Sokkoló dolog történik a magyar nyugdíjakkal

A várakozásokat sok tekintetben meghaladó magyar inflációs adat érkezett a novemberi hónapról. Ez pedig abba az irányba mutat, hogy az idei átlagos pénzromlási ütem meg fogja haladni a 14%-ot, amennyivel összességében 2022-ben a nyugdíjak emelkedtek. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy ebben a rendkívüli inflációs időszakban a nyugdíjak emelése nem követi le az inflációt. Az érintettek vásárlóereje összességében viszont nem csökken a 13. havi utalásnak és a prémiumnak köszönhetően. Farkas András nyugdíjszakértő viszont megoldást javasol a problémára.

Az inflációs adatok borzolják a nyugdíjasok hangulatát

Minden várakozást felülmúlt a novemberi inflációs adat, év/év alapon 22,5%-kal emelkedtek az árak. Ami viszont még kellemetlenebb fejlemény a nyugdíjasok számára, hogy a nyugdíjas fogyasztói árindex ennél is gyorsabb drágulást mutatott az előző hónapban: 25,2%-os pénzromlást szenvedtek el a időskorúak. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjasok fogyasztói kosara sokkal erőteljesebb drágulást mutat, mint az átlagos fogyasztóké.

Ilyen árnyomás mellett ezek után nagyon érdekes kérdés, hogy miként alakul az egész éves átlagos infláció, ami nem mellékes szempont a nyugdíjasok számára.

Már a néhány nappal ezelőtt készült Portfolio elemzői konszenzus is azt vetítette előre, hogy az idei átlagos inflációs 14,3% lehet. Azonban a meglepően magas novemberi adat miatt feltehetően az elemzők is magasabbra várják az éves adatot.

Emellett a héten jelentette be a kormány, hogy eltörlik az üzemanyagárstopot, ami szintén 2 százalékponttal emelheti meg a decemberi inflációs adatot, és ezen keresztül az egész éves drágulási ütemet. Volt olyan elemző, aki például az idei egész évre várható átlagos inflációs várakozását 14,5%-ra emelte.

A január-novemberi első 11 havi nyugdíjas infláció már most is 14,1%-on volt, ami várhatóan tovább fog gyorsulni a fentebb részletezett körülmények miatt és a korábban képzeltnél erőteljesebb ütemben. Ennek fényében nem kizárt, hogy a nyugdíjasok az idei évben 15%-os pénzromlási ütemet szenvednek el.

Ez pedig kifejezetten kellemetlen és csalódást keltő adat az időskorúak számára. Elmondjuk, miért. A kormány két hónappal ezelőtt döntött ugyanis arról, hogy novemberben mekkora pótlólagos visszamenőleges kompenzációt ad a nyugdíjasoknak. Akkor 4,5%-os plusz emelést adott a kormány, mert látta, hogy az infláció még emelkedő pályán van, és ezzel összességében 14%-os éves emelést hajtott végre 2022-ben a nyugdíjak esetében.

Ha abból indulunk ki, hogy a 2022-ben végrehajtott 14%-os összesített nyugdíjemeléssel szemben áll a 15% körüli várható pénzromlási ütem, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjasok az emelésekkel együtt összességében rosszabbul járnak, mint az éves infláció.

A pozíciójukat a nyugdíjprémium és az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj menti meg.

Mi lenne a megoldás?

Farkas András nyugdíjszakértő megkeresésünkre elmondta, hogy mivel a nyugdíjemelés idén már megtörtént, és további kiegészítés nem várható, az érintettek így becsapottnak érezhetik magukat. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy ezen a problémán segítene az általa javasolt csúszó havi emelés ilyen rendkívüli inflációs környezetben.

A Nyugdíjguru News alapítója részletesen írt erről a javaslatáról épp a tegnap megjelent cikkében, kiemelve azt, hogy

a brutális infláció szétveri a nyugdíjemelés békeidőkre kitalált rendszerét,

az elszabadult infláció elégeti a nyugdíjak vásárlóerejét.

Megállapítja, hogy a nyugdíjemelés összetett és halmozódó gondjainak kezelésére a jelenlegi rendkívüli helyzetben alkalmatlan az inflációs nyugdíjemelés mai rendszere.

Farkas András az elmúlt hónapokban rendszeresen foglalkozott a a nyugdíjemelés módszertanának jelenlegi problémáival a Portfolio On The Other Hand vélemény rovatában:

"Ezért feltétlenül szükséges a békeidőkre kitalált paradigma leváltása, legalább a rendkívüli veszélyhelyzet időtartamára. Helyette a havi csúszó emelés rendszerére célszerű késedelem nélkül átérni" - érvel a szakember, majd részletezi: "az eddigi nyugdíjemelések (2022. január, július és november) nem védenek sem az élelmiszerárak, sem az energiaárak megszaladása ellen, különösen nem elegendőek az év utolsó két hónapjában tovább gyorsuló áremelkedések kezelésére".

Arra is felhívja a figyelmet, hogy "azok a friss nyugdíjasok, akiknek az idén állapították meg a nyugdíját, ezért idén még nem jogosultak a nyugdíjemelésre, kétségbeesve és tehetetlenül szemlélik, ahogy a nyugdíjuk vásárlóértéke az év során a kétharmadára-felére porlad".

Cikkében azt is bemutatja, hogy hogyan kellene kinéznie az új emelési szemléletmódnak.

Farkas András ebben azt is elismeri, hogy jövőre egyetlen százalékpontnyi nyugdíjemelés 45-50 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek. "Így egy 2023. januári 15%-os emelés 675-750 milliárd forintba, egy 18%-os emelés 810 - 900 milliárd forintba kerülne. A 2023. februárban esedékes 13. havi nyugdíj összege megegyezik a 2023. januári (már elmelt összegű) nyugdíj összegével, így egy 15%-os emelés esetén a 430 milliárd forintba, egy 18%-os emelés esetén 440 milliárd forintba kerülne" - írja.

Csak e két juttatás 2023. január és február folyamán 1200-1300milliárd forinttal növelheti meg a nyugdíjkassza kiadási oldalát

- mutat rá a lényeges következményekre a szakértő, aki szerint egy ekkora összeg önmagában képes tovább hajtani az inflációt.

Ennek következtében kialakulhat várakozása szerint egy nyugdíj-ár spirál (a bér-ár spirál mintájára, de annál tisztább formában), így az évközi korrekciókra bizonyosan szükség lesz jövőre is - hacsak időben át nem térünk a havi nyugdíjemelés rendszerére.

Címlapkép forrása: Getty Images