Egyedülálló robotmegoldás, amiért külföldről jönnek Magyarországra a betegek

Mesterséges intelligencia, gépi tanulás, robot asszisztált műtétek: ez nem a távoli jövő és nem is valami távoli ország, hanem a jelen és Magyarország. Domán István ortopédus, a TritonLife egyik kiválósági központjának vezetője avatta be a Portfolio-t egy interjú és fotósorozat keretében a legújabb csúcstechnológiás műtéti technikák részleteibe és világította meg számunkra, hogy milyen előnyökkel járnak ezek a modern eljárások, amelyek szinte egész Európában egyedülállóak. Elmondása szerint a technológia fejlődésével látványos elmozdulás történt a tapasztalat alapú döntéshozataltól az adat alapú döntéshozatal irányába.

Kezdjük a szakmai pályájával és elköteleződésével: miért éppen a térd- és csípőműtéteket választotta?

Egyrészt így hozta a sors, másrészt ezek az egyik leggyakrabban végzett ortopéd sebészeti beavatkozások. A térd- és csípőprotézisek beültetések egyre növekvő száma évtizedek óta megfigyelhető tendencia, mely hátterében a társadalom elöregedése mellett a jelenlegi életmódunkhoz köthető tényezők, mint túlsúly vagy a mozgásszegény életmód áll. Szakmai pályafutásom alatt a közelmúltban mintegy 7 évet az Egyesült királyságban olyan, kizárólag ortopéd sebészetre specializálódott magánkórházakban dolgoztam, ahol ezeket a műtéteket rendkívül nagy számban végeztük. Ezeket az ún. NHS Treatment Centre-nek hívott kórházakat az akkori angol kormány, az elviselhetetlenül hosszú, helyenként akár több éves várólisták megszüntetésére hozta létre. A kórházak felépítésére és működtetésére az angol állami egészségügyi rendszertől (NHS) külföldi, egészségügyben már tapasztalt befektetők kaptak lehetőséget arra, hogy plusz kapacitásokat építsenek ki. Kikötés volt azonban, hogy az orvosokat ne az angol egészségügyi rendszerből vegyék ki, tovább rontva a munkaerőhiányt. Így kerültem ki, több kiváló magyar szakemberrel együtt először egy dél-afrikai háttérrel rendelkező kórházba, Manchesterbe, majd később egy kanadai háttérrel rendelkező kórházba, Runcornba. Szóval ezekben az elektív sebészeti centrumokban a fő profil a csípő és térdprotézis műtétek voltak, melyekből kórház szinten több ezret végeztünk. Egyébként a korábban példa nélküli projekt meghozta a várt eredményét, néhány év alatt az ellátási területükön belül drasztikusan lecsökkent a műtétre várakozók száma, olyannyira, hogy egyes NHS kórházakban volt olyan időszak, hogy szinte alig maradt tervezett műtét.

Pályakép

Domán István 1993-ban fejezte be tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 1998-ban szakvizsgázott ortopédiából, 2007-ig pedig a PTE ortopédiai klinikáján dolgozott. 2005-től már részállásban volt lehetősége külföldön dolgozni, majd – ahogy meséli - 2007-től egy mély levegővétellel családostól Angliába költöztek, ahol 2013-ig magánkórházakban dolgozott. Innen a hazai állami ellátásba tért vissza, a szekszárdi kórházban volt osztályvezető főorvos, és 2016-ba került a magánellátásba, ahol azóta is aktív, olyannyira, hogy éves szinten 4-500 műtétet végez el. Kezdetben gerincsebészettel is foglalkozott, de az angliai évei alatt a hangsúly eltolódott a protetikai beavatkozások felé (csípő, ill. térd), és azóta is ezen a területen tevékenykedik. Továbbképzések, kongresszusok rendszeres előadója, ill. résztvevője. Nevéhez fűződik több, új műtéti eljárás, mint például a mozgásanalízis alapú csípőprotézis műtét vagy a robot-asszisztált térdprotézis műtét magyarországi bevezetése, meghonosítása. Az angol Corin implantátum gyártó a technológiai fejlesztések iránti elkötelezettség és a továbbképzésben való aktív részvétel miatt a közelmúltban „Center of Excellence” minősítésben részesítette a munkahelyéül szolgáló budapesti TritonLife Duna Magánkórházat. Legújabb terve az Ortopédiai Robotsebészeti és Technológiai Centrum létrehozása a TritonLife Kórházcsoport berkein belül.

Milyen beavatkozásokat folytat jelenleg és mi ezek jelentősége?

