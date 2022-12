Megfejtették az elszálló magyar élelmiszerárak egyik okát: még közel sincs vége a drágulásnak?

A vegyipar elsőre nem tűnik kiemelten fontos ágazatnak a magyar gazdaság szempontjából, azonban a jelenlegi helyzetben felértékelődött a szerepe. Ugyanis az élelmiszerárak utóbbi időszakban látott emelkedésében kulcsszerepe volt a műtrágyaáraknak, és ez továbbra is így lehet. Ezért még egyáltalán nem jelenthető ki, hogy vége az élelmiszerárak durva emelkedésének – írják friss negyedéves előrejelzésükben az Egyensúly Intézet szakemberei.

A vegyipar távlati szemszögből nézve nem kiemelkedően fontos ágazat Magyarországon, hiszen a bruttó hozzáadott érték alig másfél százalékát állította elő 2021-ben, ami magasabb az uniós átlagnál, de nem kirívóan – olvasható az Egyensúly Intézet friss elemzésében. A gazdaságban betöltött szerepét illetően viszont unikális itthon a vegyipar, hiszen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar hatodik legnagyobb beszállítója 86 ágazat közül, elsősorban a növénytermesztésben használt műtrágya és vegyszerek révén.

Ennek megfelelően, ha ebben az ágazatban termelői árnövekedés történik az gyors átgyűrűzéssel bír az élelmiszerárakra.

Ráadásul az ágazat a legjobban kitett iparág a földgázárak alakulásának annak következtében, hogy számos terméke földgáz alapú, kiemelten a mezőgazdaságban széles körben használt ammónia és az abból készülő pétisó. A műtrágya gyártó ágazatról az inflációs folyamatok szemszögéből vizsgálva felfelé mutató információk jelentek meg az elmúlt időszakban.

Egyrészt a legnagyobb gyártó vállalat a Nitrogénművek az év során többször is jelezte, hogy leálltak a termeléssel , valamint a KSH ágazati termelési adatai is arról tanúskodnak, hogy például augusztusban a tavalyi mennyiség alig 10 százalékát gyártotta le az ágazat. A gázárak következtében az árnövekedés is természetesen érdemi az ágazatban. Mindezen információk akár egy hamarosan megszűnő tevékenységet vetítenek előre, ami kínálat szűkülést, következésképpen magasabb árakat vetítenek előre.

Mindezek következtében

a műtrágya ára a következő 2-3 negyedévben újabb csúcsokat érhet el.

Az év hátralévő részét tekintve a jelenlegi gázpiaci, határidős jegyzések alapján csak 2024 elején indulhat a mostani szintekről csökkenésnek a gázár, ami azt jelenti, hogy egészen 2023 őszéig emelkedhet a műtrágya ára. Ez főként abban az esetben lehet igaz, ha a hazai gyártókapacitások visszafogott mértékben működnek tovább. Ez utóbbi alakulása első sorban a kereslettől függ, de a gázfelhasználási adatok alapján romlanak a kilátások, mivel kevesebb gáz érkezik a legnagyobb magyar gyárhoz.

A kereslet tekintetében meghatározó lesz a lakossági jövedelmi folyamatok, illetve az élelmiszerexport-lehetőségek alakulása. Mivel a jövő évben várakozásunk alapján csökkennek a lakossági reáljövedelmek, ezért az élelmiszer export lehetőségek fogják meghatározni a keresletet. E tekintetben az látszik, hogy Európa a vártnál jobban átvészeli az energia- és alapanyag válságot, így külső oldalról támaszt nyújthat a műtrágya termelésnek az élelmiszer-export. Az import műtrágya esetében pedig a minőség, összetétel lehet a fő kérdés a már említett logisztikai kihívások mellett. Összességében a műtrágyapiaci kilátások továbbra is egy szűkebb kínálat felé mutatnak, ami fennállhat a jövő év teljes egészében is, sőt az ideitől akár súlyosabb hiányt is láthatunk majd amennyiben a gázárak nem korrigálnak a jövő év elején lefelé.

A műtrágya, nitrogénvegyület gyártás ágazat gazdasági mutatói Megjegyzés: * Pétfürdőn található a Nitrogénművek legnagyobb gyáregysége. Mivel a gyár a környék messze legnagyobb gázfelhasználója, ezért az FGSZ Zrt. által biztosított adatok alapján hozzávetőlegesen meg lehet becsülni a gyár várható termelését. Pontos termelési következtetésekre azonban nem alkalmas ez az adat számos torzító tényező miatt (például készletezés). Forrás: KSH, FGSZ alapján Egyensúly Intézet számítások.

Mivel a termelők, integrátorok és kereskedők jellemzően érvényesíteni tudják a költségek emelkedését a háztartások felé, 2023 egészében további élelmiszer-inflációra számítunk – vélik az Egyensúly Intézet szakemberei.

Címlapkép: Getty Images