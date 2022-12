Powell: Az infláció elleni harcot még nem nyertük meg, jövőre bármi megtörténhet

A vártnál magasabb kamatpálya-előrejelzésre a részvénypiacok lefordultak, holott a döntés előtt még optimisták voltak a befektetők. Ez lehet a szokásos "buy the rumour, sell the news" stratégia is, de inkább arról van szó, hogy a befektetőknek nem tetszik a 2023 végére előrejelzett magas kamatpálya. A piac 4,5% körüli kamatszintet árazott az ülés előtt 2023 végére, ehhez képest a jegybank szerint 5,1% lesz a kamat, és még 2024 végén is 4,1%.