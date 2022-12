Százezreket, milliókat érő kincsek lapulhatnak a szekrényedben - Tombol az őrület, ezekkel a játékokkal szakíthatsz nagyot

Talán nem is tudsz róla, de százezreket vagy akár milliókat érő kincsek lapulhatnak a szekrényedben, a fiókjaidban, esetleg a pincében vagy a padláson. A legószettek természetesen sokkal többet érnek akkor, ha ki sem bontottad őket a dobozból, ezért már korábban összeszedtük, miért érdemes elgondolkodnod azon, hogy legóba fektess. Most megmutatjuk, melyek a legdrágább Lego készletek, amelyekből pénzt csinálhatsz, amennyiben van szíved megszabadulni tőlük. Itt a nagy Lego ranglista, ami nemcsak árakat, hanem számtalan érdekességet tartalmaz!

Legó mint befektetés?

A dán Lego 1958 óta gyártja népszerű játékait, és ma már több mint 140 országban árulják őket. A legók még a digitális korszakban is megőrizték népszerűségüket, a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

A vállalat folyamatosan korlátozott példányszámú szetteket dob piacra, amelyek népszerű filmekhez, tévéműsorokhoz vagy épületekhez kapcsolódnak. A ritka, újszerű állapotban lévő Legók értékes gyűjtői tárgyakká válnak, és nagyon sok pénzt érnek. Egy vadonatúj állapotú, lezárt Lego készlet akár tízszer annyit is érhet, mint egy felbontott.

Korábban ezért összeszedtük, miért érdemes megfontolnod, hogy legóba fektess, illetve összeszedtük, milyen tematikájú legókat érdemes beszerezned, és hol tájékozódhatsz ezek áráról és népszerűségéről.

Természetesen a legó nemcsak hosszútávú befektetés lehet, hanem már most is pénzt csinálhatsz belőle, amennyiben valamelyik szekrényedben vagy fiókodban ott lapul egy értékes példány. A Work and Money nemrég a BrickLink adatai, a BrickEconomy becsült értékei, az eBay-en fizetett árak és más árbecslések kombinációjával rangsorolta a Lego készletek értékét.

A Lego piacán az értékek igen gyorsan ingadozhatnak: az egyszer már jóval magasabbra emelkedett árak csökkenhetnek, míg a korábban kevésbé népszerű termékek ára az egekbe szökhet. Így ez egy laza rangsor, azonban érdemes egy pillantást vetned rá, hátha egy (már) kincset érő készlet tulajdonosa vagy.

A legdrágább Lego készletek rangsora

40. Joker Manor (Termékszám: 70922)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $600 (kb. 226 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $500 (kb. 189 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $409 (kb. 154 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $347 (kb. 131 ezer forint)

Kiadási év: 2017

A Joker Manor egy hatalmas, 3444 darabos készlet, amelyet a "The Lego Batman Movie"-ban szereplő Joker búvóhelye után mintáztak. A Manor saját hullámvasúttal rendelkezik, és 2017 ötödik legnagyobb Lego készlete volt. Eredetileg 270 dollárért (kb. 102 ezer forint) árulták, vagyis alig négy-öt év alatt megduplázódott az ára.

39. The Tumbler: Joker's Ice Cream Surprise (Termékszám: 7888-1)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $790 (kb. 298 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $361 (kb. 136 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $160 (kb. 60 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $187 (kb. 71 ezer forint)

Kiadási év: 2008

A 2000-es évek közepén a Nolan-filmekkel egy időben megjelent Batman Lego sorzathoz tartozó Tumbler Batmobile egyenesen a filmből származik, míg Joker fagylaltkocsija egy Lego-kitaláció. Ha szerencséd van, akkor ezt a készletet kevesebb mint 400 dollárért (kb. 151 ezer forint) szerezheted meg egy aukción, a ToyWiznél 670 dollárért (kb. 253 ezer forint) árulják.

38. Motorizált buldózer (Termékszám: 8275)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $800 (kb. 302 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $618 (kb. 233 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $244 (kb. 92 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $201 (kb. 76 ezer forint)

Kiadási év: 2008

37. Ninjago City (Termékszám: 70620)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $955 (kb. 360 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $613 (kb. 231 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $718 (kb. 271 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $549 (kb. 207 ezer forint)

Kiadási év: 2008

A 2017-ben megjelent, 4867 darabból álló Ninjago City 300 dollárba (kb. 113 ezer forint) került, és 16 minifigurát, valamint egy csúszóliftet tartalmazott, amely összekötötte a készlet három szintjét.

