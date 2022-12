Megszólaltak az elemzők a kiábrándító magyar inflációs adat után: csak most jön a feketeleves!

Meglepte az elemzőket a magyar inflációs adat, és a következő hónapokban sem lesz enyhülés. Sőt, karácsonykor már 25% felett lehet majd a pénzromlás.

Az előzetesen várt 22% helyett 22,5%-ra emelkedett az infláció novemberben Magyarországon – közölte a KSH csütörtök reggel. Egyelőre nem látszik az árnyomás enyhülése, akár már a mostani adat Európában a legmagasabb lehet.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerit a novemberi inflációs adat alaposan meglepte az elemzőket, ugyanis a várakozások átlaga érdemben alacsonyabb, 22 százalék volt, ráadásul a korábbiaknál kisebb szórás mellett. Az Amundi 21,9 százalékos előrejelzése azt a várakozást tükrözte, hogy az infláció emelkedésének lendülete már megtört, és igen közel lehetünk a tetőponthoz. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a lassulással és a tetőzéssel még várnunk kell. Bár az üzemanyagárstop eltörlése ebben az adatban még nem jelenik meg, az áremelkedés mégsem lassult lassult olyan mértékben, mint azt gondoltuk, noha a külső környezet támogató volt: a forint erősödni tudott és az olaj tőzsdei ára is csökkent november során.

Az üzemanyagok ársapkájának kivezetése nagyjából 2,5 százalékkal emelheti majd az inflációt, így a tetőzést is magasabb, 25 százalék körüli szinten várjuk.

Az üzemanyagok árának emelkedése kettős hatással lehet az inflációs pályára: a rendelkezésre álló jövedelem csökkenése miatt a kereslet még jobban visszaeshet, míg az egyszeri ugrás a következő egy évre feljebb tolja az árszintet. Az elmúlt napok eseményei jól szemléltetik, hogy az ársapkák esetleges kivezetése továbbra is meghatározó kockázatot jelent - írja Kiss Péter.

Noha az inflációs adatok a kamatemelési ciklus lezárásának bejelentése óta már kisebb hatással bírnak a monetáris politikára, jelentőségüket mégsem szabad alábecsülni. Azzal számolunk, hogy a gazdasági lassulás ellenére is az infláció viszonylag magas szinten ragadhat (2023-ban az éves átlag 15,8 százalék körül alakulhat), ráadásul felfelé mutató kockázatokkal (lásd ársapkák eltörlése). Ez a forint árfolyamára is hatással lehet, ezért továbbra is fokozott óvatosság és éberség indokolt a hazai jegybank részéről.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint a vártnál jóval magasabb infláció, a forint érdemi gyengülése, a népegészségügyi termékadó és a dohánytermékek, alkoholos italok jövedéki adóemelése, számos, elsősorban élelmiszer termékpályán a nyersanyag és energiaöltségek meredek elszállása miatt továbbra is folytatódó átárazások, valamint a hatósági üzemanyagárak kivezetése miatt miatt az idei átlagos inflációs várakozásunkat kismértékben 14,6%-ra, azonban a jövő évit jelentősen, 17,5%-ra emeljük.

A kedvezményes üzemanyagárak megszüntetése önmagában mintegy 2-2,3 százalékponttal emeli az inflációt, azonban a jövő év során az üzemanyagárak fokozatos mérséklődésével számolunk, egyrészt a gyenge globális kereslet, másrészt a forint várakozásunk szerinti mérsékelt erősödése miatt. A gázolajárak azonban magasak maradhatnak a szűkös európai kapacitások és az orosz gázolaj jövő év februártól való szankcionálása miatt.

Az energiaárak alakulása továbbra is kiszámíthatatlan, az elmúlt napokban újabb meredek emelkedést mutatnak. A mikro- és kisvállalatok kizárása az egyetemes szolgáltatásokból és a hatósági üzemanyagárak igénybevételéből, valamint a kata szigorítása szintén hozzájárulhatott a további áremelkedésekhez - véli Suppan.

Igen komoly hatásai látszanak a búzaárak és más alapvető terményárak (kukorica, napraforgó) a háború kitörését követő elszállásának, noha a nemzetközi árjegyzések az elmúlt időszakban érdemben süllyedtek, amit a FAO élelmiszer árindexének visszaesése is tükröz, ezt azonban a forint dollárral szemben meredek gyengülése, valamint a hazai rendkívüli aszály ellensúlyozza. A háború kitörését követő első sokkhatás óta az utóbbi hónapokban lefelé korrigáltak az olaj-, nyersanyag-, és terményárak, ami némileg tompíthatja a várható sokkhatást.

A többszörösére ugró gázárak és áramárak számos ágazatban, és szinte minden ipari folyamatban megjelennek, így a pékáruktól, a vendéglátástól az élelmiszertermeléshez szükséges műtrágyáig, a vegyiparig, fémfeldolgozásig, építőanyag gyártásig jelentős mértékű drágulást okoz.

- vezeti le Suppan.

A következő hónapokban az átárazások várható folytatódása miatt kismértékben tovább emelkedik az infláció. Decemberben 26% közelébe emelkedhet az infláció, azonban a jövő év elejétől bázishatások miatt már az infláció eleinte fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődésére számítunk. Suppan szerint:

a tartós fogyasztási cikkek árait jelentősen növelte a forint érdemi gyengülése, a nyersanyagárak elszállása, az alkatrészhiány, a szállítási költségek elszállása is, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolta.

A faárak elszállása érezteti hatását a bútorárakban is.

A széleskörű áremelkedést tükrözi, hogy időjárási tényezők, a klímaváltozás, a zöldátállás, valamint egyes geopolitikai feszültségek miatt még a gyapot és a cellulóz ára is elszállt, ami a ruházati és papírtermékek árát növeli.

A lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése is gyorsult.

Az üdülési szolgáltatások árait jelentősen mérsékelték a járvány második hulláma miatt meghozott újabb utazási korlátozások és az idegenforgalom ismételt zuhanása, míg a korlátozások feloldása után érdemben növekedtek,

a közeljövőben pedig az energiaköltségek elszállása, az élelmiszerek drágulása, valamint a munkaerőhiány miatt erősödő bérverseny miatt várható további áremelkedés.

Az élősertés felvásárlási árak az elmúlt hónapokban meredeken, egyes beszámolók szerint 50-70%-kal ugrottak meg, ami már megjelent és a következő hónapokban is folytatódhat a feldolgozott húsok áraiban.

A búzaárak tavaszi emelkedése és az energiaárak elszállása miatt a következő hónapokban folytatódhat a liszt nagykereskedelmi és a pékáruk árainak emelkedése, azonban a búzaárak közelmúltbeli visszaesése miatt tetőzhetnek az árak a termékpályákon.

A takarmányárak és energiaköltségek emelkedése miatt az áremelkedés a tej- és tejtermékek, valamint a tojás esetében is folytatódhat, noha ez utóbbi termék árát szintén korlátozták.

A jövedéki adóemelés a dohánytermékek és szeszesitalok, a chipsadó (neta) emelése számos feldolgozott élelmiszer árát emelte.

Az egyes szektorokban bevezetett extraprofit adó szintén egyre több szolgálattás árában jelenik meg, míg a kiskereskedelmi vállalkozások az egyes termékeket érintő árkorlátozások miatti veszteségeik áthárítására kényszerülnek.