Hazatérésem után a külföldön tapasztaltakat próbáltam hasznosítani idehaza. Egyrészt az ott megtanult szemléletet, másrészt különféle műtéti eljárásokat, amelyek Magyarországon akkor még nem voltak annyira elterjedtek. Az utóbbi években a korábbi személyes kapcsolatokra építve,

olyan technológiai fejlesztéseket is sikerült itthon beindítani, melyek nemhogy Magyarországon, de még Nyugat-Európában is újdonságnak számítottak.

Ez utóbbiak már a magánegyészségügyben zajlottak, itt ugyanis nem voltak meg azok a korlátok, melyek akár a legújabb csúcstechnológiák bevezetését akadályozták volna. Ilyen volt például a csípőműtétek esetében a gerinc és medence mozgásainak analízise alapján végzett implantátum pozicionálás. Az eljárás (Optimized Positioning System) áttörést jelent bizonyos szövődmények elkerülésében és az implantátumok élettartamának növelésében. A protézisek tartósságáért leginkább felelős kopófelszínek legújabb generációi már akár 2-3 évtizedes élettartamot is biztosíthatnak, időnként azonban előfordul, hogy az implantátumok idő előtt elhasználódnak, cserére szorulnak. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a műtét során a medencecsontba fekvő helyzetben beültetett ún. ízületi vápa komponens a beteg álló, ülő és egyéb testhelyzetében más és más pozícióba kerül. Az ágyéki gerinc ugyanis a keresztcsonton keresztül a medencecsont előre-hátra billenő mozgását eredményezi. Ez az ún. „spino-pelvikus mobilitás”, melynek mértéke személyenként eltérő és a gerinc különféle betegségei vagy merevítéssel járó műtétei által jelentősen befolyásolt. Az abnormális spino-pelvikus mobilitás a protézis komponensek kopófelszíneinek idő előtti elhasználódásához, vagy akár a protézis ficamodásához vezethet. Tehát az egyénenként eltérő ágyéki gerinc és medencemozgások analízise alapján, vagyis személyre szabott helyzetben történő pozicionálás legalább olyan fontos minthogy jó implantátumot alkalmazzunk. Az analízishez szükséges speciális röntgenfelvételeket, valamint az alacsony dózisú CT vizsgálatot Budapesten végezzük, de a funkcionális analízis és tervezés már Ausztráliában történik. Ha megvan a pontos műtéti terv, a másik kérdés, hogy hogyan lehet nagy pontossággal a tervben meghatározott helyzetben pozícionálni a vápát. Ezt betegspecifikus, egyedileg gyártott, a műtét alatt a csontokhoz illeszkedő eszközökkel, ún. PSI sablonokkal vagy újabban ún. sebészi navigációval valósítjuk meg. Ez utóbbi lehetővé teszi a műtéti terv rendkívül precíz kivitelezését sablonok legyártása nélkül. Az általunk alkalmazott miniatürizált navigációs rendszer a navigációs rendszerek legújabb képviselője, mely méreténél fogva nem nehezíti a műtéti folyamatokat és alkalmazása rendkívül gyors és pontos.

Az eszköz kicsivel több mint egy éve áll rendelkezésre, de már több száz műtétben segítette a munkákat.

A csúcstechnológiához tehát már hozzá tartozik a robot is.

A másik csúcstechnológia a robot asszisztált térdprotézis beültetés. A robotokról annyit érdemes tudni, hogy olyan eszközök, melyek számítógép utasítására automatikusan képesek komplex feladatokat elvégezni. Első alkalmazásuk az ortopéd sebészetben 1995-re nyúlik vissza, de jelentősebb elterjedésük az elmúlt évtizedben indult be, elsősorban az USA-ban. A többnyire térd- és csípőműtéteknél jelenleg alkalmazott robotok ún. szemi-autonóm rendszerek, vagyis

önállóan nem, csak a sebész kontrollja mellett végeznek bizonyos részfeladatokat, mint a célzás vagy protézis komponensek beültetéséhez szükséges csontos rezekciók segítése.