Ez a hatalmas játékkészlet kb. 60 cm magas és kb. 40 cm mély, illetve számos interaktív funkcióval rendelkezik, például egy sushi futószalaggal és egy forgatható rák sütővel.

Ez volt a "The Lego Ninjago Movie" sorozat zászlóshajója, és még mindig rendkívül népszerű készlet. Ma már háromszoros árat kérnek érte ahhoz képest, amikor először piacra került.

36. Volkswagen Bogár (Termékszám: 10187)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1040 (kb. 392 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $533 (kb. 201 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $450 (kb. 170 ezer forint)

Használt szett átlagos vételára: $428 (kb. 161 ezer forint)

Kiadási év: 2008

Ez a Lego autó az egyik legkeresettebb darab, amit a Lego az elmúlt 15 évben készített. Nem lehetünk teljesen biztosak benne, hogy mitől ilyen drága ez a darab, de valószínűleg köze van ahhoz, hogy a Volkswagen Bogárnak kultikus rajongótábora van, és ez a 1626 darabos készlet nagyon jól mutat.

35. Star Wars Cloud City Lego (Termékszám: 10123)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1129 (kb. 426 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1411 (kb. 532 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1300 (kb. 490 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $782 (kb. 295 ezer forint)

Kiadási év: 2003

34. Rebel Snowspeeder (Termékszám: 10129)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1112 (kb. 420 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $500 (kb. 189 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $659 (kb. 249 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $421 (kb. 159 ezer forint)

Kiadási év: 2003

A számos "Star Wars" filmhez kapcsolódó készlet egyike, a kis narancssárga-fehér snowspeederek voltak azok, amelyekkel a Lázadó Szövetség harcba szállt a "Birodalom visszavág" című filmben.

A limitált kiadású speeder (amely 200 dolláros, jelenlegi árfolyamon számolva kb. 75 ezer forintos kiskereskedelmi áron került forgalomba) magas értékének egyik oka az volt, hogy a tervezők nagy figyelmet fordítottak az apró részletekre: a lézerek helyes szögére, a pilótafülkében lévő részletes kezelőszervekre és az energiakapcsoló matricákra.

A snowspeeder gyakran 1000 dollár (kb. 377 ezer forint) feletti áron kerül forgalomba, de általában kevesebbért is eladják. A Brinklink csak egy feljegyzett eladást tart számon 2020-ban egy használaton kívüli darabért, 500 dollárért (kb. 189 ezer forint), míg a BrickEconomy 850 dollárra (kb. 321 ezer forint) teszi egy új snowspeeder értékét.

33. Ultimate Collectors Y-Wing Attack Starfighter (Termékszám: 10134)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1116 (kb. 421 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $545 (kb. 206 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $466 (kb. 176 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $361 (kb. 136 ezer forint)

Kiadási év: 2004

Az Y-Wing Attack Starfighter egy 1485 darabos Star Wars készlet, amely 2004-ben jelent meg, de az eredeti trilógia hajóját mintázta. Ez egy nagyon lenyűgöző hajó, rengeteg nagyszerű részlettel és egy szép állvánnyal. Ez az egyik kevésbé népszerű UCS (Ultimate Collectors) készlet, de ez valószínűleg azért, mert az Y-szárnyú közel sem olyan híres, mint az X-szárnyú vadászgép.

32. Lego minifigura szobor (Termékszám: 3723)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1157 (kb. 437 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1364 (kb. 515 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $401 (kb. 151 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $387 (kb. 146 ezer forint)

Kiadási év: 2000

Ez a hatalmas, Lego minifigurát ábrázoló Lego-szobor több mint 50 cm magas, és 1849 darabból áll. A figura 2000-ben készült, és azóta már nyugdíjazták. Leginkább használtat találsz belőle, és több is elkelt már nem sokkal többért, mint az eredeti 140 dolláros (jelenlegi árfolyamon kb. 53 ezer forint) kiskereskedelmi ár, azonban ha találsz egyet új állapotban, a dobozában, akkor sokkal drágább. Körülbelül 1100 dollárt (kb. 415 ezer forint) kell fizetni egy jó állapotban lévő Lego minifigura szoborért.

