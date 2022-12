Karácsonyi ajándékozás: itt van, mire vágynak a magyarok

Tudatosabb hozzáállással igyekeznek ellenpontozni a gazdasági nehézségeket a vásárlók, akiknek több mint a fele – kihasználva a november végi akciókat és árengedményeket – még december előtt igyekezett beszerezni az idei ajándékokat, derül ki az Árukereső.hu karácsonyi kutatásából.

Csökken az idei karácsonyi keret

Az Árukereső.hu nyolcadik éve készíti el karácsonyi felmérését, amely az aktuális ünnepi szezon kezdeti szakaszában ad pillanatképet a felnőtt lakosság körében uralkodó fogyasztói trendekről. Minden tizedik magyar maximum 10 ezer forintot költene karácsonyi ajándékra, több mint negyedük pedig a 10 és 30 ezer forint közötti sávot célozza meg. Ugyanakkor a régióban, például a cseheknél és szlovákoknál megfordulnak ezek az arányok, ők inkább 40 és 60 ezer forint értékben költenének, amit nálunk viszont csak minden tizedik fogyasztó engedhet meg magának. A megkérdezettek közel fele a tavalyihoz hasonló mértékben tervez költeni, ami két fontos szempontra világít rá: a gazdasági helyzet ellenére a karácsonyi ajándékozást többen igyekeznek idén is megtartani, ez az összeg azonban az inflációhoz igazítva valamennyivel kevesebbnek felel meg idén.

Csökken az ajándékozottak köre

A megkérdezettek fele árakciók segítségével szeretné csökkenteni a karácsonyi költségeit, 20 százalékuk pedig úgy, hogy kevesebb hozzátartozónak tervez ajándékot venni. A tavalyi 7 megajándékozotthoz képest idén a legtöbben már csak 3-6 rokonnal vagy baráttal számolnak. A jelenlegi gazdasági helyzet tovább növeli az online tudatosságot, erre utal az is, hogy a többi vásárlótól érkező visszajelzéseket tízből kilencen veszik figyelembe a vásárlási döntéseik során. Ugyanakkor a régióban senkinél sem találkozhatunk ilyen magas aránnyal.

Számítanak az árak, és már a karácsony is zöldül

Nem meglepő módon kiemelt fontossággal bír a termékminőség és az aktuális ár, sőt sok vásárló ennek változását is szereti figyelemmel kísérni. Az Árukereső.hu oldalon erre is van lehetőség. „A termékoldalak alján fellelhető árdiagramokon az átlag-, illetve minimumár alakulása is nyomon követhető, ez pedig még inkább hozzásegíti a fogyasztókat a megalapozott döntéshozatalhoz” – mondta Nagy Bence, az Árukereső.hu Marketing Projectmanagere. Szerinte a rezsiválsággal és a riasztóan magas inflációval terhelt környezetben az emberek még jobban odafigyelnek arra, hogy mire és mennyit költenek, azaz még fontosabbá válnak az ár-összehasonlító oldalak szolgáltatásai. A vásárlás vonatkozásában egyre több tényezőre ügyelnek a magyarok, megjelent a környezettudatosság is: több mint 6 százalék ezen szempont alapján rendel terméket.

Kávéfőzőt és egyéb elektronikai eszközöket kérünk a Jézuskától

Míg a szlovákoknál 86, a horvátoknál 84, a cseheknél, szerbeknél és szlovákoknál pedig 70 százalék körül van azoknak az aránya, akik kihasználják a Black Friday-t és a hasonló leárazásokat, nálunk csak minden második ember (51%) él aktívan ezekkel a lehetőségekkel. Ha nem is konkrétan az akciók miatt, a magyaroknak több mint fele már december előtt megkezdi a karácsonyi vásárlást, sőt jelentős azok száma is (40%), akik egész évben már ajándékötleteket gyűjtenek. Ezzel a tudatos hozzáállással így bőven van idő beszerezni akár kedvezményesen, akár időben azokat a termékeket, amikre a magyarok leginkább vágynak: ezek a háztartási eszközök és az elektronikai cikkek, miközben harmadik helyezettként megjelenik a ruha kategória. Itthon ugyan több mint tizede a megkérdezetteknek bárminek örülne, sokakat tenne boldoggá, ha kávéfőzőt, laptopot, okostelefont, órát, könyvet, esetleg parfümöt találnának a fa alatt. A legtöbben egyébként úgy vélik – és ez a teljes régióra is igaz –, hogy pénz nem lehet karácsonyi ajándék. A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére is csak nagyjából a megkérdezettek tizede adna közvetlenül ajándékot ebben a formában.

Már csak minden tizedik magyar vásárol kizárólag offline

A válaszadók harmada már inkább online vesz ajándékot, és harmada szerzi be fele-fele arányban a neten vagy boltban. A régió adatai pedig arról tanúskodnak, hogy a csehek és a szlovákok jobban preferálják a netes vételt, és lényegesen kevesebbet látogatnak el maguk az üzletekbe, mint a szomszédos országok lakói.

A kutatás módszertana: A felmérés online adatfelvétellel (CAWI) valósult meg, 3840 fős válaszadói minta alapján. A megkérdezzetek 60%-a nő és 40%-a férfi.

Címlapkép: Yana Iskayeva, Getty Images