A legtöbb ilyen rendszer előzetes CT vagy MR alapján készült műtéti tervet képes nagy pontossággal megvalósítani, de működtetésük bonyolult, az eszközök nagy helyet foglalnak el, a szokásos munkamenetet megváltoztatják és nem mellékes, hogy a cég képviselőjének is jelen kell lennie a műtéteknél. Az általunk alkalmazott rendszer több szempontból is kimagasló. Legfőbb előnyei, hogy alkalmazásához nem kell előzetes képalkotó, mivel a térdet a műtét alatt valós időben digitálisan képezzük le, valamint, hogy egyedülállóan rendelkezik egy ún. digitális szalagfeszesség mérő eszközzel, mely lehetővé teszi a műtét kezdetén a szalag-balansz pontos mérését a teljes mozgáspálya során. Ez alapján a számítógép ajánlást tud adni a protézis komponensek olyan helyzetének meghatározására, melyben a lehető legjobb szalagbalansz biztosítható. Ez utóbbi azért lényeges, mert

a szalagok megfelelő feszessége bizonyítottan jelentős szerepet játszik a megfelelő térdfunkciók és magas betegelégedettség biztosításában, így annak helyreállítása a siker szempontjából kulcsfontosságú.

További előny, hogy a többi robothoz képest a mi rendszerünk miniatürizált, vagyis a fő elemei a sebész kezében elférnek, így működtetése gyors és alkalmazása miatt nem kell megváltoztatni a műtét szokásos menetét.

Hogyan működik a gyakorlatban egy ilyen műszer, egy ilyen rendszer és az orvos, valamint a team hogyan kapcsolódik ehhez?

Az általunk alkalmazott rendszer működése optikai tracking-et alkalmazó sebészi navigáción alapszik, vagyis egy fényforrás infravörös fényt bocsát ki, mely a beteg csontjaihoz illetve az eszközökhöz rögzített kis prizmákról visszaverődve két kamera érzékel. Ezáltal a térdet alkotó csontok és az eszközök helyzetét, ill. elmozdulásait a számítógép nagy pontosággal érzékeli és egy képernyőn megjeleníti. A műtét folyamat első lépéseként leképezzük digitálisan a térd anatómiáját és a végtag tengelyét, így nem kell előzetesen MR vagy CT vizsgálat, mely plusz logisztikát, költséget és sugárterhelést jelentene. Innentől a navigáció segítségével vezérelve kialakítjuk a lábszárcsonti komponens pontos helyét. Itt következik a műtét leglényegesebb, a többi rendszertől megkülönböztető lépése: egy digitális szalagfeszesség-mérő eszközzel hajlítás-nyújtás során meghatározzuk a térd körüli lágyrészek kezdeti feszességét. A grafikusan ábrázolt eredmények alapján, még mielőtt bármit csinálnánk,

a számítógép prediktív módon ajánlást tesz a combcsonti komponens olyan pozíciójára,

mely mellett a térd körüli lágyrészek, oldalszalagok feszessége a legoptimálisabb és a térd mozgásterjedelme a legnagyobb. Ez azért lényeges, mert a betegelégedettség nagy mértékben függ attól, hogy megfelelő-e az oldalszalagok feszessége, mennyire érezzük stabilnak a térdünket, főleg olyan megterhelő helyzetekben amikor a térdünk félig hajlított helyzetben van, mint amikor például a lépcsőn megyünk le vagy az autóból szállunk ki. A számítógép által felajánlott műtét tervet szükség szerint a sebész tovább finomíthatja, majd a végleges terv elfogadását követően a robot segít kialakítani a protézis combcsonti komponensének a pontos helyzetét. Az eszközök működtetése egyszerű és gyors, a robot használata a műtétet csupán átlagosan 10-15 perccel hosszabbítja meg. A működtetést a sebész egy lábpedál segítségével végezheti, „kivülről” csupán egy-egy alkalommal kell segíteni, amit rendszerint a műtősfiú végez.

Akkor jól értem, hogy már ez is nevezhető személyre szabott orvoslásnak?

Igen, mind a robot-asszisztált térdprotézis beültetés, mind a mozgásanalízis alapú csípőműtét egyaránt „személyre-szabottságot” biztosítanak abban az értelemben, hogy a beültetés a beteg anatómia és funkcionális adottságait figyelembe véve, a lehető legideálisabb helyzetben történik. Mindez az implantátum tökéletes működését, a beteg magasabb elégedettségét és az élettartam maximalizálását hívatott biztosítani. Alkalmazunk hagyományos értelembe vett „custom-made”, CT vizsgálat alapján méretre és formára gyártott térd implantátumokat is, de a tapasztalataink alapján

a betegelégedettség kiszámíthatóan magasabb, mintegy 96-97% is lehet, ha robot-asszisztált eljárást alkalmazunk.

Magánellátásról révén szó, az sem mellékes, hogy a számítógép vezérelt eljárások jóval olcsóbbak is, nem szükséges előzetes hosszas várakozás a gyártásig és nem jár előzetes sugárterheléssel.

A számítógép által eltárolt adatok alapján képes-e fejlődni ez a rendszer?

