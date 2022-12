Recesszió jöhet Németországban, de enyhébb lehet a vártnál

Recesszióra utal a negyedik negyedévben a DIW Berlin német gazdaságkutató intézet negyedik negyedévi konjunktúrabarométerének legutóbbi, decemberi kalkulációja. A visszaesés mértéke azonban enyhébb lehet a korábban becsültnél. A DIW negyedik negyedévi konjunktúrabarométere a decemberi kalkuláció alapján 82,8 pont lett, nagyjából a novemberivel megegyező.

A negyedévekre vonatkozóan kalkulált konjunktúrabarométer 100 pontos értéke jelenti a német gazdasági aktivitás hosszú távon semlegesnek tekinthető, 0,3 százalékos negyedéves GDP-növekedési teljesítményét. A negyedéves konjunktúrabarométert az adott negyedév mindhárom hónapjában újrakalkulálja az intézet.

A mostani negyedik negyedéves teljesítmény tehát jóval elmarad a német gazdaság átlagos teljesítőképességétől. A harmadik negyedévi konjunktúrabarométer 92 pontos értéke még csekélyebb elmaradást mutatott. A második negyedévben közel átlagos teljesítményt mutatott a német gazdaság, a barométer értéke akkor 100,1 ponton állt. Az első negyedévben pedig átlag feletti volt a teljesítmény a barométer 105,1 ponos értéke alapján.

Tavaly a német gazdaság átlag feletti teljesítményt nyújtott a 2020-as járványévet követő fellendülésnek köszönhetően. A barométer 104,8 és 112,3 pont között alakult. Valaha elért legalacsonyabb értékét 2020 második negyedévében állította be a mutató 56,4 ponton, ami kisebb lett még a nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság következtében 2009 első negyedévében kialakult 63,9 pontnál is.

Guido Baldi, a DIW gazdasági szakértője a mostani negyedik negyedévi konjunktúra-felmérés eredményét kommentálva elmondta, hogy a téli félév folyamán valószínűleg recesszióra kell számítani,

de annak mértéke enyhébb lesz a korábban becsültnél.

A gazdasági szereplők valamivel kedvezőbben ítélik meg a kilátásaikat, az energiaárak az utóbbi időkben csökkentek valamelyest, a gázkészletek pedig megfelelőnek tekinthetők.

Sokkal kevésbé kell pesszimistának lennünk az új évet illetően, mint amire nyár végén számítottunk. Mindazonáltal még túl korai lenne optimistának lenni. Különösen a globális kockázatok maradnak magasak és nem csak az ukrajnai háború további alakulása miatt"

- fogalmazott a szakértő.

Az iparban enyhülni látszanak a gondok. Bár a rendelési helyzet a fennálló gazdasági bizonytalanság miatt továbbra is nehéz - különösen a belföldi piacról kevesebb áru iránt mutatkozik kereslet. Mindazonáltal a rendelésállomány továbbra is magas, és az ipari termelés a folyó negyedévben is emelkedő tendenciát mutat. Az energiaárak csökkenő tendenciája nyomán a termelői árak is csökkentek valamelyest a közelmúltban. Az ipari vállalatok körében érezhető egy enyhe megkönnyebbülés - mondta Laura Pagenhardt, a DIW gazdasági szakértője.

A szolgáltatási szektor aktivitását a szövetségi kormány segélycsomagjainak és a háztartások diszkrecionális jövedelmét stabilizáló energiaár-fékeknek köszönhetően stabil lakossági fogyasztás támogatta. A szolgáltató szektorban ennek köszönhetően nem következett be számottevő csökkenés és az üzleti hangulat is javult. A túlméretezett fogyasztóiár-infláció hatásai azonban valószínűleg a szolgáltatók forgalmában is megmutatkoznak majd.

A lehűlés jelei mutatkoznak viszont a munkaerőpiaci aktivitásban. A rendelkezésre álló munkahelyek száma az év végén némileg csökkent. Mindazonáltal a munkaerőpiac összességében robusztus helyzete nagyban segíti a német gazdaságot, mivel a legtöbb embernek a nehéz helyzet ellenére sem kell jelenleg attól tartania, hogy elveszíti a munkáját - mutatott rá Baldi.

Címlapkép: Getty Images