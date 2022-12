Véget ért az árstopkorszak a benzinkutakon - Mi vár ránk ezután?

A Mol eddig bírta - importőrök nélkül - egyedül ellátni nagykereskedőként a teljes magyar üzemanyagpiacot, amely nehézségre rátett egy-egy lapáttal a százhalombattai finomító műszaki problémája, és az ellátási problémákból fakadó tankolási pánik. Ez a három fő ok vezetett ahhoz, hogy kedden éjjel 23 órától ki kellett vezetni Magyarországon a 480 forintos üzemanyag árstopot, illetve az, hogy a bizonytalan helyzetben nem lehetett újra hozzányúlni az éppen feltöltés alatt álló országos stratégiai üzemanyag készletekhez sem. A kormány kedd éjjel bejelentett döntésében az országszerte kialakult ellátási káosz mellett persze az az előre gondolkodás is szerepet játszott, hogy idő kell ahhoz, mire az importőrök visszatérnek a piacra és így felkészültebb lesz az ország a február 5-i dátumra, amikortól az új uniós szankció miatt már finomított olajtermékeket se vehet az EU az oroszoktól, illetve a Mol se tudja majd ide-oda szállítani a százhalombattai és pozsonyi finomítója között a termékeket.

Viharos körülmények között szűnt meg az árstop

A Mol, illetve energetikai szakemberek már több hónapja mondogatták, hogy a 480 forintos, tavaly novemberben bevezetett hatósági ársapka fokozza az üzemanyag ellátási kockázatokat, és ez az elmúlt napokra lett országszerte egyértelműen látható. Ennek az egyik alapvető összetevője az volt, hogy a Mol korábbi 70%-os piaci súlya szinte 100%-ra nőtt a hatósági ár mellett, mivel kivonultak az importőrök az országból, azaz a magyar olajcégnek gyakorlatilag egyedül kellett ellátnia az egész magyar piacot üzemanyaggal. Ez a helyzet láthatóan „elketyegett” kisebb-nagyobb ellátási problémák mellett végülis egy évig, de végig érezhető volt, hogy a rendszer nagyon ingatag, sőt, nyáron az OMV nehézségei miatt még az országos stratégiai készlethez is hozzá kellett nyúlni az árstop fenntartásához. Most ez nem volt járható út, mert a Barátság kőolajvezetéken keresztüli orosz nyersolaj ellátásunk egyébként is bizonytalan, így túl kockázatos lett volna nagy tételben hozzányúlni a tartalékokhoz, hogy a benzinpánikot letörje a kormány.

A pánik kialakulásához az utóbbi hetekben a százhalombattai finomítóbeli problémák is hozzájárultak (a termelési kapacitás 55-60% körülre esett), mert a Mol sorra kénytelen volt visszafogni számos szerződéses partnere felé a kiszállított mennyiséget, ez pedig főként a vidéki, ún. fehér (nagy ellátási láncokba nem tartozó) kutakon súlyos üzemanyaghiányt okozott. Ennek pedig érthetően híre ment az országban, és így sok helyen tankolási-felvásárlási pánik alakult ki, az ilyenkor szokásos mennyiségnél jelentősen többet kezdtek tankolni az emberek, így az egyébként is korlátos kínálat mellett rohamosan ürültek le a kutak sokfelé az országban.

Emiatt jelentette ki a kedd éjjeli sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató, hogy a Mol eddig bírta egyedül, más importőrök nélkül kiszolgálni a magyar piacot. Ahhoz, hogy ez a káosz enyhüljön, muszáj visszahozni az importot, amihez viszont el kell engedni a 480-as hatósági árat, hogy érdekeltté tegyék az importőröket a magyar piaci jelenlét újbóli visszaépítésére. Hernádi többször is hangsúlyozta, hogy a tankolási pánik faktor már rövid távon is enyhülhet a mostani bejelentéssel, de legalább 1-1,5 hónap kell ahhoz, hogy az üzemanyagpiac visszaálljon a normális helyzetbe, azaz abba az állapotba, amikor újra 70%-os lesz a Mol súlya a visszaépülő importpiaci szereplők miatt.

Éppen ebből adódott a negyedik tényező, ami a hirtelen megszűnő hatósági árhoz vezetett: mivel idő kell az import visszaépüléséhez, és jó ideje ismert, hogy a február 5-én hatályba lépő uniós szankció tovább nehezíti az üzemanyagpiaci helyzetet, ezért jó előre kellett lépni, hogy egy jobb felkészültségi állapotban érje el a magyar piacot ez a kihívás. (Mint ismert, február elejétől nem lehet finomított terméket se venni az oroszoktól, illetve nem lehet a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítója között a termékeket ide-oda küldözgetni.)

A fentiek egyúttal azt is jelentik, hogy a sajtótájékoztatón elhangzott zavaros indoklással szemben a december 5-én hatályba lépett uniós olajszankcióknak nincs köze a mostanra kialakult magyarországi benzinpánikhoz és az árstop ellehetetlenüléséhez, hiszen az alig két napja élő új rendszer az olajpiacon még semmiféle érdemi hatást nem okozott - sem az ellátásban, sem az árakban. (Ráadásul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton azt hangsúlyozta: sikerült mentességet kiharcolni az új szankciók alól. Igaz, ezek az EU-n kívüli tengeri orosz olajszállításokat érintik, így ahogy a szankció maga, a kiharcolt mentesség is teljesen irreleváns még a mai helyzetben.)