31. Ultimate Collectors Imperial Shuttle (Termékszám: 10212)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1190 (kb. 449 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $763 (kb. 288 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $642 (kb. 242 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $603 (kb. 227 ezer forint)

Kiadási év: 2010

A Lego Imperial Shuttle az eredeti Star Wars-trilógiából vett, Közel 60 cm széles és több mint 45 cm hosszú, súlya kb. 4 kg, és 2482 alkatrészből áll. A Brickset egyik kritikusa "űrhattyúnak" nevezte el.

30. King’s Mountain Fortress (Termékszám: 6081)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1290 (kb. 487 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1346 (kb. 508 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $283 (kb. 107 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $168 (kb. 63 ezer forint)

Kiadási év: 1990

A King's Mountain Fortress készlet 1990-ben jelent meg, és 429 darabot tartalmaz. Az elkészült várban vannak lőréses falak, egy torony, egy kapu, egy felvonóhíd, egy börtöncella, egy rejtett csapda és egy kincses szoba. Emellett lovagok, őrök, egy hercegnő és egy sötétben világító szellem figurái is megtalálhatók benne. A hercegnő szoknyája a Lego vadonatúj lejtőtégláját használta fel a tervezés során.

29. Birodalmi zászlóshajó (Termékszám: 10210)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1300 (kb. 490 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $860 (kb. 324 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $831 (kb. 314 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $658 (kb. 248 ezer forint)

Kiadási év: 2010

Az Imperial Flagship, vagyis Birodalmi Zászlóshajó elnevezésű szettet tartják messze a leglenyűgözőbb készletnek a 2009-ben indult Pirates II sorozatból. Ez a kalózhajó 1619 darabból áll, kilenc minifigurát tartalmaz, illetve közel 3 kg-t nyom.

28. Ultimate Collectors Super Star Destroyer (Termékszám: 10221)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1342 (kb. 506 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $896 (kb. 338 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $733 (kb. 277 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $700 (kb. 264 ezer forint)

Kiadási év: 2011

A Szuper Csillagromboló egy hatalmas, 3152 darabos készlet öt minifigurával, amelyek közül három csak ebben a készletben található meg. Ez a készlet három évvel a nagyon népszerű (és nagyon ritka) Imperial Star Destroyer után jelent meg. A két szett nagy hasonló, de mégis más.

27. Ultimate Collectors Darth Vader's TIE Advanced (Termékszám: 10175)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1369 (kb. 516 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1098 (kb. 414 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $516 (kb. 195 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $481 (kb. 181 ezer forint)

Kiadási év: 2006

Ez az 1212 darabos készlet Darth Vader személyes vadászgépét mintázza, és ritkaságszámba megy ennek a Lego szettnek a megtalálása. A Brickset-en néhány véleményező szerint kicsit unalmas megépíteni, de ha elkészült, szépen néz ki.

26. Marina Bay Sands (Termékszám: 21021)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1416 (kb. 534 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $913 (kb. 344 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $467 (kb. 176 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $304 (kb. 115 ezer forint)

Kiadási év: 2014

A Marina Bay Sands készletből 10 ezer darabot gyártottak, és a Brickset szerint csak online árulták Dél-Koreában, illetve a szingapúri Marina Bay Sands szállodában. Nagyon nehéz újonnan és bontatlanul megtalálni, de pótalkatrészekből is össze lehet rakni.

25. Republic Dropship AT-OT-val (Termékszám: 10195)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1534 (kb. 579 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1159 (kb. 437 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $833 (kb. 314 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $640 (kb. 241 ezer forint)

Kiadási év: 2009

Ez a Republic Dropship AT-OT-val eredetileg 250 dollárért (jelenlegi árfolyamon számolva kb. 94 ezer forint) volt kapható, és 1758 darabból áll. Már akkor is elég magas ár volt az elemek számát tekintve, de most még drágább lett. Számíts arra, hogy körülbelül 1500 dollárt (kb. 566 ezer forint) kell fizetned egy új készletért. A kritikusok elismerően nyilatkoznak a készlet méretéről, mondván, hogy sokkal nagyobb, mint amire számítanál.

24. Rock Island menedékhely (Termékszám: 6273)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1675 (kb. 632 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $933 (kb. 352 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $198 (kb. 75 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $165 (kb. 62 ezer forint)

Kiadási év: 1991

A Rock Island Refuge egy tengerparti kalózparadicsom a Lego kalózok számára. Tartalmaz egy kilátótornyot, egy lerombolt várat, ágyút, kalóz tutajt, darut, házi majmot, cápát és egy másik kis hajót két birodalmi kalózvadásszal.

