Nem érdemes még hátradőlni, súlyos gondok lehetnek az áramellátásban idén télen

Az előző évekhez képest az idei télen Európa-szerte magasabbak a villamosenergia-ellátás biztonságát fenyegető kockázatok a kontinens átvitelirendszer-üzemeltetői által alapított ENTSO-E szerint. A magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságosan üzemel majd, súlyos ellátási nehézségek kizárólag extrém időjárási körülmények között léphetnek fel, vagy abban az esetben, ha az Oroszországból érkező gázszállításban hosszan tartó, teljes leállás következne be - áll a szervezet szezonális kilátásokról szóló jelentésében.

Vannak kockázatok

Amennyiben a hideg időjárás földgázellátási zavarokkal és az erőművi termelésben jelentkező nem tervezett kiesésekkel párosul, az bizonyos európai országokban veszélyeztetheti a villamosenergia-ellátás biztonságát a 2022-23-as télen. A legnagyobb stressznek az ír, a francia, a svéd, a finn, a máltai és a ciprusi villamosenergia-rendszerek lehetnek kitéve az idei téli szezonban. A kockázat növekedésének fő oka az, hogy az európai villamosenergia-rendszer összességében továbbra is nagymértékben függenek a földgáztól: az áramellátás biztosításához szükséges minimális gázszükséglet a hozzáférhető európai gáztárolói készletek körülbelül egyharmadának felel meg. A kedvező időjárási körülmények azonban enyhíthetnek e függőségen - olvasható a jelentésben.

Emellett az ENTSO-E további kockázati faktorokat is azonosított a télre, amelyek jelentősen befolyásolhatják az ellátásbiztonsági követelményeknek való megfelelőséget, különösen, ha ezek egybeesnek. Ennek elkerülése érdekében a szervezet szerint szoros nyomon követésre van szükség a nukleáris rendelkezésre állás körüli bizonytalanságok miatt Franciaországban, Svédországban és Finnországban, ahogyan a szénellátással kapcsolatban Németországban és Lengyelországban is.

Ezzel együtt az európai államok által a télre való felkészülés érdekében tett specifikus intézkedések jelentősen mérséklik az ellátásbiztonsági kockázatokat. Ilyen lépések voltak a gáztárolók magas készletszintre való feltöltése, egyes erőművek bővítése vagy ismételt üzembe állítása, a tüzelőanyag-váltás vagy a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére irányuló törekvések, illetve a villamosenergia-keresleti csúcsok 5 százalékos csökkentése a magas energiaárak kezelésére vonatkozó uniós jogszabályok értelmében.

A jelentés azt is kiemeli, hogy az átvitelirendszer-irányítók (TSO-k) a nemzeti szintű intézkedéseken túl regionális, valamint páneurópai szinten is szorosan koordinálják és nyomon követik a helyzetet a rövid távú megfelelőségi előrejelzések, illetve az ENTSO-E-vel és a regionális koordinációs központokkal való operatív együttműködésük nyomán, az illetékes hatóságokkal való rendszeres információcserén túl. A jelenlegi energiahiányos környezetben a rendszer összes szereplőjének lépéseket kell tennie - hangsúlyozza a szervezet -, és ez az, amiért folyamatos szoros párbeszédre van szükség a TSO-k, valamint az európai és nemzeti hatóságok között. Ez lehetővé teszi az időben történő koordinációt és támogatja a kockázatokra való felkészülést minden szinten.

A magyar helyzet

A jelentés külön is részletezi az egyes országok téli villamosenergia-ellátásának kilátásait.

Magyarországgal kapcsolatban azt írják, hogy az elmúlt telek rendszerterhelési tendenciái alapján extrém időjárási körülmények közepette - elsősorban az elektromos fűtés terjedésének hatására - fennáll az új rendszerterhelési rekord megszületésének lehetősége, dacára annak, hogy 2021/22 telén a legmagasabb rendszerterhelés alacsonyabb volt, mint a megelőző téli szezonban. (A magyar átvitelirendszer-irányító Mavir előrejelzése szerint erre már a következő, 12-i héten jelentős esély mutatkozik.)

Ezzel együtt a jelentés szerint a magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságosan üzemel majd az aktuális téli szezonban. Ezt elősegíti, hogy kevés karbantartás esik erre az időszakra, és ezek is időben gondosan elosztva vannak beütemezve, ami lényeges tényező a szinte állandóan szükséges import mellett a rendszer megfelelőségének garantálása szempontjából.

