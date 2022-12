Véget ért a vakmerő kísérlet: a valóság térdre kényszerítette a harmadik legnagyobb jegybankot is

Noha a dollár megállíthatatlan erősödése és a kötvényhozamok globális emelkedése közepette a japán jegybank kitartott, és a globális szigorításra lazítással reagált, ma megtört a jég: a referenciahozamok magasabb szintre engedésével a Bank of Japan monetáris szigorítást hajtott végre. Noha a Kuroda-féle gárda hangoztatja, hogy szó sincs szigorításról, valójában nagyon is az történt, és ez látszik is az azonnali pénzpiaci reakciókon. A japán jegybank ezzel komoly monetáris politikai fordulatot hajtott végre, és bár a lépésre akkor került sor, amikor a nyomás már jócskán enyhült az országon, a szigorítás így is egyértelműen indokoltnak tűnik.

Szigorított a japán jegybank

Meglepő bejelentést tett magyar idő szerint ma hajnalban a Bank of Japan: a világ harmadik legfontosabb jegybankja effektív monetáris szigorítást hajtott végre azzal, hogy lazított a szigorú hozamgörbe-kontrollon. A japán jegybank hosszú távú célja, hogy a 10 éves kötvény hozama 0% legyen, és eddig a toleranciasáv 0,25% volt. A jegybank mai döntésével a toleranciasáv teteje 0,5%-ra nő, és mivel a hozamszint azonnal át is vitte a korábbi célszintet (a döntés után 0,4%-ig szúrt fel), a monetáris szigorítás effektív volt, noha nem egy konvencionális kamatemelésről beszélünk.

A tízéves hozamok referenciaértéknek tekinthetők a gazdaságban, azok változása a pénzügyi termékek széles körének árazására lesz hatással. Nem véletlen, hogy a hozamok azonnal reagáltak a jegybanki döntésre, a japán kötvénypiac ugyanis gyakorlatilag teljesen kiszáradt az elmúlt hónapokban, a legnagyobb szereplő a jegybank volt. A BoJ felső korlát nélkül vásárolta a tízéves kötvényeket, hogy a cseppet sem vonzó piacon fenn tudja tartani a magas árfolyamokat – a mai döntés így gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jegybank vásárlásaival nem 0,25, hanem 0,5%-os hozamszintet fog fenntartani legfeljebb. Mivel ilyen erősen befolyásolt piacról van szó, a mai döntés egyértelmű szigorításnak felel meg, még ha a jegybank nem is emelte meg az irányadó kamatot.

Sokáig ellenálltak

A mai bejelentés jókora meglepetést okozott, a szigorításra senki sem számított. Maga a jegybank – élén Haruhiko Kurodával – az előző hónapokban határozottan kiállt a laza monetáris kondíciók fenntartása mellett, amelyek a többi nagy jegybank (a Fed, az EKB és a BoE) szigorításával relatíve egyre lazábbak voltak. Mivel az amerikai és európai hozamok is nőttek, a japán jen egyre kevésbé vált vonzó befektetéssé, a jegybank által mesterségesen 0,25%-on tartott hosszú hozamszinten áramlott ki a forrás a japán piacról, a jen a világ egyik legrosszabbul teljesítő devizája volt idén.

Az ütemes leértékelődés már zavarta a döntéshozókat is. A japán jen a dollár után az euró mellett az egyik legfontosabb globális tartalékdeviza, ezt a szerepét viszont értelemszerűen kikezdte, hogy a jegybank makacsan kitartott az extrém laza monetáris politika mellett. Sőt, idén még fokozták is a lazaságot, amikor a mérleg növelésével reagáltak a kötvénypiac száradására – gyakorlatilag a jegybank vette át a piaci befektetők helyét a kötvénypiacon. Ez óriási leértékelődési nyomás alá helyezte a jent, amely idén a 150-et is átvitte a dollárral szemben, ez harminc éves mélypontot jelentett (fenti ábra). A jen rohamos leértékelődése miatt a japán pénzügyminisztérium is kifejezte nemtetszését, és a verbális intervenció mellett valódi intervenciót is végrehajtottak nagy összegekkel, amelyre szintén több évtizede nem volt példa. A japán jegybank ennek ellenére mind a mai napig kitartott a lazaság mellett,

a mai döntés ezért abszolút meglepetésnek tekinthető.

Nem véletlen, hogy a jen jelentős erősödéssel reagált rá. Jelenleg 135,5-ös szinten áll a dollár-jen keresztárfolyam, ami tegnaphoz képest 3,5%-os erősödést jelent. Érdekesség, hogy a japán jegybank ragaszkodott a laza narratívához, a mai döntést ugyanis nem szigorításként kommentálták, és egyben be is jelentették, hogy 2023 első negyedévétől 9 ezermilliárd jent fognak a kötvénypiac támogatására fordítani az előző negyedéves 7300 milliárd után. A lépés inkább üzenetértékű, hiszen a kötvénypiaci intervenciót a hozamszint mozgása fogja befolyásolni, és a toleranciasáv tágítása nem értelmezhető másképp, mint óriási fordulat a monetáris politikában. A befektetők is így értelmezik a döntést, ez látszik a jen árfolyamának és a kötvényárfolyamok elmozdulásában is.

Megvolt rá az okuk

A japán jegybanknak megvolt az oka arra, hogy kitartson a laza monetáris politika mellett. A japán gazdaság évtizedek óta strukturális növekedési gondokkal küzd, amelyre a gazdaságpolitikai vezetés laza monetáris és fiskális politikával reagált. Ez sem tudott viszont érdemi növekedést hozni, a koronaválság után, a visszaesésből kilábalva pedig a döntéshozók nem szerették volna kettétörni a csekély növekedést.