23. Ultimate Collectors Rebel Blockade Runner (Termékszám: 10019)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1684 (kb. 635 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1223 (kb. 465 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $806 (kb. 304 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $558 (kb. 211 ezer forint)

Kiadási év: 2001

A Rebel Blockade Runner a Tantive IV hajó a Star Wars-univerzumból. A hajó több fedélzettel és lakóterekkel, emellett társalgókkal, kilátóterasszal és sok más életminőséget javító kiegészítővel is rendelkezik. Leia hercegnő hajójaként is ismert, a "Star Wars IX: Skywalker kora'' című filmben jelenik meg utoljára.

22. Pirates Perilous Pitfall - Kalózok veszélyes csapdája (Termékszám: 6281)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1750 (kb. 660 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1028 (kb. 388 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $412 (kb. 155 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $424 (kb. 160 ezer forint)

Kiadási év: 1997

Ez volt az eredeti Kalózok sorozat utolsó készlete. Ez a 368 darabos készlet tartalmaz egy lezuhanó sziklát, egy működő felvonóhidat és hat minifigurát. Mivel közel 25 éves, nehéz újonnan beszerezni. Ha szeretnél egyet, az sokba fog kerülni.

21. Ultimate Collectors Imperial Star Destroyer (Termékszám: 10030)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1800 (kb. 679 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1867 (kb. 704 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1000 (kb. 377 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $478 (kb. 180 ezer forint)

Kiadási év: 2002

A Birodalmi Csillagrombolót 2008-ig árulták, és akkoriban ez volt a Lego valaha készült legnagyobb készlete. A készlet tartalmazza a hatalmas rombolót és egy állványt a tartásához, valamint egy mini Lázadó Blockade Runner hajót és a saját állványát, hogy a kettő együtt érzékeltesse a méretarányt. A Birodalmi Csillagromboló készlet két szempontból is első volt: az első olyan Lego modell, amely több mint 3000 darabot tartalmazott, és az első, amelyet 16 éven felüli rajongóknak ajánlottak.

20. Giant Truck - Óriás teherautó (Termékszám: 5571)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1829 (kb. 690 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1269 (kb. 479 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $629 (kb. 237 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $379 (kb. 143 ezer forint)

Kiadási év: 1996

Ez a nagy teherautó a Model Team sorozat része. A sorozat 1757 darabot tartalmaz, 1996-ban jelent meg, és még abban az évben nyugdíjazták. Akkoriban nem fogyhatott jól, de ma már ritka Lego gyűjtői darab. Számíts arra, hogy legalább 1000 dollárt (kb. 377 ezer forint) kell fizetni egy még a dobozában lévő példányért.

19. Market Street (Termékszám: 10190)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $1943 (kb. 733 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1623 (kb. 612 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $701 (kb. 264 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $480 (kb. 181 ezer forint)

Kiadási év: 2007

Ez a Lego Factory készlet egy moduláris épületkészlet része volt, amely egy kávézót is tartalmazott, és amelyből egy városi utcaképet lehetett összeállítani. Ezt a készletet valójában tizenéveseknek és felnőtteknek tervezték. A készlethez egy vezetékrendszer is tartozott, amellyel az építő világítást adhatott az épületekhez. Három figurát, egy íves lépcsőt és cserélhető padlót is tartalmazott.

18. Lego Space Police Mission Commander (Termékszám: 6986)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: N/A

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1,000+ (kb. 377 ezer forint felett)

Használt lego készletért kért átlagár: $254 (kb. 96 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $155 (kb. 58 ezer forint)

Kiadási év: 1989

A Space Police Mission Commander egy átalakítható rendőrségi űrhajó/bázis, amely 1989-ben jelent meg a Lego Space termékcsalád részeként (az átalakítható figurák akkoriban voltak a divatban). A Mission Commander meglehetősen ritka, a BrickLink 2020-ban nem jegyzett eladásokat. A BrickEconomy pedig 2005 dollárra (kb. 756 ezer forint) értékeli ezt a készletet.

