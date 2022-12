Megjött a figyelmeztetés: hétfőn végleg leállhat a Dunaferr

A Dunaferr adóssága több tízmilliárd forint, két éve csődközeli helyzetben van. Az orosz és ukrán tulajdonosok évek óta képtelenek megegyezni a vállalat irányításáról, a háború tovább rontotta a cég helyzetét, az alapanyag-szállítások is akadoznak.

Tegnapra válságtanácskozást hívott össze Pintér Tamás, a dunaújvárosi polgármester, ahol Tankilevics elmondta, hogy állami támogatás híján hétfőn leállhat a Dunai Vasmű kohója. Ha ez megtörténik, akkor a vasmű hideg- és a meleghengerműve alapanyag nélkül marad, s a Dunaferr felszámolása elkerülhetetlenné válik - írja a napilap.

Érdekesség, hogy Tankilevics helyettese a Portfolio-nak adott interjújában két napja hasonló gondokról beszélt. Sevcsik Mónika tájékoztatás szerint jelenleg egy olyan terv elkészítése zajlik, amely biztosítja, hogy a leállás úgy valósuljon meg, hogy később legyen lehetőség az üzemek újraindítására. Két berendezéscsoportról beszélünk: a két nagyolvasztóról, valamint a kokszoló blokkokról és annak az egyéb vegyészeti üzemi berendezéseiről, gyakorlatilag ezek a szűk keresztmetszetek. A nagyolvasztónál voltak már átmeneti leállások korábban, de a kokszoló blokkok vonatkozásában nem volt még ilyen. Vannak olyan műszaki lehetőségek, amelyekkel ezeknek a blokkoknak az állagát sokkal jobb feltételekkel, körülményekkel meg tudjuk őrizni, mintha az áram azonnali lekapcsolásával járó kényszer leállás történt volna meg.

A múlt héten a Portfolio áttekintette a vasmű helyzetét, akkor azt írtuk, hogy a dunaújvárosi vasmű a jelenlegi formájában nem biztos, hogy megéli a 70. születésnapját. Az elmúlt évek rendkívül hosszú eseménysorozata tragikus fordulatot vett, és a negatív folyamatok felgyorsultak azzal, hogy az áramlekapcsolás miatt az üzemek biztonságos leállítása vált az elsődleges céllá Dunaújvárosban.

A jobb éveket is látott vasmű (2001-ben még a 13. legnagyobb Magyarországon működő vállalat volt, de még 2016-ban is a 31. helyen állt) jelentősége a város és a térség szempontjából továbbra is megkérdőjelezhetetlen, ezért sokan kérdezhetik most a vasmű talán végóráit látván, hogy van-e esély mégis a folytatásra. Ehhez azt kellene tudni pontosan megítélni, hogy rövid távon adottak-e a feltételek a gyár teljes vagy részbeni működtetéséhez. Amire szükség lenne:

Pénz: bizonytalan, hogy jelen állapotában a vasmű kinek maradt vonzó (korábban volt szó külföldi befektető bevonásáról), és hogy az államnak milyen lehetőségei vannak pénzt tenni a vasműbe.

Üzem: a mostani leállítás biztonságos úton valósul meg, azt azonban nem tudni, hogy pénz és akarat esetén fizikailag és technológiailag képesek lesznek-e a szakemberek újraindítani a gyártást, például a nagyolvasztókban, vagy a kokszolóban. Ezzel kapcsolatban igencsak ellentmondásos hírek keringenek a gyárkapun belül.

Szaktudás: az elmúlt időszak bizonytalan hírei miatt minden bizonnyal felgyorsult a munkaerő elvándorlása a gyárból (nem nehéz elképzelni, hogy ha valaki nem kap rendesen fizetést, de közben az egyre súlyosabb téli rezsiszámlák nyomják a vállát, hogyan dönt), melynek nyomán értékes szakembereket és szaktudást is elveszíthet a vasmű, melynek következtében fennáll a kockázata annak, hogy amikor oda kerül a gyár, vagy a vezetés, nem lesz, akire bízni az újraindítás megtervezését.

Energia: ez nemcsak rövid távon, hanem hosszabb távon is nagyon fontos kérdés. Mert ugyan az energia ára csökkent az elmúlt hónapokban, ám így is sokkal drágább, mint a békeévekben, ezért kérdéses, hogy egyáltalán hosszú távon olcsó energia nélkül képes-e a vasmű versenyképes terméket előállítani.

Nyersanyag: az ezzel kapcsolatos beszerzést nemcsak pénzügyi, hanem logisztikai és beszállítói kockázatok is övezik (a szomszédban zajló háború miatt).

Környezetvédelmi költségek. Szén-dioxid kvóta vásárlásának következményei.

Címlapkép: Getty Images