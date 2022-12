Sokkolt az EKB: sokkal magasabbak lesznek a kamatok a vártnál, és nem is fognak csökkenni

Magyar idő szerint este 8-kor tette közzé kamatdöntő üléséről szóló közleményét az amerikai jegybank: a Federal Reserve a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal emelte az irányadó kamatot, az előretekintő iránymutatásban viszont a vártnál magasabb kamat szerepel 2023 végére. A magasabb kamatpálya-előrejelzés kissé megütötte a részvénypiacokat, és a dollárnak is erőt adott. Jerome Powell is héja-módban kezdte a sajtótájékoztatót: elhessegette a jövő évi kamatvágással kapcsolatos várakozásokat, megerősítette, hogy a jegybank tartósan magasan fogja tartani a kamatokat, és az inflációval kapcsolatos felfelé mutató kockázatokat hangsúlyozta. Ugyanakkor volt egy ezzel ellentétes megjegyzése is, amely kifejezetten tetszett a befektetőknek - legalábbis erre utal a részvénypiacok és a dollár reakciója.