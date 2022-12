Vadonatúj támogatást kapnak egyes családok már 2023-ban a kormánytól

Szép csendben zajlik a 2023-as költségvetés újratervezése, a Pénzügyminisztérium pénteki közleményéből például az derült ki, hogy a kormány átadta a jövő évi költségvetés módosításának tervezetét a Költségvetési Tanácsnak. A tárca egyúttal egy új intézkedést is elárult.

A jövő év legfontosabb feladata, hogy megvédjük a magyar családokat és a munkahelyeket, megőrizzük a nyugdíjak értékét, fenntartsuk a rezsicsökkentést és garantáljuk az ország biztonságát - áll a tárca közleményében.

A kormány a mai napon megküldte a Költségvetési Tanácsnak a jövő évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét.

Jövőre Magyarország energiaszámlája 7-ről 17 milliárd euróra nő, ezért a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése. A rezsivédelmi alap megemelésével a költségvetés továbbra is biztosítja a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges forrásokat az átlagfogyasztás mértékéig - áll a PM közleményében.

A Portfolio múlt héten írt arról, hogy mi várható a 2023-as költségvetés újraírása kapcsán. Azt is bemutattuk, hogy a legnagyobb kihívás a rezsicsökkentés rendszerének finanszírozása lesz, több ezer milliárd forintot emészthet fel ez a kiadás. 2023-as költségvetésben viszont "csupán" 670 milliárd forintnyi Rezsivédelmi Alapból származó forrás áll. A tárca mostani közleményéből viszont úgy tűnik, hogy az idei 600 milliárd forintos rezsivédelmi alap jövőre érdemben emelkedhet.

Varga Mihály a héten tartott tájékoztatót a jövő évi finanszírozási tervről:

A minisztérium közleményében viszont a valódi újdonság, hogy eldőlt: jövőre vadonatúj családtámogatási elem épül be a költségvetésbe. "A költségvetés a nehéz idők ellenére is biztosítja a családtámogatásokat, sőt,

ezek köre jövőre tovább bővül: azok a fiatal nők, akik gyermeket vállalnak, harmincéves korukig teljes adómentességet kapnak.

Ezt Orbán Viktor már belengette a szerdai Kormányinfón, a jelek szerint a kormány gyorsan döntött az ügyben.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 21. Orbán Viktor rezsicsökkentésről, adókedvezményről és a családtámogatásról beszélt

A most ismertetett új családtámogatási elemmel kapcsolatban egy lényeges, és még tisztázandó kérdés van. Nevezetesen, hogy a 30 év alatti anyák számára járó szja-mentesség már meglévő gyermekek után is jár, vagy új gyermek vállalása esetén jár. Az intézkedés költségvetési hatásának beazonosításához ez a nem mellékes információ szükséges lenne.



Érdemes azt is felidézni, hogy az szja-mentesség eszköze nem újdonság a kormány gazdaságpolitikájában. Az jelenleg is érvényben van két réteg számára: a 25 év alatti munkavállalók esetében és a 4 gyermekes anyák esetében jár az adómentesség.

15%-os infláció és 1,5%-os GDP-növekedés várható

"A költségvetés emellett garantálja, hogy januártól 15%-kal emelkednek a nyugdíjak, amely a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik. A kormány megőrizte a költségvetés emelt forrásait az oktatásban és az egészségügyben is, mindkét ágazatban béremelésekkel számolunk" - írják.

A kormány a legveszélyesebb évben is fenntartja azt a célját, hogy javítsa az egyensúlyi mutatókat. Ennek megfelelően a költségvetés csökkenő hiánnyal és mérséklődő államadóssággal számol. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság elkerülje a visszaesést, és a növekedés jövőre is folytatódjon. A magyar gazdaság idén 4% felett növekedhet, és éves szinten jövőre is sikerül elkerülni a visszaesést, 2023-ban 1,5%-os bővülésre számítunk - részletezi tovább a tárca.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (j). Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd