Kiszivárgott: mentességet kap Magyarország, ezért belemehet a globális minimumadó alkujába

Ha a globális minimumadó alkalmazása nem jár adóemeléssel, elhárul ez a kockázat (az adóemelésé 9%-ról 15%-ra – a szerk.), így pedig már a magyar kormány is elfogadhatja a bevezetését.

Utóbbi jelzés új elem, mert a lap lényegében azt írja, hogy ennek a mentességnek az elérésével végülis a magyar kormány csatlakozhat ahhoz a globális megállapodáshoz, amelyet közel 140 ország elfogadott, viszont az EU-ban egyedül a magyar kormány blokkolt eddig, és ezért az EU szintjén eddig nem tudott ez a jogszabály megvalósulni.



Érdemes megjegyezni, hogy a hipa mértéke településenként legfeljebb 2%, de más a vetítési alapja, mint a tao-nak, így a hipa effektív kulcsa magasabb 2%-nál. Ezért lehet az, hogy ennek figyelembe vételével elvileg elkerülhetné Magyarország a 9%-os tao névleves megemelését 15%-ra. A hétvégén Varga Mihály pénzügyminiszter már bejelentett egy szintén új fejleményt, miszerint Magyarország adóügyi megállapodást írt alá az Amerikai Egyesült Államokkal, igaz azóta se tudni ennek részleteit.



A friss fejlemény fontos annak kapcsán is, hogy ma este 6-kor elkezdődött az uniós tagállami nagykövetek ülése, amelyen az egyik első napirendi pont éppen a globális minimumadó kérdése lesz, amihez a jelek szerint Magyarország is csatlakozhat egy engedmény kicsikarása mellett. Közben viszont az is látszik Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter ma délutáni sajtótájékoztatójából, hogy a magyar kormány továbbra sem akar részt venni a közös uniós hitelfelvételen keresztüli ukrajnai finanszírozásban. Ezt a kettősséget kell tehát mérlegelnie a többi 26 tagállamnak akkor, amikor majd a magyar EU-pénzek felfüggesztési döntéséről, illetve a magyar helyreállítási alapról tárgyalnak.

Címlapkép forrása: Getty Images