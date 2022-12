Hogyan fejlesszük a magyar villamosenergia-hálózatot? - Most bárki hozzászólhat a MAVIR tervéhez

A villamos energiáról szóló törvény alapján az átviteli rendszerirányító évente köteles elkészíteni a villamosenergia-rendszer 132 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatokra vonatkozó Hálózatfejlesztési Tervét.

A dokumentum többek között tartalmazza az átviteli hálózat következő tizenöt évben megépítendő vagy felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, illetve az elosztói hálózat tekintetében a következő tíz évben megvalósítandó beruházásokat.

A MEKH a nyilvános konzultációt követően közzéteszi az egyeztetés eredményét, majd határozatban dönt a terv jóváhagyásáról.

A rendszerhasználók az észrevételeket a villamosengedelyezes@mekh.hu elektronikus levelezési címre küldhetik meg 2022. december 31-ig.

