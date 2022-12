Hatalmas bejelentésre készül az Orbán-kormány - Mutatjuk, mi várható

Már az elfogadás pillanatában borítékolható volt, hogy a 2023-as költségvetés nem állja ki az idő próbáját, ezért előbb vagy utóbb a kormány a tervezet módosítására kényszerül. Úgy tűnik, hogy a kormány ehhez optimális időpontot választott, ugyanis - a válságokkal sújtott időszakban jelentős kockázatok és bizonytalanság közepette - az év utolsó napjaira hagyta ezt a fontos feladatot. Bemutatjuk, hogy mit várhatunk a rendeleti úton előálló új jövő évi büdzséről és előrevetítjük annak fő tartalmát. Cikkünkből kiderül, hogy a szinte új költségvetés megalkotásának folyamatában újabb, számításaink szerint akár 1500 milliárd forintos pótlólagos kiigazításra kényszerül a kormány. Ezt időközben pedig részben már kezelte is.

Óriási feladat, rendeleti úton elintézve

A parlamenti képviselők 5 hónappal ezelőtt fogadták el - de kőbe nem vésték - a 2023-as költségvetést, amiről már akkor azt írtuk és mondtuk (a checklist podcastunkban), hogy a tervezet már az elfogadás pillanatára alapvető pontokon lett elavult és távolodott el a valóságtól. Mindezt arra alapoztuk, hogy a büdzsé elfogadásának folyamata alatt rendkívüli módon változott meg a környezet, ám azóta talán még inkább igaz ez az állítás. Olyannyira megváltozott a nemzetközi környezet és a gazdasági körülmények, hogy gyakorlatilag ezekben a napokban szinte egy teljesen új költségvetést kellene alkotnia a kormánynak. Annyit már bizonyosan tudunk, hogy mindezt rendeleti úton valósítja meg, ugyanis Orbán Viktor egyértelmű jelzése ("a jövő évi költségvetést hozzá kell igazítanunk a jelenlegi helyzethez veszélyhelyzeti rendeletalkotás formájában") után a kabinet a múlt heti döntésével fel is hatalmazta magát arra, hogy a 2023-as költségvetést rendeleti úton módosíthassa, és fogadtassa el (csak a Költségvetési Tanáccsal, a parlamentet és így az érdemi vitát kiiktatva).

Más kérdés, hogy ez a jelentős feladat rendeleti úton hogyan teljesíthető és milyen következményekkel jár.

A legfontosabb kérdés az, hogy a rendeleti forma mennyire fog megfelelni a költségvetés transzparencia szempontjainak. Vagyis, hogy mennyire lesznek a kormányrendeletben megjelenő számok összeegyeztethetőek az eredeti 2023-as számokkal, és egyértelműen kiolvasható lesz-e az új tervezetből, hogy a kormány hol avatkozott közbe és a beavatkozások nyomán milyen költségvetési következményekkel számol. Csak hogy egy példát hozzunk: a kormány biztosan módosítani fogja a jövő évre várt, eredetileg 5,2%-ról szóló inflációs előrejelzését, várhatóan 15% fölé. Érdekes lesz azt látni, hogy a kormány bemutatja-e vagy tesz-e utalást arra, hogy a makrogazdasági pályában történő ilyen módosítás pontosan mit fog okozni a költségvetés bevételi oldalán, nevezetesen: mennyivel emeli meg ez a hatás önmagában az általános forgalmi adóbevételeket.

Egy biztos: sok minden változni fog

A 2023-as költségvetés közelgő rendeli módosítása apropóján érdemes felidézni, mik az eredeti sarokszámai a tervezetnek:

4,1%-os GDP-növekedés.

5,2%-os inflációs várakozás.

3,5%-os GDP-arányos hiánycél.

Folytatódik a kiadások csökkentése, és a 2022-ben megemelt különadók is maradnak.

Ezzel jövőre is 2000 milliárd forint körüli költségvetési kiigazítás valósult volna meg az eredeti tervek szerint.

Az elmúlt hetek kormányzati megszólalásai alapján már sejthető, hogy a makrogazdasági pályában milyen változtatásokat hajt végre a kormány, ugyanis

az új GDP-növekedési várakozás 1-1,5% körül lesz,

az új inflációs prognózis pedig 15% felett alakulhat (megvárva a jegybank friss inflációs jelentésének decemberi számait).

Az is szinte biztosra vehető, hogy a kormány nem nyúl az eredeti hiánycélhoz, a GDP arányában továbbra is 3,5%-os szintet tűzi ki célul.

Ezen fenti input paraméterek fényében az a legfontosabb kérdés, hogy

el lehet-e érni az eredeti 3,5%-os hiánycélt további kiigazítási lépések nélkül, vagyis, hogy pontosan mi is a költségvetés módosítására ható pozitív és negatív hatások eredője.

De mekkora lesz az újabb kiigazítás?

A jövőre várható folyamatok előtt érdemes felidézni, hogy a legfrissebb állapotok szerint hogy is áll a költségvetés 2022-ben. A múlt héten megjelent első 11 havi adatok alapján jól látható, hogy az egyhavi mesterséges lefojtás után (a kifizetési stop csak technikai fellélegzést adott az egyenlegnek) beindult az egyenleg romlása, és már 10%-kal túlteljesült az egész éves eredeti hiányterv. Fontos itt is hangsúlyozni, hogy az eredeti hiányterv 3152 milliárd forint volt, ám már a legutóbbi, Brüsszelbe kiküldött EDP-jelentésből kiderült, hogy ezt a tervet 3800 milliárd forint fölé emelte a kormány. Vagyis az év utolsó hónapjában még belefér egy 650-700 milliárd forintos mínusz, ami azért érdekes, mert az elmúlt 5-6 év átlagában a decemberi hónapban épp ekkora hiányt szokott felhalmozni a költségvetés. Ez alapján jól látható, hogy idén még a jelentős kiigazítás és inflációs többlet által generált áfabevételek mellett is elcsúszott a nominális pénzforgalmi hiányszám. (Az EU-nak jelentendő eredményszemléletű GDP-arányos hiányról már tudjuk, hogy lesz elcsúszás a 4,9%-os vállalt célhoz képest: az extra gázbeszerzés 6,1%-ra emelte a várt deficitet - a kérdés, hogy ez az új terv összejön-e. A havi teljesüléseket figyelve akár össze is jöhet, bár jegyezzük meg, hogy meglepetések mindig lehetnek: a tavalyi büdzsé esetében egy utólagos felülvizsgálat 6,9%-ról 7,1%-ra húzta fel a tavalyi deficitet.)

Arra a kérdésre, hogy lesz-e újabb költségvetési kiigazítás 2023-ban a már ismert 2000 milliárd forintos csomagon felül, Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza úgy válaszolt legutóbbi kommentárjában, hogy a napokban módosítandó 2023-as költségvetésben várhatóak új kiigazító lépések a 3,5%-os eredeti hiánycél tartása érdekében, mind a kiadási, mind pedig a bevételi oldalon (a már eddig ismertetett stabilizáló lépéseken felül).

Ezek után érdemes sorra venni, hogy milyen tényezők fejtik ki a legnagyobb hatást a 2023-as költségvetésre és ezek milyen irányba hatnak. Nem véletlen, hogy két hónappal ezelőtti cikkünkben már előrevetítettük, hogy a jövő évi büdzsé megalkotása lesz a legkomolyabb fejtörése most a kormánynak. (A lenti számok kapcsán fontos megemlítenünk, hogy mindezek megközelítő és leegyszerűsítő becslések, a rendelkezésre álló nem teljeskörű információk és a folyamatosan változó piaci árak függvényében készültek.)

A rosszabb reálgazdasági növekedés (1-1,5% vs 4,1%) általánosságban véve kedvezőtlen a költségvetés bevételi oldalára nézve.

(1-1,5% vs 4,1%) általánosságban véve kedvezőtlen a költségvetés bevételi oldalára nézve. Ezzel szemben áll, hogy a várható jelentős minimálbéremelés megtolja jövőre is a kereseteket, ami magasabb szja-bevételekben és járulékokban csapódhat le.

csapódhat le. Az eredetileg 5,2%-os inflációval szemben 15% feletti új inflációs prognózis jöhet. A régen jól működő szabályok alapján ez alapján mindenki úgy gondolja első ránézésre, hogy ez összességében pozitív a költségvetés folyamatai szempontjából. Ez azonban csak addig igaz, amíg az infláció a kiadások oldalán nem okoz nagyobb veszteségeket, mint a bevételek oldalán, és egy energiaáremelkedés által vezérelt inflációs többlet összességében kellemetlen a büdzsének.

