A legrosszabbkor kezdett tombolni a tridémia Magyarországon

Bár a legfrissebb, december 12-18. közötti adatok a magyarországi légúti fertőzési betegségekről még nem érkeztek meg, már most látható az idén őszi ijesztő trend. Közel kétszeres tempóban betegszenek a magyarok, rég nem látott számban fordulnak orvoshoz és a még több kontakttal járó karácsonyi ünnepi időszak még csak előttünk van.

Sokan tapasztalhatják azt mikro környezetükben (oktatási intézményekben, munkahelyeken), hogy több a beteg ember, aki nem is tud dolgozni, aki megfertőződött, hőemelkedése, láza van, köhög, fújja az orrát. A hideg téli időszakban természetes, hogy felfut a légúti megbetegedések száma. A friss adatok alapján viszont, amit legyűjtöttünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentéseiből, és azokat egymásnak vezettük, egyértelműen kiderül:

ritkán látott járványügyi helyzet van jelenleg is Magyarországon.

Az NNK hetente hozza nyilvánosságra a légúti figyelőszolgálat adatait (jellemzően október elejétől), ami idén már tartalmazza az influenzaszerű megbetegedési számok mellett az akut légúti fertőzéssel orvoshoz forduló betegek számát is. Ez utóbbi adat ijesztő trendet mutat ma idehaza.

A december 5. és 11. közötti időszakban 239 500 fő fordult orvoshoz hasonló panasszal, ami az 1 hónappal ezelőtti megbetegedési számhoz képest 31%-os növekedést jelent, de a 44. heti adathoz képest már 62%-os emelkedésnek felel meg. Vagyis 5 hét alatt valósággal berobbanttak idehaza is a felsőlégúti megbetegedések.

Mindezek alapján nagyon úgy tűnik, hogy Magyarországon is elindult a tridémia jelenség, ami számos nyugat-európai országban már komoly gondokat okoz: vagyis egyszerre terjed az influenza, a koronavírus és a légúti óriássejtes főleg kisgyermekeket sújtó vírus (RSV). Ezzel kapcsolatban hivatalos magyarországi hatósági figyelmeztetés még nem látott napvilágot, ezért a fenti csak feltételezés, ami más országok tapasztalataira épít. Például a németországi Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) legutóbbi kimutatása szerint december elején egy hét alatt nagyjából kétmillióan fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, és 9,5 millió lehet az új megbetegedések száma. Ilyen magas számokat eddig csak az erős influenzahullámok legsúlyosabb heteiben regisztráltak.

Az NNK múlt héten közzétett jelentése is azt mutatja, hogy főleg a fiatalok, gyerekek értintettek a betegségben. Az akut légúti fertőzésben szenvedők 51,5%-a 0-14 év közötti gyermek.

A különböző légúti betegségek megoszlását csak sejteni lehet az NNK által elmúlt 10 hét során elvégzett mintavételek alapján. A 2022. év 40 - 49. hete között összesen 653 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumban, ahol 12 influenza A [5 influenza A(H1 pdm09), 5 influenza A(H3)]éskét influenza B(NT) vírust azonosítottak. 91 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak. Tizenkilenc megbetegedés hátterében RSV, három esetben adenovírus, öt esetben parainfluenza vírus, két esetben human metapneumovírus, tizenkét esetben rhinovírus állt.

A lenti ábráról jól leolvasható, hogy a 2021-es influenzaszezonhoz képest dupla erővel támad ez a fertőzés. Szakemberek szerint ennek több oka is van: idén már semmilyen járványügyi intézkedés nem volt életben (kötelező jelleggel, és ajánlott módon sem), így a maszkhordás és távolságtartás sem jellemezte az embereket közösségekben. Ez pedig közismerten segíti a vírusok terjedését. Mivel a korábbi szezonokban az influenzajárvány nem tudott kibontakozni a Covid ellen is bevetett járványügyi intézkedések miatt, nem alakult ki a Covid előtti időszakra jellemző immunitás az influenzaszerű betegségekkel szemben, ami miatt a lakosság jobban kitett ezeknek a fertőzéseknek, és a nagyobb esetszám több súlyosabb betegséget és így orvoshoz fordulást eredményez.

És már az NNK ábrája szerint is már jócskán a járványküszöb felett vannak a terjedési számok.

Már korábban arra figyelmeztettek itthon szakértők, hogy Magyarországra is elérhet a Nyugat-Európában már több helyen kialakult tridémia, vagyis az egyszerre három vírus okozta járvány. Ezt ezekre a hetekre tették a szakemberek, amit a karácsonyi családlátogatások, vagyis a több kontakt is elősegíthet, majd a korábbi közösségekbe (óvoda, iskola, egyetem, munkahelyek) történő visszatérések fenntarthatnak.

Jó tanácsok az ünnepekre

Mindezen adatok (a friss heti NNK-adatok csütörtökön érkeznek) fényében nem is meglepő, hogy a Covid-járvány ideje alatt ismertté vált pécsi virológiai labor munkatársai ajánlásokat fogalmaztak meg az ünnepekre.