Fontos leszögezni, hogy az ortopéd sebészetben használatos szemi-autonóm robotok önállóan nem végeznek feladatokat. A robot számítógépe által felajánlott tervet a sebész bármikor felülírhatja, finomíthatja. A legújabb szoftververzió lehetővé teszi az elfogadott terv felhőbe jutását, ahonnan adatok központi kezelése, analízise történik. Ha a világban használt összes ilyen robottal végzett műtét végleges műtéti terve feljut a felhőbe, akkor hatalmas adatbázisokról beszélhetünk.

A mesterséges intelligencia, és különösen a gépi tanulás pedig lehetővé teszi a döntési algoritmusok folyamatos fejlődését, a robotok egyre tökéletesebb működését.

Valószínűleg el fogunk jutni oda, hogy a számítógép mindig az adott esetben a legtökéletesebb megoldást fogja ajánlani, a sebésznek már nem lesz mit tovább javítania. Persze nem árt az óvatos fogalmazás, hiszen ezek a technológiák újak. A rövid távú eredmények egyértelműen jobbak, de azért még idő kell, hogy utánvizsgálatokkal igazolhassuk, hogy ez a technológia hosszú távon is biztosan jobb, mint az egyéb módszerek. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy a technológia fejlődésével az elmúlt évtizedben egyértelmű elmozdulás figyelhető meg a sebészetben is

a „tapasztalat alapú” döntéshozataltól az „adat alapú döntéshozatal”, vagyis a számítógép vezérelt technológiák irányába.

Az ilyen módszerek alkalmazása azt feltételezi, hogy az orvos élethosszig tanuljon.

Igen, az orvoslás élethosszig tanulást jelent.

Az egészségügy többi területén is rohamléptekben zajlik a digitalizáció, újabbnál újabb technológiai megoldások születnek.

Egy amerikai tanulmány szerint a nem is olyan távoli jövő egészségügye leginkább egy olyan csapatsporthoz lesz hasonlítható, amelyben emberek és gépek működnek együtt és a páciensek kerülnek a központba, személyre szabottá válik az ellátásuk. Az új technológiák az orvosok számára is új kihívásokat és folyamatos tanulás szükségességét jelentik, de e mellett a személyes kontaktus, az emberi kapcsolat, az empátia továbbra is létfontosságú dolog marad, hiszen ezeket a mesterséges intelligencia vagy gép nem tudja biztosítani. Magam részéről mindig is volt egy igény, hogy kövessem a szakma fejlődését, de ehhez rendszeresen külföldre is el kell utazni. Számos helyen voltam tanulmányúton a világban már az egyetemi évek alatt is: Spanyolország, Franciaország, Egyesült Államok, Korea, Japán, Egyesült Királyság. Az embernek nagy lökést ad egy külföldi rendszerben való aktív munka.

Mit tapasztalnak, ezekkel a technológiákkal támogatott műtétek iránt növekedett az érdeklődés?

A betegek általában nyitottak az új eljárásokra, hiszen tisztában vannak a digitális technológiák más területeken nyújtott előnyeiről. De mint minden újdonság esetén, itt is idő kell a műtéti szám felfutására, hiszen

magánellátásról lévén szó, akár több millió forintos műtétekről is beszélhetünk.

Például a robottal végzett műtétekből kezdetben csupán heti néhányat végeztünk, de mostanra már előfordul, hogy 5-6-ot is. Jelenleg van olyan eljárás, mint például az OPS mozgásanalízis alapú csípőműtét, melyből eddig több mint 400-at végeztünk, mely Európában az egyik legmagasabb, egy sebészhez kötött műtéti szám.

A robot-asszisztált térdprotézis műtétből is közel 200-at végeztünk, mellyel szintén nem kell szégyenkeznünk, hiszen több nyugat-európai országban az eljárás még a mai napig nem elérhető.

Egy személyhez kötődik a csúcstechnológia alkalmazása, vagyis Önhöz, vagy vannak ezzel kapcsolatban bővítési tervek?

Az orvoslásban nem az a cél, hogy az ember megtartsa magának a megszerzett tudását, tapasztalatát, hanem az, hogy tovább adhassa és ezáltal minél több betegen lehessen segíteni. A TritonLife Duna Magánkórházban nyitottak vagyunk érdeklődő kollégák fogadására, de elengedhetetlen, hogy az egyén részéről is megfelelő nyitottság legyen az újdonságok befogadására. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az új technológiák alkalmazása terén elért eredményeink és a sebész kollégák továbbképzésében való aktív részvételünk elismeréseként a technológiákat biztosító angol Corin implantátum gyártó a közelmúltban „Center of Excellence” minősítést adott a TritonLife Duna Magánkórháznak.