szemben 15% feletti új inflációs prognózis jöhet. A régen jól működő szabályok alapján ez alapján mindenki úgy gondolja első ránézésre, hogy ez összességében pozitív a költségvetés folyamatai szempontjából. Ez azonban csak addig igaz, amíg az infláció a kiadások oldalán nem okoz nagyobb veszteségeket, mint a bevételek oldalán, és Ha a magasabb infláció következményeit nézzük, akkor elsőként vegyük az áfabevételeket . Ha az idei áfabevételi folyamatokból indulunk ki (az infláció 10 százalékponttal magasabb éves átlagban körülbelül, mint az év elejei cél), akkor azt mondhatjuk, hogy eddig 1200-1300 milliárd forintnyi áfatöbbletet eredményezett az államkasszának a magasabb infláció. Nem kizárt ennek fényében, hogy mindez jövőre is könnyen megismétlődik, és az eredeti tervekhez képest 1200 milliárd forint körüli plusz bevételhez jut az állam a magasabb inflációs pálya miatt, amit persze árnyalhat tovább a fogyasztói költés, melynek kilátásai nem éppen biztatóak, de az áfabevételek növekedése mellett a jövedéki adóban is többlet keletkezhet.

következményeit nézzük, akkor elsőként vegyük az . Ha az idei áfabevételi folyamatokból indulunk ki (az infláció 10 százalékponttal magasabb éves átlagban körülbelül, mint az év elejei cél), akkor azt mondhatjuk, hogy eddig 1200-1300 milliárd forintnyi áfatöbbletet eredményezett az államkasszának a magasabb infláció. Nem kizárt ennek fényében, hogy mindez jövőre is könnyen megismétlődik, és az eredeti tervekhez képest jut az állam a magasabb inflációs pálya miatt, amit persze árnyalhat tovább a fogyasztói költés, melynek kilátásai nem éppen biztatóak, de az áfabevételek növekedése mellett a jövedéki adóban is többlet keletkezhet. Az inflációs többlet miatt kialakuló magasabb áfabevételek egy jelentős részét már el is viszik a magasabb nyugdíjkiadások , a magasabb év elejei nyugdíjemelés és a magasabb februárban várható 13. havi nyugdíj. Ezek nyomán a költségvetésnek mintegy 750-800 milliárd forinttal magasabb nyugdíjkiadást kell teljesítenie 2023-ban, mint eredetileg tervezte.

, a magasabb év elejei nyugdíjemelés és a magasabb februárban várható 13. havi nyugdíj. Ezek nyomán a költségvetésnek mintegy kell teljesítenie 2023-ban, mint eredetileg tervezte. A 2023-as költségvetés elfogadása óta lényegesen drágult az állam finanszírozása, vagyis emelkedtek a kamatok, még a legutóbbi hetekben is érzékelhetően. Ennek nyomán a kamatkiadások lényegesen meghaladhatják az eredeti terveket, egyes becslések szerint ez a kiadási többlet akár 500-600 milliárd forint is lehet.

lényegesen meghaladhatják az eredeti terveket, egyes becslések szerint ez a kiadási többlet is lehet. Ez alapján jól látható, hogy a tervezettnél lényegesen magasabb infláció első és másodkörös hatásai összességében negatív mérleget jelentenek a költségvetés számára (1200 milliárd forint vs. 1250-1400 milliárd forint), és akkor még a legnagyobb - energiaáremelkedés miatti, vagyis szintén inflációs - kihívásokról nem is ejtettünk szót, ez pedig a rezsicsökkentés ára.

Egy hónappal ezelőtt számoltuk ki és mutattuk be részletesen, hogy a friss világpiaci energiaárak mellett mennyibe kerül az államnak fenntartani a módosított rezsicsökkentést, vagyis a rezsicsökkentésnek azt a módját, amelyben a lakosság már a "piaci árat" fizeti az átlagfogysztás felett. Ennek kapcsán azt érdemes megbecsülni, hogy az MVM-nek mekkora költségvetési támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy fedezze a piaci árú gázbeszerzésből fakadó kiadásai és a lakosságtól érkező rezsicsökkentett bevételek közötti különbözetet. Számításaink azt mutatták, hogy a cég állami támogatási igénye jövőre elérheti a 2000 milliárd forintot, amivel szemben a 2023-as költségvetésben "csupán" 670 milliárd forintnyi Rezsivédelmi Alapból származó forrás áll. Vagyis a legutóbbi adatok szerint a rezsicsökkentés rendszere a nyári állapotokhoz képest további 1300 milliárd forintnyi többletfinanszírozást igényel.

Szintén az eredeti költségvetés tervezetét rontották azok a tételek, amelyekről a kormány nyár óta döntött, és a kiadási oldalon extraként terhelik a büdzsét, összesen becsléseink szerint 150 milliárd forint értékben.