17. Darth Maul mellszobor (Termékszám: 10018)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2000 (kb. 755 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1814 (kb. 684 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $597 (kb. 225 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $603 (kb. 227 ezer forint)

Kiadási év: 2001

Bár a "Star Wars" előzményfilmek nem sok dolgot mozgatott meg a játékiparban, Darth Maul továbbra is a gyűjtők kedvence maradt. A "Baljós árnyak" gonosztevőjének mellszobra egy 1868 darabos készlet.

16. Milk Truck - Dairy Tanker (Termékszám: 1952)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: A Catawiki becslése szerint ennek a ritka régi készletnek az ára körülbelül 1960 dollár (kb. 739 ezer forint), a BrickEconomy pedig 2000 dollárra (kb. 755 ezer forint) teszi.

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: N/A

Használt lego készletért kért átlagár: $340 (kb. 128 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $144 (kb. 54 ezer forint)

Kiadási év: 1989

A Lego csak Dániában adta ki ezt a tejeskocsi készletet, hogy népszerűsítse a dán MD Foods tejipari céget (a cég azóta Aria Foodsra változtatta a nevét). Bár a tartálykocsi készlet meglehetősen egyszerű, mindössze 133 darabot tartalmaz, nagyon nehéz megtalálni, és ritkasága miatt nagyon keresett gyűjtői tárgy lett. Használt példányok néha 560 dollár (kb. 211 ezer forint) körüli összegért kelnek el az eBay-en.

15. Maersk Container Lorry (Termékszám: 1651)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2193 (kb. 827 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: N/A

Használt lego készletért kért átlagár: N/A

Használt lego készlet átlagos vételára: N/A

Kiadási év: 1980

A Maersk Container Lorry készlet a Maersk Line (a dán hajózási vállalat) kék színű teherautófülkéjét tartalmazza. A vezetőfülke két pótkocsival van felszerelve, az egyik teljes méretű, a másik kisebb, egy szürke tárolókonténer szállítására. A készlet tartalmazza a sofőrt, és mivel a teherautó ajtajai nyithatóak, így a sofőr be tud ülni. Mivel a teherautó ritkább, mint a Maersk Line hajója, az értéke, ha találsz egyet, lényegesen magasabb.

14. Cafe Corner (Termékszám: 10182)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2194 (kb. 828 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1061 (kb. 400 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $888 (kb. 335 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $519 (kb. 196 ezer forint)

Kiadási év: 2007

Ez a 2044 darabos Lego készlet rendkívül népszerű. A Modular Buildings termékcsalád része, és egy olyan épület, amelynek földszintjén egy kávézó, az emeleteken pedig egy szálloda található. A tetők felnyithatóak, hogy feltáruljon a belső tér. A Cafe Corner a Green Grocerrel együtt rendkívül keresett modellek. A BrickEconomy szerint egy bontatlan Cafe Corner körülbelül 2100 dollárt (kb. 792 ezer forint) ér.

13. Skull's Eye Schooner (Termékszám: 6286)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2219 (kb. 837 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1900 (kb. 717 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $536 (kb. 202 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $404 (kb. 152 ezer forint)

Kiadási év: 1994

A Skull's Eye Schooner a Lego eredeti Kalózok sorozatának része, és a készlet szent grálja volt. Ez egy félelmetes négyárbocos kalózhajó ágyúkkal, árbockosárral, mentőcsónakokkal, működő horgonnyal és egy kincsesláda emelővel. A BrickLink szerint egy bontatlan láda átlagára 2200 dollár (kb. 830 ezer forint) körül van. Használtan 600 dollár (kb. 226 ezer forint) körül lehet eladni a jó minőségű készleteket a dobozzal együtt.

12. Eiffel-torony (Termékszám: 10181)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2392 (kb. 902 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1031 (kb. 389 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $810 (kb. 306 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $547 (kb. 206 ezer forint)

Kiadási év: 2007

Az Eiffel-torony készlet a Lego rajongók kérésére készült. A torony a legmagasabb készlet, amit a cég eddig készített, 149 cm magas, és 1:300-as méretarányban követi a valódi párizsi Eiffel-tornyot. A készlethez négy apró lift és egy kis francia zászló is tartozik.

11. Lion Knights King’s Castle (Termékszám: 6080)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2412 (kb. 910 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $2254 (kb. 850 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $284 (kb. 107 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $175 (kb. 66 ezer forint)

Kiadási év: 1984

A Királyi vár a maga korában nagy készletnek számított, több mint 660 darabos. A szett négy lovat és tizenkét minifigurát tartalmaz. A kész kastély két toronnyal, egy kaputoronnyal az elején és egy börtöncellával rendelkezik.

10. Fantasy Era Castle Giant Chess Set (Termékszám: 852293)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2432 (kb. 918 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1879 (kb. 709 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1350 (kb. 509 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $768 (kb. 290 ezer forint)

Kiadási év: 2008

A Fantasy Era Castle Giant Chess Set egy sokat dicsért Lego készlet. Ez a 2292 darabból álló sakktábla 33 minifigurával rendelkezik, és több mint 8 kg-t nyom. Ez egy elég súlyos Lego készlet, ráadásul egy ritka darab. Nehéz bontatlan készletet találni belőle. Csak a kézikönyv 75 dollárért (kb. 28 ezer forint) kelt el az eBay-en.

9. Taj Mahal (Termékszám: 10189)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2430 (kb. 917 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1000 (kb. 377 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $800 (kb. 302 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $302 (kb. 114 ezer forint)

Kiadási év: 2008

A híres indiai Tádzs Mahal mauzóleum alapján készült készlet a Lego Sculptures sorozatának része volt. Megjelenésekor ez volt a Lego valaha kiadott legnagyobb készlete a maga 5900 darabjával. A Tádzs Mahal tapasztalt építőknek készült, és nem játékra szánták, miután elkészült. A modell pontosan reprodukálja az eredeti épület minaretjeit, kupoláit, záróköveit és boltíveit. A BrickEconomy ezt a készletet 1188 dollárra (kb. 448 ezer forint) értékeli.

8. Maersk Line Container Ship (Termékszám: 1650)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: Chris Malloy, a The Brothers Brick vezető szerkesztője a Fatherly-nek elmondta, hogy a ritka készletet körülbelül 1700 dollárért (kb. 641 ezer forint) adják, míg a BrickEconomy szerint a hajó értéke 2650 dollár (kb. 1 millió forint).

Bontatlan készlet átlagos vételára: N/A

Használt lego készletért kért átlagár: N/A

Használt lego készlet átlagos vételára: N/A

Kiadási év: 1974

Az 1974-ben megjelent, korlátozott példányszámú Maersk Line konténerhajó készlet a mai mércével mérve meglehetősen kicsi, alig több mint 200 darabos. A Maersk egy dán konténerszállító vállalat - és a világ legnagyobbja. A Lego rendszeresen készít kis másolatokat a cég védjegyének számító kék színű hajókról, amelyek oldalára feketével van írva a Maersk Line név. Használt példányok már 1000 dollárért (kb. 377 ezer forint) is felbukkantak az eBayen, de nincs elég adat ahhoz, hogy megállapítható legyen, mekkora a piaci értékük.

7. Halálcsillag II (Termékszám: 10143)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2622 (kb. 989 ezer forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1897 (kb. 716 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1394 (kb. 526 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $1100 (kb. 415 ezer forint)

Kiadási év: 2005

A "Jedi visszatér" című filmből származó, részben megépített Halálcsillag II modellje 2005-ben került piacra, de nem fogyott olyan jól, mint a Halálcsillag I modell, ezért a Lego 2007-ben megszüntette a forgalmazását. A Halálcsillag II ezután keresett gyűjtői tárgy lett.

6. Black Seas Barracuda (Termékszám: 6285)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $2798 (kb. 1,056 millió forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1810 (kb. 683 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $533 (kb. 201 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $369 (kb. 139 ezer forint)

Kiadási év: 1989

A Black Seas Barracuda 1989-es megjelenésekor felállította a mércét az összes későbbi Lego kalózhajó számára. Ez volt az eredeti kalózsorozat legnagyobb és legjobb példánya, és olyan népszerű volt, hogy 2001-ben a Lego Legends sorozat részeként újra kiadták. Mindkét változat eladható akár jóval 1000 dollár (kb. 377 ezer forint) feletti áron is.

5. Szabadságszobor (Termékszám: 3450)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $3086 (kb. 1,164 millió forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1780 (kb. 672 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1209 (kb. 456 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $773 (kb. 292 ezer forint)

Kiadási év: 2000

A 3450-es termékszámú Szabadságszobor volt a legnagyobb Lego készlet a megjelenése idején, 2800 darabból áll. A kész modell több mint 83 cm magas a talapzat nélkül, és teljesen egy akkor vadonatúj Lego termékből - homokzöld kockákból - készült. A BrickEconomy szerint egy új és lezárt Lego Szabadságszobor közel 8000 dollárt (kb. 3,018 millió forint) ér.

