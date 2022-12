Itt a figyelmeztetés: órákon belül megjöhet a havazás, káosz lehet a magyar utakon

Portfolio 2022. december 10. 15:08

Az időjárási előrejelzések alapján a 2022-23-as téli szezon első országos havazására kerülhet sor a hétvégén. A legtöbb, akár 10-15 cm friss hó az Alpokalján, a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb pontjain hullhat – írja közleményében a Magyar Közút. A cég szakemberei minden rendelkezésükre álló eszközt és szakembert bevetnek majd a következő napokban, ahol lehet, ott előszórási, preventív sószórási munkákat is végeznek. Ugyanakkor a folyamatos munkavégzésük mellett az intenzív havazás mellett időszakosan téli útviszonyokra is fel kell készülnie az autósoknak, főleg Észak-Dunántúlon és a Bodrogközben, ahol a 70-75 km/órás széllökések már a szombat esti órákban is hófúvást eredményezhetnek.