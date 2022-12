Nagy bejelentést tettek az oroszok: készek növelni a gázszállításokat Európába

Portfolio 2022. december 26. 19:02

A gázhiányos európai piacon továbbra is magasak maradhatnak a gázárak, és ez a piac továbbra is fontos a számunkra, nekünk pedig megvan minden lehetőségünk a gázszállítások helyreállítására, például a Jamál-Európa gázvezetéken – gyakorlatilag ezt a fontos bejelentést tette karácsonyi nagyinterjújában Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes, energiaügyi miniszter az orosz TASZSZ hírügynökségnek. Mindez csak néhány nappal azután hangzott el, hogy ő maga élesen bírálta az uniós gázársapkát, mert szerinte az majd gázszállításokat fog elterelni a világ más részeibe, de ezek szerint a gázhiányos, magas árakkal jellemezhető európai piacot mégiscsak fontos szállítási útvonalnak és bevételszerzési lehetőségnek tartják az oroszok, így többek között a Jamálon és a Török Áramlaton keresztül is készek több gázt szállítani. Ez azért fontos jelzés, mert jelenleg a bő egy évvel ezelőtti gázmennyiségnek nagyjából az ötödét küldik vezetéken Európába és mivel nem jöttek be az extrém magas gázárakról szóló "előrejelzéseik" a télre, most késznek mutatkoznak a volumen növelésével a több árbevétel megszerzésére.