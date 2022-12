Itt vannak az ábrák, amikkel Matolcsy György porig alázta az árstopokat

Csütörtökön közzétette az MNB azt az ábrakészletet, amit Matolcsy György december 5-én használt a parlament gazdasági bizottsága előtt elmondott előadásában, mely nagy visszhangot váltott ki. A gyűjteményben olyan grafikonok vannak, melyek alátámasztják a magyar árstopok negatív hatásait, ahogy azt a jegybank elnöke is kiemelte előadásában.

December 5-én a parlament gazdasági bizottsága előtt mondott nagy visszhangot kiváltó beszédet Matolcsy György, az MNB elnöke többek között arról beszélt, hogy „a magyar gazdaság válságközeli állapotban van”, aminek okai részben az utóbbi évek elhibázott gazdaságpolitikai döntései. Emellett nyíltan bírálta az árstopokat, melyek szerinte 3-4 százalékpontos inflációs többletet okoztak ahelyett, hogy csökkentették volna a drágulási ütemet.

A beszédet az utóbbi napokban sokan idézték és értelmezték, már megjelent a jegyzőkönyv is az ülésről. Csütörtökön pedig az MNB kiadta az ábrakészletet, melyet felhasznált Matolcsy.

Ebben a jegybankelnök megismétli a fontosabb üzeneteket:

A magyar élelmiszer-infláció a legmagasabb az Európai Unióban. Szinte minden termékfőcsoportban érdemben magasabb az áremelkedés a visegrádi régió átlagánál. Az ársapkák csak a közvetlenül érintett termékek árát fixálták, a helyettesítő termékeknél jelentős áremelkedés történt. Az ársapkák a kieső bevételek áthárítása mellett, egyes termelési vertikumokban (pl. tejtermékek) komoly zavarokat okoztak, további árnyomást eredményezve. Az árnövekedés kifejezetten erőteljes a hazai előállítású feldolgozott élelmiszereknél az alacsony termelékenység és a verseny hiánya miatt. Az importárakba az árfolyamleértékelődés hatása gyorsan beépült. Az árrés emelkedése a piaci árazású üzemanyag-piacon is megfigyelhető volt. Összességében az ársapkák a közvetett csatornákon keresztül mintegy 3-4 százalékpontos inflációs hatást generáltak, amelyek hatása az ársapkák kivezetésével még inkább egyértelművé válik.

Emellett a dokumentumban olyan grafikonok vannak, melyeket a jegybank ritkán szokott megosztani. Az elsőn rögtön az látszik, hogy magasan a magyar élelmiszerárak emelkedése a legnagyobb Európában.