Új csúcsra fut az infláció

Gazdasági mutatóink közül a leggyorsabban az inflációs rátában jelenik meg az üzemanyag-árstop eltörlésének hatása. Ez a hatás ráadásul érdemi lesz, hiszen az eddigi 480 forint helyett Hernádi Zsolt szavai alapján 699, illetve 641 forintba kerül az üzemanyagok literje. A két új szám egyébként további csendes drágítást jelent, hiszen a tegnap meghirdetett új piaci ár a benzin esetében 617, a gázolaj esetében 681 forint volt (ezeknek épp ma kellett volna életbe lépniük). A magasabb árakkal számolva az üzemanyagok átlagos árszintje tegnapról mára átlagosan mintegy 40%-kal emelkedett az árstopos vásárlók esetében, a benzin 34, a gázolaj 46%-kal lett drágább.

Gyors kalkulációnk alapján (ami megkísérli figyelembe venni azt is, hogy a vásárlók egy része már eddig is csak piaci áron fért hozzá az üzemanyaghoz) az árstop eltörlése az inflációs mutatót decemberben és januárban is közel 1-1 százalékponttal emelheti. (Az idén kicsit nagyobb, jövő év elején kicsit kisebb lehet a hatás.) Természetesen ez azzal a feltételezéssel érvényes, hogy a következő másfél hónapban az üzemanyagárak változatlanok maradnak, ami biztosan nem így lesz.

Annyit azonban nagy vonalakban így is mondhatunk, hogy az üzemanyag-árstop eltörlése januárra az inflációs pályát 1,5-2 százalékponttal magasabbra húzza az eddig vártnál. Eddig a piaci konszenzus decemberre tette az infláció tetőzését, de mivel a hatás egy része áthúzódik januárra, ezért nőtt annak az esélye, hogy a fogyasztói árindex nem az idén, hanem a jövő év elején lesz a legmagasabb. (Vannak olyan elemzők, akik eddig is úgy gondolták, hogy csak jövőre lesz csúcson a mutató.) Az infláció teteje 22-23% helyett 24-25% körül alakulhat. De természetesen ez is nagyon bizonytalan, hiszen régen volt ilyen magas inflációs környezet Magyarországon, ezért az év elején megszokott átárazások várható intenzitását homály fedi.

Mivel az árstop nagyrészt a végső fogyasztók üzemanyag-fogyasztását könnyítette, így sok átgyűrűző hatásra nem kell számítanunk. A taxisok újabb tarifaemelésén nem lepődnénk meg, de más területeken elenyésző lehet az energiadrágulás továbbhárítása.

Jövőre izgalmasan alakulhat az üzemanyagfogyasztás is. A jelentős drágulás várhatóan valamelyest mérsékelni fogja a keresletet, amit a reálbérek csökkenése is tovább erősít majd. A gazdaság nem mutat érdemi növekedést, ezért az energiaigény makroszinten sem fog bővülni 2023-ban. Sőt, ahogy tegnapi cikkünkben rámutattunk, az üzemanyagkutak forgalma az idén nagyon furcsán alakult, ezért az sem lenne meglepő, ha a piaci árak egyeduralkodóvá válásával érdemi visszaesést látnánk a forgalomban. Ez amúgy az alaposan leromló külső egyensúlyi mutatóink javulásához is hozzájárulna. Makrogazdasági szempontból az üzemanyag-árstop legbizarrabb tulajdonsága épp az volt, hogy egy olyan országban ösztönözte az energiafogyasztást, amelyiknek az energiamérlege a jelentős importkitettsége miatt a legnagyobb romlást mutatta.

Többek között épp a várható fogyasztás körüli bizonytalanság miatt egyelőre lehetetlen becslésre vállalkozni, de az emelkedő árak adóbevételi oldalról várhatóan valamelyest javítanak a költségvetés sanyarú helyzetén. (Az áfabevételek emelkednek, a tételes jövedéki adó viszont a fogyasztás csökkenésével akár vissza is eshet, ezek egyenlege a büdzsé szempontjából pozitív lehet.) Nem lennénk meglepve, ha a magasabb áfabevételeken túl a Mol hozzájárulása is tovább segítené az állami gazdálkodást. A Mol ugyanis még az ársapka mellett is jelentős (extra)profitot ért el a mélybe szakadó Ural-nyersolajáraknak köszönhetően. A helyzet pikantériája, hogy ez a méretes marzs az európai szankcióknak köszönhető, pontosabban annak, hogy sok ország már önként lemondott az orosz olajról, ami az Ural árát mélyen a Brent alá küldte. A piaci áron történő értékesítés még tovább növeli a vállalkozói marzsot, ezt pedig a 2023-as költségvetés tervezői, akik igen nagy kihívásokkal szembesülnek, bizonyára gyorsan észre fogják venni.

