Rendkívüli időpontban jött a nagy kormányzati rezsibejelentés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke kihirdette két új rendeletét a szerda éjszaka megjelent közlönyben, ami tartalmazza, hogy az új időszakban mennyi lesz a gáz és a villamos energia átlagfogyasztás feletti lakossági ára. Ezzel egy időben Lantos Csaba energiaügyi miniszter közleményt adott ki.

Lantos Csaba bejelentést tett

A tájékoztatás leszögezi:

az átlagfogyasztás felett sem emelkednek a gáz- és áramárak januártól.

Az átlagfogyasztásig a hazai lakossági felhasználók továbbra is a legolcsóbban jutnak földgázhoz, és a második legalacsonyabb áron villamos energiához Európában. Januártól nem változnak a rezsicsökkentett szint felett fizetendő áram- és gázárak sem, így nem nőnek az egyetemes szolgáltatásra jogosult mintegy hatmillió fogyasztó terhei” – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a minisztérium szerda éjszaka, még épp éjfél előtt kiküldött közleményében.

A tájékoztatás ezek után részletezi, hogy "az egyetemes szolgáltatásban vételezett villamos energia lakossági piaci és a földgáz versenypiaci költségeket tükröző árát a szolgáltató adatközlése alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) állapítja meg. A MEKH döntése szerint e körben 2023. január elsejétől is a jelenlegiekkel megegyező árakat kell alkalmazni. A lakossági felhasználók tarifáiban tehát átlagfogyasztás alatt és felett sem hoz változást az újév, ideértve mások mellett a társasházakban vagy többgenerációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élőket is".

A miniszter azt is megemlíti a közlemény szerint, hogy még az átlagfogyasztást ötödével meghaladó háztartások költségeinél is csak a szerbiai fogyasztók számára kerül kevesebbe a két legfontosabb energiahordozó.

Emlékeztetett arra, hogy az átlagfogyasztás feletti lakossági áram- és gázárak jövő évi első megállapítási időszaka március helyett április végéig tart. 2023 elején tehát az eddigi gyakorlattól eltérően nem három, hanem négy hónapra rögzítik a rezsicsökkentett szinten túli tarifákat. Mivel májusig a jelenlegi díjak maradnak érvényben, a családok a teljes fűtési szezonban azonos árakkal számolhatnak. Hozzátette: januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

A közlemény azt is felidézi, hogy a kormány már korábban kikötötte, hogy a rendszerhasználati díjak januártól sem emelkedhetnek. Közleménye végén Lantos Csaba azt is kiemelte, hogy "az önálló Energiaügyi Minisztérium legfontosabb küldetése is a megfizethető árak és a biztonságos ellátás garantálása".

Megjelentek a várva-várt rendeletek is

Szükség volt a mostani kormányzati döntésre, hiszen a jelenleg érvényes lakossági energiaárat és földgáz árat nyáron 2022. december 31-ig rögzítették. Már korábbi cikkünkben rámutattunk arra, hogy az új, jövőre érvényes "lakossági piaci árakat" december végén fogja ismertetni az illetékes minisztérium és most ez történt meg. Orbán Viktor miniszterelnök szerdai Kormányinfón adott válaszából pedig már kiolvasható volt ez a mostani bejelentés. A kormányfő ugyanis úgy fogalmazott, hogy a kormány nem tervezi megváltoztatni a rezsiárak jelenlegi rendszerét. A miniszterelnök hozzátette: a magyar rendszer lényege, hogy korábban is hosszú ideig változatlanok voltak az árak.

A döntés tulajdonképpen nem meglepő, ugyanis bár a nemzetközi piacokon az energiahordozók ára jelentős csökkenésben van, azonban a rezsicsökkentés állami finanszírozása még ilyen határidős árak mellett is hatalmas terhet jelent a költségvetésnek, ezért kevés tér volt az árcsökkentésre. Főleg azért sem, mert jelenleg a magyarországi fogyasztók jelentős részben a korábban drágán betárolt gázmennyiségből jut fűtéshez.

A Magyar Közlöny szerda esti számában jelent meg a két fenti bejelentéshez kapcsolódó rendelet is.

Egyrészt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról címmel.

meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett meghatározásáról címmel. Másrészt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 20/2022. (XII. 21.) MEKH rendelete az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról címmel.

Az első rendelet mondja ki az átlagfogyasztás feletti piaci árat a földgáz esetében, ami 22,002 Ft/MJ lesz jövő január 1. és április 30. között, vagyis megegyezik a 2022. október-decemberi hónapokra rögzített árszinttel.

A második rendelet lényegi pontja pedig az, hogy meghatározza ezeket az árakat az átlagfogyasztás felett, január 1. és április 30. között:

a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) B (alap) árszabás esetén 60,935 Ft/kWh,

c) az egyetemes szolgáltató által jogszerűen alkalmazott B Komfort árszabás esetén 60,935 Ft/kWh.

Ezek a fenti villamosenergiaárak pontosan megegyeznek a jelenleg hatályban lévő "lakossági piaci árral".