A PTE Nemzeti Laboratórium szakemberei ugyanis úgy vélekednek, hogy beigazolódott az előzetes prognózis: az idei influenzajárvány korábban jött, és az eddigi tapasztalatok szerint intenzívebb is a szokásosnál. "A járványhelyzetet tovább súlyosbító tridémiás időszakban – amikor az influenza két másik vírussal, az RSV-vel és a Coviddal egy időben jelentkezik – a hosszabb téli szünetet követő iskola-újraindulás előtt különösen fontos, hogy gondoskodjunk a legnagyobb kockázatnak kitett csoportok maximális védelméről, amelynek eszköztárába a megnövelt szintű higiénia és a vakcinázás is beletartozik" - írták a virológusok, akik ezzel egyfajta hatósági feladatokat is átvesznek. Jelenleg ugyanis a tridémiával és az egyre komolyabb felsőlégúti járványhelyzettel kapcsolatban semmilyen hivatalos tájékoztatás nem létezik. A Koronavírus Sajtóközpont oldalán csak a heti Covid-adatokat közlik, régóta sokkal adatszegényebb formában, az NNK oldalán pedig csak a heti száraz jelentések érhetőek el, a lakosság számára könnyebben befogadható információk kevésbé.

A pécsi szakemberek szerint a nemzetközi adatokkal összhangban Magyarországon is a megszokottnál korábban és gyorsabb felfutással indult az idei légúti fertőzések szezonja. Nem csak az influenza okoz egyre kiterjedtebben megbetegedéseket: megfigyelhető közben az RSV és a SARS-CoV-2 együttes terjedése is - fogalmaztak a virológusok, akik szerint Budapesten már kétszeres gyakorisággal tapasztaltak influenzaszerű megbetegedéseket az egy évvel korábbihoz képest. Majd azt is előrevetítették: a következő hetekben várhatóan tovább nő a három említett légúti vírus jelenléte, egyre többen jelentkezhetnek az orvosnál influenzaszerű tünetekkel.

Szintén a nemzetközi tapasztalatok utalnak rá: részben a korábbi járványkorlátozások miatt „kihagyott évek”, a gyengébb nyájimmunitás miatt, korántsem zárható ki egy, az esetszámokat és a klinikai megjelenést tekintve is súlyosabb influenzajárvány, indokolttá téve a megelőző védőoltás mielőbbi felvételét - figyelmeztetnek.

Mint Kemenesi Gábor víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa emlékeztet rá, az influenza jellegzetessége, hogy a járványt évről évre más-más vírustörzsek okozzák, így a vakcinát is minden évben újra kell gyártani. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, ezúttal a célzás pontos volt: sikerült eltalálni a dominánsan terjedő influenza vírustörzseket, hozzájárulva az idei vakcina várhatóan kiemelkedő hatékonyságához.

A megfertőződés esélyét a következő hetekben a nagyobb ünnepi összejövetelek is jelentősen növelhetik - a rosszul szellőző, emberek által sűrűn látogatott terekben tartózkodás, illetve a közösség mindig megemelt járványkockázatot jelent –, igazán veszélyes időszaknak azonban a hagyományosnál hosszabb téli szünetet követő iskolakezdés ígérkezik. A védekezést segítheti a gyakori kézmosás, a rendszeres szellőztetés, közösségi terekben a maszkviselés (jó szűrőképességű FFP2-3 és KN95 maszkok igénybevételével), és a már említett, a legveszélyeztetettebb csoportok mindegyike számára védelmet jelentő megelőző oltás - javasolják a szakemberek.

A szakértők arra is figyelmeztetnek: betegen ne menjünk közösségbe,

és influenzaszerű tünetek jelentkezése esetén kerüljük az RSV-fertőzés szempontjából kiemelten sérülékeny 2 évesnél fiatalabb gyermekekkel, valamint a COVID-19 által veszélyeztetett 60 év felettiekkel történő érintkezést.

A várandósság a légúti fertőzések szempontjából is kiemelt kockázat, mert olyankor a megváltozott immunrendszer, keringés és légzés jóval sebezhetőbbé teszi az anyát. A vakcináció viszont kimutathatóan, jelentősen csökkenti az influenzás megbetegedés, illetve egy esetleges kórházba kerülés esélyét a várandósság alatt. A szülés utáni időszakban pedig a csecsemő védelmét is szolgálja, ha az anya kevésbé fogékony a fertőzésre - érvelnek.

Kemenesi Gábor kifejtette: az influenza elleni védőoltás az egyéni védelmi szint növelése mellett a közösség védelmét is szolgálja, így amennyiben családunkban van veszélyeztetett korú vagy egészségi állapotú ember, az oltások felvételével őket is védhetjük. Ami az időzítést illeti, a védettség kialakulásához a vakcinázástól számítva nagyjából két hétnek kell eltelnie. Ez azt jelenti, hogy aki védőoltással számol, a januári iskolakezdés időpontjára tekintettel érdemes minél előbb, akár már az ünnepek alatt vagy a két ünnep között beadatnia az oltóanyagot, megelőzendő, hogy a nagyobb kockázatú időszaknak megfelelő védettség nélkül vágjon neki.

Hangsúlyozta: még nem késő háziorvosunknál vagy az oltópontokon élni a védőoltás felvételének lehetőségével.

A fertőzések száma jelenleg felszálló ágban van, egyelőre nem értük el a csúcspontot. Az influenza- és a koronavírus-vakcinák adhatóak egyszerre is; ilyenkor az oltási reakciók gyakorisága 8-10%-kal magasabb, ez azonban a közhiedelemmel ellentétben nem az „immunrendszer terhelését” jelenti, hanem éppen az adott kórokozókra történő immunitás kialakulásának jele - olvasható a PTE szakértőinek tájékoztatásában.

A víruskutató a védekezési lehetőségek sorában megemlítette a gyorstesztek lehetőségét is: ezek (mind a Covid-19 vírust, mind az influenzát érintően) a patikákban is hozzáférhetőek.

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton