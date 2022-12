Földi poklok és növekedési katasztrófák 2022-ben

A koronavírus-válságból magukra találni képtelen kis csendes-óceáni szigetországok, az orosz-ukrán háborúban leginkább érintett gazdaságok, a kincsek átkától szenvedő társadalmak: az idén is igen vegyes képet mutat a legnagyobb gazdasági visszaesést leszenvedők listája.

1 2 ›

10-6.

A Portfolio minden decemberben áttekinti, hogy mely országok voltak az adott év növekedési bajnokai és nagy vesztesei. A koronavírus-válság előtti időszakban a legnagyobb veszteseket jellemzően polgárháborúk, társadalmi krízisek, természeti katasztrófák sújtotta országok jelentették, amelyek éppen ezért gyakran kerültek év közben is az érdeklődés középpontjába. Sajnos - ahogy olvasóink sejthetik - több ilyen ország szerepel az idén is a szomorú listán.

A koronavírus-járvánnyal azonban a mezőny jóval színesebbé vált. Érdekes látni például, hogy az idei év nagy növekedési rekorderei között a karibi térség kissé késve korrigáló országai voltak felülreprezentálva. Ennél jóval kevésbé örömteli, hogy az alábbi listánkon a csendes-óceáni szigetek azért lehetnek jelen, mert még mindig a pandémia elhúzódó gazdasági hatásaitól szenvednek.

Listánkat ezúttal is az IMF országonkénti GDP-növekedési előrejelzéseiből állítottuk össze.

10. Tonga: 2%-os GDP-visszaesés

Getty Images

A kis polinéz szigetországról általában azt az érdekességet szokták felhozni, hogy az UTC+13 időzónában van, ami igen bizarrnak tűnik, hiszen első reflexből mindenki azt mondaná, hogy a greenwichi időtől maximum ±12 órával lehet eltérni. Tonga azonban átnyúlik a dátumválasztó vonalon. Így az év vége felé ezért kötelességszerűen megjegyezzük, hogy ha valaki nagy (és drága) kalandot akar, akkor érdemes odamennie. Ugyanis szilveszterezhet egy jót Kiritibatiban, majd az Újév napján kipihegheti magát, aztán este megint lefekhet, de ha éjfél után gyorsan felül egy repülőre, Jarvis szigetére pont odaér újra szilveszterezni. Számok azt mutatják, hogy ez a kuriózum nem mentette meg Tonga turizmusát, ami a tavalyi visszaesés után az idén sem tudott erőre kapni. Ezt az idegenforgalom általános pangása mellett 2022 elején olyan csekélységek hátráltatták, mint egy újabb járványhullám, egy vulkánkitörés és egy cunami.

9. Palau: -2,8%

Getty Images

A Fülöp-szigetek és Pápua Új-Guinea között található, amúgy kifejezetten fejlett szigetországban mindössze 20 ezer ember él, az elmúlt években egyre rosszabbul. Az 1994 óta független (de kül- és hadügyeit tekintve az Egyesült Államokhoz tartozó) terület a kereskedelmi repülőjáratok korlátozásával, leállításával rengeteg turistát veszített, 2021-ben egyenesen a világ legnagyobb gazdasági visszaesését produkáló országa volt. Adódna a lehetőség, hogy innen van hová visszaugrani, ám ezt Palau nem az idén tette meg, pedig az általános sérülékenysége ellenére alapvetően a jó növekedési képességű országok között tartják nyilván. A magára találás késlekedésében az is közrejátszhat, hogy a megelőző években az ország pénzügyi egyensúlya megingott, a magas adósság pedig akadályozta az élénkítő intézkedések bevezetését.

8. Oroszország: -3,4%

Getty Images

Az idén a világ első számú agresszorává előrelépő Oroszország gazdaságát a pénzügyi elszigeteltség és az energiaexport korlátokba ütközése vágta recesszióba. A háború alatt a katonai teljesítőképességét is újra kellett értékelnie az országnak, ezért most rengeteg erőforrást emészt fel a gyilkolási kapacitásainak fejlesztése. Az ország hosszú távú kilátásai sem kecsegtetők, nem annyira a teljes összeomlás, mint inkább a tartós, folyamatos lecsúszás lehet a sorsa.

7. Salamon-szigetek: -4,5%

Getty Images

Az Ausztráliától északkeletre fekvő Salamon-szigetek gazdasága ha nem is óriási tempóban, de mégis csak harmadik éve zsugorodik, alaposan megszenvedve a pandémiát. Az év végén még egy erős földrengés is nehezítette a helyzetét. A szegény országban most abban reménykednek, hogy a járványügyi korlátozások enyhítése, a csendes-óceáni játékok házigazdai szerepe, és a nemzetközi segélyek jövőre már szerény növekedést hoznak.

6. Szamoa: -5%

Getty Images

És még egy csendes-óceáni szigetország, amelyet a koronavírus turizmusra gyakorolt romboló hatása harmadik éve sújt. Tavaly az év második felében már látszódtak az élénkülés jelei, de végül kiderült: a pandémia hatásai bőven kinyúlnak 2022-re is, hiszen a szigetország igen erős lezáró intézkedésekkel védekezik a járvány ellen.

Ez a cikk folytatódik