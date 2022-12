Bréking! - Összejött az uniós gázársapkáról szóló megállapodás

Óriási viták árán, mintegy fél éves intenzív egyeztetés után, végül ma napon belül a harmadik szavazási nekifutásra jött össze az uniós piaci korrekciós mechanizmusról, hétköznapi nevén a gázársapkáról szóló megállapodás.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság eredetileg 275 euró/MWh-ra tervezett, a holland TTF gáztőzsde legközelebbi határidős termékére húzott ársapkájához képest a hétvégén már 188 eurós sapkáról folyt az egyeztetés, mígnem ma végül 180 eurós ársapkában állapodtak meg a tagállamok. Így tehát ha három egymást követő kereskedési napon 180 euró fölé menne a TTF legközelebbi határidős kontraktusának ára, akkor lehetne akvitálni az ársapkát, igaz vannak további feltételek (lásd alább).

A 180 eurós ársapka már érdemi korlát (lehet) a piaci ügyletkötésekre, tekintettel arra, hogy már tavaly év végén is ennek környékére ugrott a TTF-en az ár, aztán idén tavasszal a háború kitörése után ennél is magasabbra ugrott, majd augusztusban a legfeszültebb napokban 340 euró körül is járt a kereskedés. Ma egyébként a januári, tehát a legközelebbi határidős lejáratú termék ára 110 euró körül járt, tehát most egyelőre "kényelmes távolságra" jár a piaci ár az új ársapkától; igaz minden ilyen piaci korlát egyúttal vonzhatja is a piaci spekulánsokat, hogy kiteszteljék a döntéshozók reakcióját.

Ahhoz, hogy ma végül összejöjjön a megállapodás, fontos előfeltétel volt, hogy végül a németek is engedtek az ügyben, és így meg is szavazták az ársapkát a Reuters tudósítása szerint. Igaz közben valószínűleg az ő nyomásukra úgy alakult ki a végső feltétel, hogy az ársapkát csak jövő február 15-től lehet aktiválni, ha előállnak az ahhoz szükséges piaci paraméterek (három egymást követő nap meghaladja ezt a szintet a kereskedés). Emellett az is fontos feltétel, hogy a déli tagállamok szorgalmazására az OTC-ügyletekre nem kell alkalmazni az ársapkát.

Emellett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter mai bejelentése szerint ha az ársapka miatt módosítani kellene a magyar-orosz hosszú távú gázszerződést, akkor arról nem kell egyeztetni előtte az Európai Bizottsággal.

