjuk, hogy - ha 18%-os emelés következik be - 2023 januárjában 860-900 milliárd forinttal kell többet költeni a rendszeres nyugdíjak kifizetésére.

A friss, és egészen súlyos inflációs fejlemények másik leágazása a nyugdíjasok szempontjából, hogy az átlagnyugdíj összege látványosan megemelkedhet 2023-ban. A novemberben 174.500 forintra emelkedett átlagnyugdíj összege januártól (egy 18%-os emelést feltételezve) akár 205 ezer forint fölé is emelkedhet.

Címlapkép forrása: Getty Images