Mostantól nem mindenki láthatja az elbújt tulajdonosokat

Az Európai Bíróság a luxemburgi cégnyilvántartás ügyében döntött, de az ítélet valamennyi nyilvános céglistát érinteni fogja. Ezen túlmenően jól illeszkedik abba a sorozatba, amelyben az egyébként szintén luxemburgi székhelyű, de a nagyhercegségtől független testület fokozatosan véleményt mond a nyilvánosság és a magánszféra védelme közötti egyensúlyról.

Alig egy hónappal azután, hogy a Portfolio ismertette a tényleges tulajdonosi nyilvántartás szabályait, a bírák hibát találtak az erről szóló uniós irányelvben. Az irányelv 2018-as módosítása ugyanis előírta, hogy a végső haszonhúzó személyének a cégnyilvántartás mindenki által elérhető változatában is meg kell jelennie. Az irányelvek, mint köztudott, a tagállamoknak szólnak, de a bennük szereplő előírásokat kötelező átültetni a tagállamok jogába. Arra van lehetőség, hogy bizonyos kockázatok esetén egyedileg eltekintsenek a nyilvánosságra hozataltól. Az adatok köre elég széles: a tényleges tulajdonos nevére, születési évére és hónapjára, a tartózkodási helye szerinti ország nevére és a tényleges tulajdonos állampolgárságára, valamint a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozik. A luxemburgi állam ennek nyomán született törvényi előírásai még ennél is tovább mennek, a születési időt is nyilvánosságra kell hozni.

A luxemburgi cégnyilvántartást megkereste egy cég, hogy ne tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a végső tulajdonosuk adatait, mert az a tulajdonosokat csalás, emberrablás, zaklatás, erőszak és más bűncselekmények kockázatának teszi ki, különös tekintettel arra, hogy olyan országokba utazik, ahol ez gyakrabban előfordul. Az elutasítás nyomán indított perben a bíróság kérte értelmezni a fent említett egyedi elbírálásra okot adó körülményeket. Egy másik cég szintén kérte a törlést, de az elutasítás nyomán indított perben már a nyilvánosságra hozatal jogalapját vonta kétségbe a magánélet védelmének az Európai Unió Alapjogi Chartájában lefektetett jogára és az adatvédelemhez való jogra hivatkozva. Ez a bíróság is az európai bírákhoz fordult. Ahogy az gyakran előfordul hasonló témájú ügyek esetén, a taláros testület egyesítette a két ügyet, és egyben hirdetett ítéletet.

A bírák elismerik, hogy a tényleges tulajdonos megismeréséhez fontos közérdek fűződik: hogy megelőzze az uniós pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználását. Meg kell ugyanis akadályozni, hogy a bűnelkövetők a vagyonukat nem átlátható struktúrákba menekítsék, és hogy az Unió gazdasági és pénzügyi környezete átfogó átláthatóságának fokozása erőteljes visszatartó erőt jelenthet. A nyilvánosság, a civil társadalom – ezen belül a sajtó vagy a társadalmi szervezetek – ellenőrzése segítheti a nyomozóhatóságok információhoz jutását és egyben az ilyen társaságokkal üzleti kapcsolatba lépő összes érintett számára ismert lesz a tényleges tulajdonosok kiléte.

A teljes nyilvánosságot azonban már túlzottnak találta a Bíróság Nagytanácsa.

A Nagytanács ugyan nem a teljes ülés (amely például a Magyarországnak és Lengyelországnak a jogállamisági mechanizmus ellen indított keresetében ítélkezett), de 15 bíróból áll, szemben a háromból álló tanácsokkal, amelyek a legtöbb ügyben ítélkeznek, és a fontosabb ügyekben dönt. Az ítélet kifejti, hogy egyrészt a tényleges tulajdonosok nyilvántartása beavatkozás a magánélethez és az adatvédelemhez fűződő jogokba, de olyan közérdekű célt követ, amely ezt a beavatkozást indokolttá tehetné. Ezért ezt az indokoltságot is megvizsgálta.

A következtetés: annak ellenére, hogy a lakosság hozzáférése is alkalmas arra, hogy hozzájáruljon e cél megvalósításához, ez a beavatkozás már nem korlátozódik a feltétlenül szükséges mértékre. Az adatokat megismerhetők köre ugyanis túlzottan széles.

Ez pedig lehetővé teszi, hogy az érintett személyekről – esetleg más adatokkal kombinálva – olyan képet kapjanak (a hivatalos megfogalmazás szerint: profilokat alkossanak) amelyek segítségével ezeket az adatokat az eredeti céltól eltérő céllal is felhasználják.

