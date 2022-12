Még fel sem ocsúdott a kamatemelés sokkjából a világ, máris még nagyobb szigorral riogat a Fed

A Federal Reserve döntéshozóinak szükségük lehet arra, hogy az amerikai hitelfelvételi költségeket az éppen ezen a héten kitűzött 5,1%-os csúcs fölé emeljék, és 2024-ig ott tartsák, hogy a munkaerőpiacot eléggé lelassítsák ahhoz, hogy magas inflációt szorítsanak ki a gazdaságból - jelezte a Reuters szerint pénteken két döntéshozó is.

A héja üzenetek, amelyeket John Williams, a New York-i Fed elnöke és Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke külön-külön mondott el, aláhúzzák az amerikai jegybank eltökéltségét, hogy a jegybank mindent megtesz a béreket erodáló és az alacsonyabb jövedelmű amerikaiakat különösen magas terhekkel sújtó árnyomás enyhítése érdekében.

A fenti jelzések a pénzügyi piacokon kifejezett várakozásokkal is szöges ellentétben állnak. A kereskedők pénteken olyan fogadásokra támaszkodtak, amelyek szerint a Fed irányadó rátája 5% alatt tetőzik, és a Fed 2023 második felében megkezdi a kamatcsökkentést, hogy tompítsa a gazdasági visszaesést, amelynek a New York-i Fed saját belső modellje szerint be kell bekövetkeznie.

Williams azt mondta, hogy nem számít recesszióra, de a Bloomberg TV-nek úgy nyilatkozott, hogy "meg kell tennünk, ami szükséges" ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a Fed 2%-os céljához, hozzátéve, hogy a kamatcsúcs "magasabbn lehet, mint amit leírtunk".

A Fed idén a márciusi nulla közeli szintről a 4,25%-4,5%-os sávba emelte a kamatlábakat, a legmeredekebb kamatemelési ciklus ez az 1980-as évek óta. A Fed által preferált infláció jelenleg 6%-os, ami a 2%-os cél háromszorosa.

E hét szerdán, amikor a döntéshozók a legutóbbi kamatemelést végrehajtották, olyan előrejelzéseket is közzétettek, amelyek azt jelezték, hogy a következő hónapokban még tovább kell emelni a kamatlábakat, az 5%-5,25%-os sávba. Ráadásul a kamatelőrejelzésben nagy egyetértés mutatkozott erről.

Az infláció az elmúlt hónapokban mérséklődött valamelyest, mivel az ellátási lánc problémái enyhültek, és a magasabb kamatlábak visszafogták az ingatlanpiacot.

A munkaerőpiac azonban továbbra is erős, a munkaadók havonta több százezer új munkahelyet teremtenek, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony, 3,7%-os. A munkaerőhiány miatt, különösen miután a járvány idején milliók vonultak nyugdíjba, a bérek növekedése jóval meghaladja a gazdaság által támogatható mértéket, és a politikai döntéshozók szerint növeli az árakra nehezedő nyomást.

A központi bankárok egyre nyersebben hangoztatják, hogy az infláció visszaszorításához munkaerő-piaci lassulásra lesz szükség, amit nem próbálnak meg kamatcsökkentéssel ellensúlyozni, amíg nem biztosak abban, hogy visszaverték az inflációt.

Az elmúlt néhány kamatemelési ciklusban a Fed átlagosan 11 hónapig emelte és tartotta a kamatokat, mielőtt csökkentette volna azokat.

"Úgy gondolom, hogy 11 hónap egy ésszerű kiindulópont. De kész vagyok többet tenni, ha többre van szükség"

- mondta Daly, a San Franciscó-i Fed vezetője, hozzátéve, hogy az adatoktól függ, hogy pontosan meddig fognak emelni. Elmondta, hogy saját kamatláb-előrejelzése összhangban van a kollégái többsége által várt 5,1%-os csúcsrátával.

Bár a Fed valószínűleg emelni fogja a kamatokat a következő néhány ülésén, Daly megjegyzései arra utalnak, hogy a kamatok magasak maradhatnak 2024 első hónapjaiban - még akkor is, ha a Fed előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 4,6%-ra emelkedik, ami elemzők szerint 1,5 millió vagy több munkahely elvesztését jelentheti.

A múlt hónapban a jegybank közgazdászai nagyjából kiegyenlítettnek ítélték a recesszió kockázatát a folyamatos növekedéssel szemben - derül ki a Fed novemberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvéből. Eközben csütörtökön a New York-i Fed közölte, hogy belső gazdasági modellje szerint jövőre 0,3%-os csökkenés várható az általános aktivitásban, 2024-ben pedig stagnáló növekedés, és az azt követő évben visszatér a pozitív növekedéshez.

A Fed döntéshozói a héten a GDP mintegy fél százalékos növekedését prognosztizálták jövőre.

Címlapkép: Getty Images