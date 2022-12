Bréking: jókora meglepetést okozott az amerikai infláció, gyengül a dollár

Novemberben tovább szakadt az éves infláció az Egyesült Államokban, messze a várakozásokat meghaladó mértékű volt a csökkenés. Az éves maginfláció is jócskán a várakozások alatt alakult, a mai közlés jókora meglepetésnek nevezhető. A dollár jelentős gyengülésbe kezdett.

Rendkívüli meglepetést okozott pozitív értelemben az amerikai inflációs adat: novemberben az éves infláció 7,1% volt, amely ugyan bőven meghaladja a Fed által kívánatosnak tartott 2%-os szintet, de jelentős esést jelent az októberi 7,7%-hoz képest, és alulmúlja az elemzők által várt 7,3%-ot is.

További jó hír, hogy a maginfláció is esett. Az inflációs főmutató esésekor, ősszel még a magindex (amely nem tartalmazza az energia- és élelmiszerárak változását) tovább növekedett, most viszont már két egymást követő hónapban csökkent éves bázison: az októberi 6,3% után novemberben 6% volt a maginfláció éves mértéke. Az elemzők ennél nagyobb, 6,1%-os maginflációt vártak, tehát ez a mutató is pozitív meglepetést mutat.

Havi szinten is jelentős fékezést látunk: novemberhez képest mindössze 0,1%-kal nőttek az árak az Egyesült Államokban, holott októberben még 0,4% volt a havi bázisú áremelkedés mértéke, ehhez képest a novemberi havi infláció nagyon csekély emelkedést mutat. Az elemzők számítottak lassulásra, a konszenzus 0,3% volt ebben a mutatóban, vagyis ehhez képest is pozitív meglepetést látunk.

Azt lehet mondani, hogy novemberben az amerikai infláció a várakozásokat bőven meghaladó mértékben csökkent,

ez pedig alátámasztja azt a vélekedést, hogy túl vagyunk az infláció tetőzésén a legnagyobb gazdaságban, az októberi csökkenés (amikor már az éves maginflációban is mérséklődést láttunk) nem egyszeri alkalom volt. Nem meglepő, hogy a dollár jelentős gyengüléssel reagált a hírre.

Az amerikai inflációs adat fontos pillanatban érkezett, holnap tartja ugyanis kamatdöntő ülését az amerikai jegybank. A Fed a várakozások szerint 50 bázisponttal emelheti a kamatokat, ez lesz idén a nyolcadik kamatemelése zsinórban, az előző négy ülés mindegyikén 75 bázispontos emelést hajtottak végre.

Noha a mai adat a holnap kamatdöntést már nem befolyásolja, a jegybank hosszú távú jelzéseire - és a befektetők várakozására - hatást gyakorolhat.

A holnapi ülés kapcsán kulcskérdés lesz, hogy a Fed milyen jelzést küld a várható kamatpályára vonatkozóan. Jerome Powell elnök többször is elmondta, hogy a Fed mindaddig magasan tartja a kamatokat, amíg az infláció nem mérséklődik érdemben. A júniusi csúcsról az éves infláció már 2%-pontot esett, ugyanakkor még mindig a jegybanki cél fölött lesz. Kérdés tehát, hogy a mai, kedvező adatra - amely alighanem piaci optimizmust vált majd ki - milyen reakciót ad a Fed, könnyen lehet ugyanis, hogy a mai optimista olvasat ellenére a jegybankárok továbbra is az inflációs veszélyeket hangoztatják majd, és tartósan magas kamatokat ígérnek. A piac várakozása szerint a Fed már a jövő év második felében kamatot vághat, és ezt a várakozást alighanem a mai adat csak erősíteni fogja.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images