Azok elől azonban, akiknek jogos érdekük fűződik ezen adatok megismeréséhez, változatlanul nem zárható el az információ. A jogos érdek az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint is az adatkezelés törvényes alapja lehet, de sokan „gumiparagrafusnak” tartják. A Bíróságnak az ítélet indoklásában ki is kellett erre térnie. A 2018-as módosítás ugyanis pont azért terjesztette ki (mint azt az Európai Bizottság a meghallgatáson ki is fejtette) a megismerési jogot mindenkire, mert az eredeti rendeletben megkívánt „jogos érdek” fogalom egységes meghatározásának hiánya gyakorlati nehézségeket okozott. A Bizottság azt is megjegyezte, hogy a „jogos érdek” kritériuma olyan fogalom, amelynek nehezen adható jogi meghatározása, és hogy – noha megfontolta annak lehetőségét, hogy e kritérium egységes meghatározását javasolja – végül lemondott róla azon okból, hogy még ha e fogalom rendelkezik is meghatározással, az nehezen érvényesíthető, és alkalmazása önkényes döntésekhez vezethet.

A taláros testületet azonban nem győzték meg: hivatkozott saját korábbi ítélkezési gyakorlatára. Meg kell jegyezni, hogy a kontinentális jogban nincs ugyan az angolszász joghoz hasonló precedensjog, az Európai Bíróság előtt azonban a felek, és sokszor maga a bíróság is szokott már eldöntött kérdések esetén múltbeli ítéletekre, sőt az „állandó ítélkezési gyakorlatra” is hivatkozni. Ezek szerint egy feltétel pontos meghatározásának nehézsége nem hivatkozási alap arra, hogy ha a feltétel jogos, azt figyelmen kívül hagyják. Ezért

a cél eléréséhez elegendő, hogy a jogos érdeküket igazoló személyek és szervezetek hozzáférjenek a ténylege tulajdonosok adataihoz.

Érdemes visszatérni ahhoz, hogy a luxemburgi regiszter számára az irányelvben szereplőnél több adat közzétételét írták elő. Ezt az irányelv lehetővé teszi, a nagyhercegség törvényhozói pedig éltek a lehetőséggel. Van az angol uniós jogi zsargonban egy kifejezés erre: „Gold-plating” (aranyozás), amelynek a magyar fordításáról annak idején nagy viták dúltak, hasonlóan szemléletes kifejezést tudtommal azóta se sikerült alkotni. Túlbuzgó átültetésnek (ez utóbbi az irányelvek előírásainak a tagállami jogban történő megjelenítése), nemzeti túlszabályozásnak szokás fordítani. Ebben a konkrét esetben azonban az irányelv szövege (ahol a minimálisan hozzáférhető adatokat írják elő, illetve a tagállamok számára lehetővé teszik, hogy további adatokat írjanak elő, „legalább a születés időpontját vagy az elérhetőségeket”) lehetővé teszi ezt. A bírák azonban ezt a jogbiztonság megsértésének tartották, mert az adatvédelmi jogokba való beavatkozás mértéke nem volt pontosan meghatározva, és ez jogbizonytalanságot okozott.

Az Európai Bíróság ezért megsemmisítette a 2018-as irányelvmódosítás azon rendelkezését, amely előírja a tagállamok számára az annak biztosítására vonatkozó kötelezettséget, hogy a lakosság bármely tagja minden esetben hozzáférjen a területükön bejegyzett vállalkozások és más jogi entitások tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkhoz.

A végső tulajdonosokról azonban változatlanul szolgáltatni kell az információkat, azokat nyilván kell tartani és az illetékes hatóságok, az átvilágításra kötelezett szolgáltatók (jellemzően jogi irodák, könyvelők, pénzügyi szolgáltatók, könyvvizsgálók), illetve mindazok, akik jogos érdeküket bizonyítják, ezekhez hozzáférhetnek. Vagyis ebben a tekintetben a 2015-ös szabályok maradnak érvényben, változatlanul.

Az ítélet nyomán a végső haszonhúzók nyilvántartásának nyilvánosságát több regiszter (elsőként természetesen a luxemburgi, de követték példáját a hollandok, és idővel mások is) megszüntette. A Transparency International és több más civil szervezet visszalépésről beszélt, de elismerték, hogy a jogos érdeket bizonyítók hozzáférése miatt „nem veszett el minden”. Papp Roland a Transparency Internationaltól fel is szólította az Európai Parlamentet (ahonnan egyébként a TI-hez átigazolt), hogy sürgősen alkosson pontos szabályokat a pénzmosás elleni új jogszabályokban. A címzett természetesen nem csak az EP, hanem a jogalkotásban szintén döntő szerepet játszó Tanács, és a Bizottság, amelynek joga van jogszabályokat kezdeményezni, és amely, nyilatkozata szerint együtt fog működni az említett két jogalkotóval, hogy megfeleljen az ítéletnek. A labda azonban a tagállami törvényhozók asztalán is pattog, hiszen a közvetlenül alkalmazandó szabályokat nekik kell megalkotniuk.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Getty Images