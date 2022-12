Megkongatta a vészharangot Elon Musk: nyakunkon a recesszió?

A világ egyik leggazdagabb embere már több hónapja folyamatosan ágál az agresszív amerikai monetáris politika ellen és arra figyelmeztet, hogy a gazdaságot mély recesszió fenyegeti, ha a központi bank hozzáállása nem változik.

Miközben a Federal Reserve a következő napokban tartja idei utolsó monetáris ülését, Elon Musk most ismét hallatta a hangját a Twitteren, és a korábbi jóslataihoz hasonlóan most is nagyon baljós hangnemben tette mindezt.

Szerda este érkezik majd a Fed legújabb kamatdöntése, melyen ráadásul a Nyíltpiaci Bizottság ismerteti legfrissebb makrogazdasági prognózisát is;az ülés után sajtótájékoztatót tart Jerome Powell elnök, az ő szavaira is kiemelten figyelhetnek majd a befektetők. A piac most nagyjából 80 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank az utóbbi hónapok 75 bázispontos tempója után 50 bázispontra lassít. Ebben kockázat inkább felfelé van, a maradék 20%-nyi esély amellett szól, hogy tartják az eddigi tempót. Ebben persze a keddi inflációs adat is sokat nyomhat majd a latban, hiszen ha erőteljesebbé válik az inflációs fordulat, akkor az megerősítheti a Fedet abban, hogy lassítson, ha viszont az látszik majd, hogy az októberi fékezés csak átmeneti volt, akkor meggondolhatják magukat a döntéshozók.

Musk úgy véli, hogy ha a Fed a várakozásoknak megfelelő mértékű kamatemelést jelent be, az hatalmas hiba lenne: szerinte a döntés a gazdaságot még súlyosabb recesszióba taszítaná, mint ami már most, a jelenlegi környezetben is várható.

Ha a Fed jövő héten ismét kamatot emel, a recesszió esélye nagymértékben felerősödik

- fogalmazott a milliárdos december 9-én a Twitteren közzétett üzenetében.

If the Fed raises rates again next week, the recession will be greatly amplified {:url} — Elon (Musk) December 9, 2022

Korábban egyébként még ennél vészjóslóbb előrejelzéseket is lehetett olvasni a gurutól, szeptemberben például úgy fogalmazott a mintegy 121 millió követőjének, hogy "egy jelentős Fed-kamatemelés deflációs kockázatot jelent".

A major Fed rate hike risks deflation {:url} — Elon (Musk) September 9, 2022

Inflációs kérdéskörben a közgazdászok szeretik a nagyon alacsony, folyamatos áremelkedést, mert az egészséges gazdaságokra ez jellemző: a vállalatok termelnek, a fogyasztók vásárolnak, az üzlet, a foglalkoztatás és a bérek mind emelkednek. Ezzel szemben a gazdaságok legnagyobb mumusa a defláció, az árak csökkenése. Ez a vásárlások elodázását eredményezi, aminek következtében földbe áll az ipar, a termelés, és megugrik a munkanélküliség.

Címlapkép: Getty Images