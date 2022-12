Figyelmeztetnek, pár perc alatt katasztrófává válhat a karácsonyi ünnep - Ezeket a hibákat ne kövesd el!

Portfolio 2022. december 23. 08:51

A karácsonyi időszakban fokozott kockázattal számolhatunk a lakások esetében. A gyertyákkal, koszorúkkal érdemes vigyázni, ugyanis jelentős, akár a szomszédos ingatlant is érintő károk keletkezhetnek, de a többnapos utazást sem tanácsos közzétenni a közösségi oldalakon. Az év végén nemcsak a karácsonyi káresetekkel találkoznak a biztosítók, hanem előkerülnek az év során keletkezett - eddig be nem jelentett – károk is, ez pedig a kiadások jelentős növekedésével vagy az év végi számvetéssel magyarázható – derül ki a Netrisk.hu összeállításából, amely ismerteti azt is, mi a teendő baj esetén.