A karbantartások alacson szintjére is tekintettel a tartalékkapacitások szükséges mennyisége biztosítható. Azonban az utóbbi piaci kondíciók - a gyakran negatív Clean Spark Spread (vagyis az erőművek elismert tiszta költsége, az áramár és tüzelőanyag ára közötti különbség), a magas földgáz-, villamosenergia- és CO2-kvótaárak - "súlyos bizonytalanságokat" okozhatnak a gáztüzelésű erőművek üzemeltetésében, amelyek ebből eredő kiesése a kiegyenlítő képességek hiányához vezethet - állapítja meg az ENTSO-E. Mindemellett a napenergia-termelés növekedése a magyar rendszerben fokozza az operatív tervezés és a valós idejű rendszerirányítás bizonytalanságait is, ami magasabb szintű tartalékkötelezettséghez vezet.

Egy esetleges földgázhiány azonban - számos más országhoz hasonlóan - súlyos kihívást jelentene a magyar villamosenergia-rendszer működtetésére nézve is. Míg a legtöbb gázerőmű alternatív üzemanyagként képes olajat is használni, egy ilyen átállás ugyanakkor összességében csökkentheti a kiegyenlítő energia szintjét - állapítja meg a jelentés.

Az alternatív tüzelőanyagot használni képes gázerőművek hetente szolgáltatnak adatokat a Mavir számára a tárolt alternatív tüzelőanyag mennyiségéről. A jelentés szerint a gázerőművek általános készenléti követelményeknek való megfelelését, illetve az alternatív tüzelőanyagként olajra való átállási képességüket a Mavir teszteli, ahogyan ennek hatását is az erőművek által nyújtható kiegyenlítő energiára. Ez a teszt a jelentés születése idején folyamatban volt, az addigi eredmények alapján pedig csak egyetlen erőmű esetében szükséges a vizsgálat ismételt elvégzése, míg néhány más erőműnél az éppen tartó karbantartás miatt erre később nyílik lehetőség.

A teszt összességében "elfogadható" eredményeket mutat az adott körülmények között, azzal együtt, hogy a néhány napnál hosszabb ideig olajjal való üzemelés ellátási nehézségekhez vezethet - áll a jelentésben. A gáztárolók töltése a terveknek megfelelően történik - az FGSZ honlapján látható adatok szerint még december 7-én is volt letárolási tevékenység -, és a magyar földgáz átvitelirendszer-irányító FGSZ véleménye alapján súlyos ellátási nehézségek kizárólag extrém időjárási körülmények között léphetnek fel, vagy abban az esetben, ha az Oroszországból érkező gázszállításban hosszan tartó, teljes leállás következne be - összegez az ENTSO-E.

A magyar villamosenergia-ellátásban 25-30 százalék közötti arányt betöltő importot Ukrajna kiesésével elsősorban Ausztria és Szlovákia fedezi. A jelentés szerint az osztrák villamosenergia-rendszer idei téli kilátásaira vonatkozóan nem merül fel aggály; Ausztria jól felkészült a közelgő télre. Abban az elméleti esetben azonban, ha egész Európában minden EU-tagállamot érintően drasztikusan csökkenne a földgáz rendelkezésre állása, Ausztria is szűkös helyzetekkel és a biztonságos hazai villamosenergia-ellátáshoz elengedhetetlen források elégtelen elérhetőségével szembesülhet a jelentés szerint.

Szlovákiával kapcsolatban a jelentés megjegyzi, hogy 2022 februárja óta éves összevetésben minden hónapban csökken az ország villamosenergia-termelése és -felhasználása, a mostani télre pedig az ENTSO-E a fogyasztás további csökkenését prognosztizálja. Közben megkezdődött a mohi atomerőmű új, 3. blokkjának üzembe állítása is, a hálózati csatlakozás pedig 2023. január közepe felé várható, azonban a fellépett technikai nehézségek miatt a termelés felpörgetése heteket, akár hónapokat is késhet. Az egység teljes üzembe állásával Szlovákia nettó áramexportőri pozícióba kerül, 2024-ben pedig a várakozások szerint az erőmű 4. egysége is elkészülhet. Az idei télen a szlovák villamosenergia-rendszerben minimális nagyságú karbantartás van beütemezve, a rendelkezésre álló villamosenergia-import kapacitások pedig elegendőek, ami a Magyarországra irányuló szlovák export szempontjából is kedvező.