Hány szakember „látja” egy ilyen műtét és az arra való felkészítés során a beteget?

Az első konzultációtól, az előkészítésen és a műtéten át a hazabocsátásig legalább 8-10 ember foglalkozik a beteggel. A műtőben az operáló orvoson kívül egy-két asszisztens, altatóorvos, ill. asszisztense, műtősnő és műtősfiú van jelen. A nagy számban végzett hasonló műtétek összecsiszolják az résztvevőket, így nagy hatékonysággal kiváló eredményeket lehet elérni. Számos nemzetközi tanulmány igazolja, hogy

a miénkhez hasonló centrumokban lényegesen jobb eredmények érhetők el szignifikánsan kevesebb szövődmény kialakulása mellett.

A betegutak és a protokollok kialakításában nagy segítségünkre volt a külföldön, hasonló centrumokban töltött évek tapasztalata. Sohasem szabad azonban elfelejteni, hogy a sikerhez a sebész és technológia nem elég. A megfelelő háttér mellett

a legfontosabb az egész rendszer működtetéséhez a megfelelő személyzet, az anesztézia, a műtős team, az ápolók, asszisztensek.

Ebből a szempontból nem dolgoztam még ilyen jó helyen, beleértve a külföldön töltött éveimet is.

Mi a távlati terve? Még újabb csúcstechnológiás beavatkozások, még több ilyen műtét, még nagyobb orvosi csapat, esetleg más szakterületek?

A TritonLife Duna Magánkórházban egy közeljövőben egy Robotsebészeti és Technológiai Központot tervezünk létrehozni, azzal a céllal, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával olyan centrumot hozzunk létre, ahol a gyógyító és oktató tevékenység mellett a jövőben akár kutatás-fejlesztési, ill. innovációs tevékenységet is folytathassunk. Eszközbeszerzésben a következő cél egy csípőprotézis beültetésre alkalmas robot lenne.

Jelenleg a centrumunk fő profilja a csípő és térdprotetika, az aktivitásunk mintegy 80 %-át ezen műtétek teszik ki.

Ezen belül lefedjük a teljes profilt, legyen szó a már említett technológiák alkalmazásáról, minimálisan invazív eljárásokról, ízületi felszínpótlásról vagy revíziós műtétekről. A szakember gárdánk kiváló specialistákból áll. Dr. Bálint Lehel Ph.D. főorvos szintén az Egyesült Királyságból tért haza és az országban egyedüliként végez fiatal aktív betegeknél ízületi felszínpótlást. Egyre több revíziós műtétet is végzünk, melyben Dr. Zahár Ákos Ph.D. főorvos, revíziós specialista van segítségünkre, aki nemrég tért vissza Németországból. A protetikai műtétek mellett váll, láb és sportsebészeti műtéteket is végzünk, melyeket szintén jelentős külföldi tapasztalattal bíró kollégák végeznek. A közelmúltban Dr. György Zoltán Magor gerincsebész is csatlakozott a csapatunkhoz.

Célunk az, hogy a mozgásszervi betegségek teljes vertikumát lefedjük és minden területen a legkorszerűbb eljárásokat és a legújabb technológiákat alkalmazzuk.

Mit tud üzenni azoknak a külföldön élő magyar orvosoknak, akik épp olvassák ezt az interjút, érdemes hazajönniük, legyen az ő szemükben az Ön esete pozitív példa?

Én magam sem eleve úgy mentem ki külföldre, hogy ott le akarok telepedni. Úgy gondolom, hogy a külföldre távozott egészségügyi dolgozók sem életfogytig tervezik a kint létüket. Természetes igény, hogy az ember ki akarja magát próbálni új környezetben, nem mellékesen ezzel akkor lényegesen jobban is lehetett keresni. Mostanra viszont már az orvosok anyagi megbecsülése is jelentősen javult idehaza, valamint a munkahelyi körülmények is rendezettek. Azt tapasztalom, hogy a kint dolgozó orvosok jelentős hányada jött már haza vagy fontolgatja a hazatérést. Ez mindenképpen jó jel, mert a külföldi tapasztalatokkal felvértezett kollégák egy kis frissítést és lendületet adhatnak a magyar egészségügynek. Mindenki más szemlélettel, tudással, tapasztalatokkal jön vissza, amelyek hasznosítása a magyar egészségügy hasznára válhat.

Képek forrása: Gombkötő Emma, Portfolio