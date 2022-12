Egy legenda és egy sikerre éhes nép harca – Az államcsőd mellett másban is bajnok lehet Argentína?

Kilencven százalék feletti infláció, 75 százalékos alapkamat – ha van nép, amelyik „megérdemelné” a labdarúgó világbajnokság döntőjének megnyerését, az az argentin. Persze mindez nem érdem, vannak országok, melyek még többet szenvedtek az utóbbi években, elég csak Szíriára, Venezuelára vagy Észak-Koreára gondolni. A különbség, hogy ők nem életük meccsét játsszák vasárnap délután, miközben az argentinok láthatóan igyekeznek ebbe kapaszkodni a mindennapi gondok mellett. És ehhez jön még az, hogy egy hétszeres aranylabdás legenda vezetheti sikerre a dél-amerikai válogatottat, akinek ez lehet élete utolsó nagy dobása, utolsó esélye, hogy rácáfoljon a kritikákra.

Az államcsődök világbajnoka most is szenved

Egyes becslések szerint az elmúlt kétszáz évben, függetlenségének 1816-os kivívása óta Argentína tizenkétszer jelentett államcsődöt. A legemlékezetesebb talán a 2001-es fizetésképtelenség volt a közelmúltban, mely a mai napig hullámokat vet. Legutóbb 2020-ban került nehéz helyzetbe a dél-amerikai ország, mely igazából folyamatosan az IMF lélegeztetőgépére szorul.

De ma sem fenékig tejfel az élet Argentínában, hiszen a 90 százalék feletti infláció a világon az egyik legmagasabb, amit 75 százalékos irányadó kamattal kell kompenzálnia a jegybanknak. És nem csak arról van szó, hogy a világon mindenhol magas az infláció, hiszen Argentínában az elmúlt öt évben alig volt 40 százalék alatt az áremelkedés.

Vagyis argentinnak lenni az utóbbi években-évtizedekben gyakorlatilag folyamatos szenvedést jelentett.

Elég csak ránézni a dollár-peso árfolyamra, mely tíz éve 5 körül járt, most pedig 172,4-nél van, vagyis az elmúlt évtizedben 3430 százalékos volt az argentin deviza zuhanása.

Messi hozhat egy kis örömet az argentin népnek

Az argentin válogatott világbajnoki szereplése hozott egy kis pozitívumot az emberek életébe az utóbbi hetekben. Sokan elfelejtették a száguldó inflációt, a romló életkörülményeket, a munkanélküliséget, legalább arra a kilencven percre, amíg a nemzeti csapat játszott.

Külön pikantériája a dolognak, hogy a hétszeres aranylabdás Lionel Messi most lehet igazán az argentin válogatott vezére. Korábban sok kritikát kapott, hogy a nemzeti csapatban nem nyújt olyan teljesítményt, amit sokan elvárnának tőle, azonban most élete utolsó világbajnokságán Diego Maradona nyomdokaiba léphet és 1986 után vezetheti diadalra a csapatot. Nem véletlen, hogy legutóbb a jelenlegi csapatkapitány is a két éve elhunyt klasszist emlegette, amikor arról beszélt, hogy „Maradona a mennyből figyeli őket”.

A Financial Times tudósítása szerint az elmúlt években az ország gazdasági problémái miatt vonultak utcára az argentinok, most azonban a focicsapat sikere kovácsolta össze őket, egyre többen bíztak Messiékben és inkább ünneplés zajlott Buenos Aires utcáin.

A futball a megmentőnk. Körülöttünk minden egyre rosszabb, de legalább a héten örülhetünk

- mondta a főváros utcáján táncolva Agustín Portillo az FT tudósítójának még az argentin-holland negyedöntő után.

Argentína teljes extázisban van, nemrég a Coldplay koncertjén az egyik főváros stadionban a közönség spontán szerenádot rögtönzött Lionel Messinek. A bárok, kávézók persze tömve vannak a meccsek alatt még úgy is, hogy ottani idő szerint kora reggel játszott a válogatott.

Az argentin-francia döntő a kultúrák összecsapása is lesz, egy argentin sportújságíró az Aljazeerának beszélt arról, hogy a teljes harmadik világ összefogott, vannak a gyarmatosított és az egykori gyarmatosító országok. Példaként hozta fel azt, hogy találkozott indiai szurkolóval, aki argentin nemzeti mezt viselt.

Ettől persze a gazdaság nem lesz jobb helyzetben

A világbajnokságon elért siker persze csak átmeneti örömet hozhat az argentinoknak, egy megnyert döntőtől sem oldódnának meg az ország gazdasági problémái. Az utóbbi években a koronavírus-járvány kezelése sokak felháborodását váltotta ki az országban, a kormány komoly problémákkal néz szembe. A tőkekorlátozások például a feketepiac felé terelik a lakosságot, az emberek bizalma egyre inkább megrendül a pesóban, a jegybank devizatartaléka pedig vészesen fogy.

Ezek a gondok mind háttérbe szorultak néhány hétre, a múlt hónapban Kelly Olmos munkaügyi miniszter is arról beszélt, hogy az infláció letörése most várhat, a legfontosabb a világbajnokság megnyerése – írja az FT.

További kihívást jelent, hogy az argentinok bizalma egyre inkább megrendül a kormányban és a gazdaságpolitikában azt követően, hogy az ország lassan tíz éve folyamatosan stagflációs spirálban van, képtelenek letörni az inflációt. Egy vb-győzelemtől nem múlnak majd el ezek a gondok, valószínűleg továbbra is az államcsőd szélén egyensúlyoz majd Argentína. De legalább lesz néhány boldog, vagy kevésbé keserű napjuk az embereknek.