Ha a fenti tételeket egymásnak vezetjük, akkor

a 2023-as költségvetésben akár egy 1500-1700 milliárd forintos kiigazítási igény is benne lehet a nyáron elfogadott tervekhez képest,

ami első hallásra sokkoló, főleg azok után, hogy a kormány idén nyáron már bejelentett egy 2000 milliárd forintos megszorítás a jövő évre adóemelések (különadók és extraprofitadók, jövedéki adó), valamint kiadáslefaragás (minisztériumoknál, illetve beruházásbefagyasztás) formájában.

Azoknak, akik a fenti szám olvasatakor először a szívükhöz kaptak, van több jó hírünk is. Az elmúlt időszakban ugyanis történtek olyan kormányzati döntések, amelyek kikönnyítik a 2023-as költségvetést, mérséklik a fentebb levezetett 1500-1700 milliárd forintos pótlólagos kiigazítási igényt, ugyanis növelik a bevételi oldalt:

Ezek közül a legfrissebb fejlemény, hogy a kormány 95%-ra emelte a Mol extraprofitadójának kulcsát. Hogy ez mennyi plusz bevételt jelent a 2023-as költségvetésnek a teljes évre? Nyáron a költségvetés megalkotásakor még 25%-os extraprofitadó-kulcs volt ismert ez esetben, és akkor 130 milliárd forintos bevételt várt az állam. Számításaink szerint a július végén 40%-ra emelt kulcs mellett 260 milliárd forintnyi extraprofitadó folyt volna be a Moltól, a 95%-os kulcs mellett pedig már 470-480 milliárd forint jöhet be csak a Moltól ezen az új különadó-bevételi soron. Vagyis az állam a 2023-as költségvetés idén nyáron elfogadott állapotához képest "nyert" 350 milliárd forintot. Ugyanebben a kormányrendeletében a kormány a Robin Hood adó kulcsát is megemelte, amivel további néhány tízmillárd forintnyi többletbevételhez juthat. Az üzemanyagok hatósági árának eltörlésével párhuzamosan a kormány visszaemelte azok jövedéki adótartalmát is. Ez Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- gázipari elemzője szerint 160 milliárd forintnyi többletbevételt generál a költségvetésnek. Emellett az üzemanyagok esetében a piaci árak visszahozatala 100-140 milliárd forinttal is növelheti ezen a területen az áfabevételeket, ugyanakkor ha az autósok a magasabb üzemanyagszámlák miatt más termékek és szolgáltatások vásárlásán fogják vissza magukat, akkor az áfabevétel-növekedés nettó hatása lényegesen kisebb lehet.

A fenti bevételnövelő tételek (amelyek szintén az eredeti 2023-as költségvetésen "kívül vannak" még) tehát akár 500-600 milliárd forinttal is csökkenthetik a korábban bemutatott 1500-1700 milliárd forintos kiigazítási igényt, de a kormánynak még így is kell találnia az új terveiben mintegy 1000-1200 milliárd forintnyi egyenlegjavító tételt, ami alapján mi is azt valószínűsítjük, hogy újabb kiigazító lépések jöhetnek a 2023-as büdzsében. Más kérdés, hogy ez a kormányrendeletből és bejelentésekből kiolvasható lesz-e. Mindezek fényében nem véletlen, hogy Orbán Viktor határozottan megüzente a munkáltatói oldal képviselőinek néhány hete, hogy a költségvetés helyzetébe nem fér bele járulékcsökkentés. Valamint érdekes lesz látni azt is, hogy a családtámogatások terén mi fog beleférni a büdzsé kereteibe. A rezsicsökkentés, valamint a nyugdíjak megvédését viszont biztosan határozottan fogja kommunikálni a kormány a következő hetekben.

Más kérdés, hogy mindezekből a befektetők, a nemzetközi piaci szereplők és a hitelminősítők mit szűrnek le, hogyan értékelik a terveket, mert az biztos, hogy közelről követik azokat, elég csak a Fitch december elsején Portfolio-nak megfogalmazott üzeneteit elolvasni.

És akkor még egy lényeges, akár tovagyűrűző hatásokkal is járó (pénzforgalmi szemléletű hiány alakulása, pótlólagos forrásbevonás, forintárfolyam, állampapírhozamok, változó forrásbevonás költségek, hitelminősítői figyelmeztetések, stb) EU-források ügyéről nem is beszéltünk.

