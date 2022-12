Koronavírus: Sorra szedi az áldozatait a long Covid

Egy kormányzati tanulmány szerint a long Covid szerepet játszott több mint 3500 ember halálában az Egyesült Államokban, ez pedig arra utal, hogy a SARS-CoV-2 hatása súlyos maradhat a világjárvány korszakának elmúlása után is, írja a Bloomberg.

3544 halálesetet okozott a long Covid az Egyesült Államokban, derült ki a Centers for Disease Control and Prevention's Division of Vital Statistics által október 7-ig készített halálozási bizonyítványok elemzéséből.

A tanulmány fontosabb megállapításai:

A szindróma okozta halálesetek februárban tetőztek, és a férfiak körében gyakoribbak voltak, mint a nők körében.

Tíz long Covid halálesetből csaknem nyolc fehér embernél következett be, a második leggyakrabban érintett csoport a feketék voltak, az összes haláleset mintegy 10 százalékával.

A többek között immunrendszeri, szív- és agyi zavarokat is magában foglaló long Covidnak nincs jóváhagyott kezelése, és különböző súlyossági fokozatokban 23 millió embert érintett az Egyesült Államokban.

Számos tudományos intézmény és kutatószervezet tanulmányozza a betegséget, hogy megtalálják a megelőzés és a kezelés legjobb módjait. Bár van némi bizonyíték arra, hogy a long Covid ritkábban fordul elő azoknál az embereknél, akik be vannak oltva, az állapot megjelenhet azoknál, akik enyhe vagy súlyos koronavírus-fertőzésen estek át.

A long Covid tünetei közé tartozhatnak a mérsékelt tünetek, mint például a fáradtság, de súlyosabbak is, mint a légzőszervi és szívproblémákat.

