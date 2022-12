Orbán Viktor: a kormány elvonja a Mol újabb extra profitját, ami az árstop eltörlésével keletkezik

Az üzemanyag-árstop eltörléséből fakadó Mol-profitnövekedést az állam elvonja, és a rezsivédelmi alapba irányítja - jelezte Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldala. A lépés nem meglepetés, a Mol így is jelentős profitot könyvel el, a büdzsének pedig jövőre nagy szüksége lesz plusz forrásokra.

A kormány tegnap késő este jelentette be, hogy az üzemanyagállátás zavarai miatt eltörli az üzemanyag-árstopot. Azóta a kutakon mintegy 40%-kal drágábban lehet tankolni, a lépéstől pedig azt remélik, hogy a Mol versenytársai újra elkezdik importálni az üzemanyagot, enyhítve a piaci gondokat.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 06. Gulyás Gergely bejelentette: eltörlik a benzinárstopot

A döntés utáni első értékelésünkben már jeleztük, hogy mi várható az árstop után: "Nem lennénk meglepve, ha a magasabb áfabevételeken túl a Mol hozzájárulása is tovább segítené az állami gazdálkodást. A Mol ugyanis még az ársapka mellett is jelentős (extra)profitot ért el a mélybe szakadó Ural-nyersolajáraknak köszönhetően. A helyzet pikantériája, hogy ez a méretes marzs az európai szankcióknak köszönhető, pontosabban annak, hogy sok ország már önként lemondott az orosz olajról, ami az Ural árát mélyen a Brent alá küldte. A piaci áron történő értékesítés még tovább növeli a vállalkozói marzsot, ezt pedig a 2023-as költségvetés tervezői, akik igen nagy kihívásokkal szembesülnek, bizonyára gyorsan észre fogják venni."

A Mol már most is fizet különadót, hiszen tavasszal a költségvetési kiköltekezés fedezésére ezzel a megoldással reagált a kormány. Az olajcég extra terhelését a fentiekkel összhangban azzal indokolta a kormány, hogy az energiaszektorban a kitermelés és a feldolgozás miatt is extra nyereségük keletkezik a cégeknek, a Mol esetében a Brent-Ural spread teszi ki ezt a nyereséget. Emiatt tágult ki a Mol finomítói marzsa is korábban soha nem látott szintre. Ekkor a kormány úgy számolt, hogy az energiaszektortól a kormány évente 300 milliárd forint többletbefizetést remélhet, ennek nagy részét természetesen a Moltól.

A kormány tegnapi lépése tovább növeli a Mol profitját, hiszen változatlan költségek mellett a 480-as árszint helyett 650 forint feletti áron értékesíthet. Így nem meglepő, hogy ma reggel a Mol árfolyama emelkedéssel nyitott a tőzsdén - és az sem, hogy kormány adóztatási tervének bejelentése után ezt az emelkedést mostanra teljesen visszaadta.

Az üzemanyag-árstop megszüntetésének hatásai újra rávilágítanak arra, hogy mennyire különleges, hibrid szerkezetű volt ez a rendszer Magyarországon. Klasszikus esetben az árstop egyszerűen azt a célt szolgálná, hogy a költségemelkedést ne lehessen teljesen továbbterhelni a fogyasztóra, hanem annak veszteségein osztozkodjanak a termelők, kis- és nagykereskedők is.

Azonban Magyarországon az üzemanyagpiacon szó sem volt ilyen költségemelkedésről.

Valójában a Mol profitja - ahogyan azt fent jeleztük - az energiaválságban még meg is ugrott, nem csak egyszerűen azért, amiért a világon mindenhol (a drágulás az energiacégeknél csapódik le nyereségként), hanem mert az Ural ára még le is esett. Ezért az árstop nem a veszteségek szétosztásáról, hanem inkább a nyereség újraelosztásáról szólt. Így az árstop és az extraprofit adóztatásának eszköze (windfall tax) összecsúszott. Azt lehetne gondolni, hogy ahol ekkora a profit, az osztozkodás nem fájdalmas, valójában azonban mégis az volt. A Mol és az állam jól járt, és relatíve a fogyasztók is. A fogyasztók azért relatíve, mert a Brenthez árazott üzemanyaghoz képest olcsóbban tankolhatott, ugyanakkor az Ural-alapon képzett árakhoz képest már nem - ezt mutatja a Mol jelentős profitnövekedése. A kiskutak viszont az árstopból csak a marzs szűkülését kapták, olyannyira, hogy ez már a működésüket veszélyeztette. Vagyis hiába nőtt az összjövedelem a szektorban, azon az állam, a Mol és részben a fogyasztók osztozkodtak, a kiskereskedelmi szektor jelentős része viszont szenvedett.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Facebook