Japán emellett rendkívüli módon eladósodott, a GDP-arányos államadósság világrekorder, de a háztartások, vállalatok adósságrátája is magas. A jegybank emiatt úgy érezte, tűzzel-vassal fenn kell tartania az alacsony kamatokat, azok emelkedése ugyanis mély sebet ejthetne a japán gazdaságon. Emellett idén, az év nagy részében az infláció sem indokolta, hogy a jegybank szigorítson,

egészen az utóbbi pár hónapig.

Japánban az éves infláció 3,7% volt októberben, amely már bőven meghaladja a jegybanki célt (2%). Noha ez az infláció Európából (pláne Magyarországról) nevetségesen alacsonynak tűnik, az 1% alatti inflációhoz szokott japán gazdasági szereplők számára nehezen elviselhető terhet jelent.

És még nem tudjuk, hol a vége az áremelkedésnek. Indokoltnak tűnt tehát, hogy a jegybank egy éles váltással erősödésre bírja a jent, vélhetően ugyanis ez volt a jegybank célja a mai döntéssel. A negyed százalékpontos szigorítás még nem olyan mértékű, hogy a pénzmennyiség növekedését érdemben lassítsa, és rontsa a gazdasági kilátásokat, az éles monetáris politikai fordulat viszont elég a jen árfolyamának stabilizálására, amely az import olcsóbbá válásán keresztül mérsékli a belföldi szereplők terheit (a gyenge jen egyébként egyszerre oka és következménye a rekordnagy külkereskedelmi hiánynak).

Mi lesz most?

A japán helyzettel mi is többször foglalkoztunk már. Legutóbb, amikor a jen indirekt jegyzése átvitte a 150-es szintet a dollárral szemben, azt írtuk, hogy a japán jegybank előtt két lehetőség áll, ha meg akarja állítani a japán jen gyengülését:

vagy emelnek egy jelzésértékűt, jelezve, hogy itt a monetáris fordulat,

vagy kivárnak és reménykednek addig, amíg a nemzetközi helyzet változik.

Az utóbbi hetek fejleményei – a mai napot is beleértve – alapján úgy tűnik, hogy a japánoknak nemcsak szerencséjük van, hanem még hajlandóak is a változásra:

a fenti két feltétel egyszerre teljesült.

A japánok balszerencséjére a jen leértékelődését és a japán kötvényekre helyeződő nyomást adottságként kapták, a koronavírus-járvány utáni refláció, a keresleti-kínálati egyensúlytalanságok, majd az energia- és nyersanyagárak robbanása ugyanis egyszerre okozott inflációt a fejlett világban, és váltott ki határozott monetáris politikai választ. A legfontosabb természetesen a Fed reakciója volt, a dollár ugyanis a globális tartalékok csaknem felénél van jelen, az amerikai kamatok változása átáraz szinte minden pénzügyi eszközt a globális pénzügyi piacon. A Fed idén eddig 4,25%-kal emelte az irányadó kamatot, ami 40 éve nem látott kamatemelési tempót jelent, az így kiváltott dollárerősödés pedig nyomás alá helyezte a jent. A japánok másik nagy szerencsétlensége, hogy az adósságból – sikertelenül – fűtött növekedés sérülékennyé tette a pénzügyi rendszerüket ilyen helyzet esetén.

Szerencséjük viszont, hogy az amerikai inflációban fordulat látszik.

A fogyasztói árindex június óta esik, ősszel pedig már a maginfláció is esésnek indult. A befektetők immár arra számítanak, hogy a Fed kamatpályája hamarosan eléri a csúcsot, és jövő év második felében pedig akár már csökkenhetnek is a kamatok.

Ez a várakozás enyhítette a nyomást a jenen is, a mai szigorítás pedig további lökést adhat neki. Továbbra is kérdéses viszont, hogy ezzel letudták-e a feladatot. A Fed a legutóbbi ülésen elég héjának tűnt, és 5% feletti kamatszintet ígértek 2023-ra, kamatelőrejzésükben pedig szó sem volt kamatcsökkentésről. Japán szempontból a kérdés az, hogy az amerikai infláció esése mennyire tartós, ha ugyanis az erős munkaerőpiac miatt magas szinten ragad az áremelkedés mértéke, akkor az amerikai monetáris politika tartogathat még meglepetéseket, ez pedig a japánok számára sem lenne jó.

A másik kérdés pedig az, hogy a mai fordulat mennyire tekinthető egyszeri eseménynek. Egy ilyen lépés – főleg ennyire kitartó lazaság után – erős lökést adhat a jennek, de csak addig, amíg a befektetők nem neszelik meg, hogy ez csupán egy egyszeri manőver volt, és a jegybanknak esze ágában sincs tovább szigorítania. Jó hír japán szempontból, hogy ezen a téren a saját kezükben van a sorsuk. A jelenlegi elnök, Kuroda egyébként áprilisig van csak hivatalban, és nem kizárt, hogy egy új vezetésnek gyökeresen más lesz a szemlélete, bár arra nagy tételben ne fogadjunk, hogy a japánok az EKB-hoz vagy a Fedhez hasonló szigorítási ciklusba kezdenek, az évtiezed óta áhított növekedés hajszolása ugyanis nagyon mélyen beégett a japán gazdaságpolitika szervezetébe.

Címlapkép: Getty Images