4. Grand Carousel (Termékszám: 10196)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $3305 (kb. 1,247 millió forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $1530 (kb. 577 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1248 (kb. 471 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $685 (kb. 258 ezer forint)

Kiadási év: 2009

A Lego nagy körhintája zenét játszik, miközben a körhinta figurái fel-le mozognak, akárcsak egy igazi körhintán. A készlet tartalmaz egy Power Functions motort és egy "hangkockát", amelyek ezt lehetővé teszik. A készlet több mint 3000 darabból és kilenc figurából áll, és a tizenéves és felnőtt Lego-rajongókat célozták meg vele. A körhinta teteje vászonból készült.

3. Ultimate Collectors Millennium Falcon (Termékszám: 10179)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $3730 (kb. 1,407 millió forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: $2154 (kb. 813 ezer forint)

Használt lego készletért kért átlagár: $1640 (kb. 619 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $972 (kb. 367 ezer forint)

Kiadási év: 2007

Már megjelenésekor is ez a Star Wars-kötődésű készlet volt az egyik legdrágább, amit a Lego valaha is gyártott, 500 dollárba (kb. 189 ezer forint) került. Az 10179-es termékszámú Ezeréves Sólyom a Lego által valaha gyártott harmadik legnagyobb készlet, több mint 5000 különálló darabbal és 311 oldalas használati utasítással. Egy ideig 4000 dollárért (kb. 1,509 millió forint) árulták.

A készlet Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, Leia hercegnő, Luke Skywalker és Han Solo figuráit tartalmazza. A Lego korlátozott számú első kiadású verziót adott el, amelyekhez egy különleges eredetiségigazolás is járt, ami még értékesebbé teszi őket.

Néha 1200 dollárért (kb. 453 ezer forint) lehet megtalálni az eBay-en, máskor közel 4000 dollárra (kb. 1,509 millió forint) szökik fel az ára.

2. Monorail Airport Shuttle (Termékszám: 6399)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: $3989 (kb. 1,505 millió forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: N/A

Használt lego készletért kért átlagár: $748 (kb. 282 ezer forint)

Használt lego készlet átlagos vételára: $594 (kb. 224 ezer forint)

Kiadási év: 1990

Az Airport Shuttle 1990-ben jelent meg a Town Airport sorozat részeként, és kettő, elemmel működő vasúti kocsit tartalmaz, amelyek egy hurokpályán futnak. Mindegyik kocsiban külön fülke van a vezető számára.

A készlet két földszinti váróállomást is tartalmaz, ülőkével, telefonfülkével, csomagmegőrzővel, utcai lámpákkal és egy hamburgeres bódéval. Kilenc minifigurát tartalmaz.

A Lego a monorail sínek gyártását kiszervezte egy másik cégnek, amely csődbe ment, és a sínek gyártásához szükséges szerszámok elvesztek, így több monorail készletet nem tudtak gyártani, ami különösen értékessé teszi ezt a készletet. Ezt a készletet rendkívül ritkán lehet újonnan, dobozban megtalálni.

1. Lego Moulding Machines (Termékszám: 4000001)

Bontatlan lego készletért kért átlagár: a BrickEconomy szerint $4987 (kb. 1,881 millió forint)

Bontatlan lego készlet átlagos vételára: N/A

Használt lego készletért kért átlagár: N/A

Használt lego készlet átlagos vételára: N/A

Kiadási év: 2011

A Moulding Machines egy 795 darabos készlet, amely pontosan azokat a műanyag fröccsöntő gépeket ábrázolja, amelyeket a Lego a kockák gyártásához használ. De miért ilyen drága? Mert a 4000001-es termékszámú szettet ingyen kapták meg azok, akik 2011 májusában részt vettek a Lego Inside Touron. Mindössze 68 darab készült belőle.

Ez az egyik legritkább Lego készlet, amit valaha készítettek, és szinte soha sem elérhető. Egy népszerű Lego fórumon, az Euro Bricks-en egy személy azt írta, hogy azért bontotta ki a Lego Tour ajándékát, mert nem hitte, hogy eladható lesz. Az egyik, Melody Louise Caddick Lego-tervező által aláírt darab 2020 júniusában 10 ezer dollárért (kb. 3,773 millió forint) kelt el az eBay-en.

Címlapkép forrása: Getty Images