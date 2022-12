A sztárközgazdász szerint a Fed nagyon nehéz helyzetben van

A Fed nehéz helyzetben van, ugyanis döntenie kell, hogy vagy a gazdaságnak visz be egy nagyobb pofont, vagy magasabbra engedi az inflációs célt, veszélyeztetve ezzel az árstabilitást - írta véleménycikkében Mohamed El-Erian. Az írást a Yahoo Finance szemlézte.

Mohamed El-Erian, a Pimco korábbi vezérigazgatója és a Queens’ College at the University of Cambridge elnöke gyakran kritizálta a Fedet, amiért a jegybank késve reagált a magas inflációra. Az Egyesült Államokban az infláció éves szinten 9,1%-on tetőzött júniusban, a legfrissebb adat szerint 7,7%-on áll.

A közgazdász ismét beleszállt a Fedbe vasárnapi véleménycikkében, amikor azt írta, hogy a Fed most igyekszik behozni a lemaradását, miután tavaly csúnyán félreismerte az infláció természetét, és átmenetinek nevezte azt.

El-Erian szerint a 2%-os inflációs cél mögött vannak racionális indokok, de emiatt most a jegybanknak egy nehéz döntéssel kell szembenéznie. Az egyik lehetőség, hogy kivégezze a gazdasági növekedést és a növelje a munkanélküliséget, vagy tűzzön ki egy magasabb inflációs célt, az árstabilitás elvesztését kockáztatva ezzel.

El-Erian nem az egyetlen prominens kritikusa a Fed 2%-os céljának. Barry Sternlicht, a Starwood Capital Group magánbefektetési cég vezérigazgatója és William Spriggs közgazdász is azt nyilatkozta korábban a Fortune-nak, hogy a Fed célhoz való ragaszkodása recesszióba taszíthatja a gazdaságot. Sternlicht "önkényesnek" nevezte a 2%-os inflációs célt, Spriggs pedig azt mondta, hogy egyáltalán nincs kőbe vésve, hogy az infláció eléri a 2%-ot.

A személyes fogyasztások indexe (PCE) még mindig háromszor magasabb, mint a jegybanki cél. A PCE az üzleti szektor adataira alapozva méri az inflációt, a fogyasztói árindex (CPI) pedig a lakosság által észlelt árakat. A PCE szélesebb termékkört vesz figyelembe, és a Fed is inkább ezt a mutatót figyeli.

El-Erian szerint továbbá a gyors bérnövekedés és az erős foglalkoztatottság tovább hajthatja felfelé az inflációt. Szerinte ahelyett, hogy a PCE a jövő év végére 2-3%-ra esne, 4% környékén fog stabilizálódni, a magas infláció ugyanis már rögzült szerinte a gazdasági rendszerben.

A közgazdász szerint egy 3 és 4% közötti inflációs cél indokoltabb lenne, figyelembe véve az ellátási láncok instabilitását, a fosszilis tüzelőanyagok kiváltását (ami nagyon költséges). Szerinte az is elképzelhető forgatókönyv, hogy a Fed a 2%-os inflációs cél fontosságát hangsúlyozza, eközben viszont magasabb szintre lő, ezzel viszont a jegybank veszélyeztetné a saját hitelességét.

Címlapkép: Getty Images