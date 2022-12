Az egész országot pusztító aszály fenyegette, most meg jön az árvízvédelmi készültség – Mi folyik itt?

Miután a 2022 január-júliusi időszak a legszárazabb első hét hónap volt Magyarországon 1901 óta, a nyár végétől érkező esőknek köszönhetően decemberben az idei év már csak a 9. legszárazabb év volt. A talaj nedvességtartalma rohamosan növekszik, a kiadós csapadékból a mélyebb rétegekbe is bőven jut, így egyre mélyebben ázik át a talaj. A feltöltődés olyan jól halad, hogy most már sokkal jobban állunk, mint tavaly ilyenkor, ami biztató a jövő évi termés szempontjából. A Duna vízállása viszont szinte egész hazai szakaszán nem sokkal a valaha mért legkisebb vízállás fölött tartózkodott a karácsony előtti napokig.

Sárban tocsog az ország

A nyári történelmi aszály után mostanra gyökeres fordulat állt be időjárásunkban, és

Magyarország területének nagy része szó szerint sárban tocsog.

A talajnedvesség a hasznosítható víztartalom arányában a felső 1 méteres rétegben az ország zömében eléri a 100 százalékot, amint ezt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) térképe is mutatja.

Forrás: OMSZ

Sőt, a vízhiány sok helyen már negatív értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos régiókban, például a nyáron a legsúlyosabb aszályt tapasztaló alföldi területek jelentős részén már

áll a víz a földeken, és I. fokú belvízvédelmi készültség van érvényben.

Forrás: OMSZ

A négy hónappal ezelőtti helyzethez képesti radikális változás az augusztus vége óta hullott csapadéknak köszönhető. Az elmúlt 30, illetve 90 napban esett csapadék összege az ország nagyobb részén többletet mutat a sokéves átlaghoz képest, az ettől való eltérést jelző csapadékösszeg-anomália pedig az elmúlt 90 napra vonatkozóan bizonyos területeken megközelíti a 10 centimétert. A decemberi bőséges csapadék hatására a talaj egyre mélyebb rétegei nedvesedtek át, töltődtek föl, így a szeptember elejétől összegzett csapadék jelenleg az ország nagyobb részén már meghaladja a mezőgazdaság számára optimális mennyiséget - írja az OMSZ elemzésében.

Forrás: OMSZ

December 10-én

megdőlt a legcsapadékosabb decemberi nap rekordja is,

az ekkor országos átlagban hullott 28,7 milliméter a legtöbb, amit az elmúlt 120 évben bármely decemberi napon feljegyeztek. A nyár végétől érkező esőknek köszönhetően december közepén 2022 már csak a 9. legszárazabb év volt, és azóta sok helyen újabb csapadék hullott.

Mint a falat kenyér

Minderre azt követően került sor, hogy az idén január-júliusi időszak a legszárazabb első hét hónap volt Magyarországon 1901 óta. Augusztus vége felé közeledve a 90 napos csapadékösszeg anomália érték a keleti országrészben helyenként 18 centiméter körül állt, vagyis május vége óta ennyivel hullott kevesebb eső a csapadékban egyébként sem túlságosan gazdag átlagos nyarakhoz képest.

Forrás: OMSZ

A példátlanul csapadékszegény időjárás kedvezőtlen hatásait a sorozatos hőhullámok is tetézték, így a növények számára hasznosítható vízkészlet százalékában kifejezett talajnedvesség a talaj felső egy méteres rétegében nyár végén már kritikusan alacsony értékeket mutatott az ország nagy területein.

Forrás: OMSZ

Ennek következtében egészen nyár végéig fokozódó

súlyos vagy nagyfokú aszály pusztított az országban.

A mezőgazdasági aszály hivatalosan csak szeptember végén ért véget, óriási károkat okozva a mezőgazdaságban, érezhetően csökkentve az ország gazdasági növekedését, egyúttal fokozva az inflációt.

Forrás: OMSZ

Nélkülözhetetlen a csapadék

Bár a növények növekedési, fejlődési folyamatainak időszakát jelentő vegetációs időszak Magyarországon csak áprilistól októberig tart, a talaj egyre mélyebb rétegeinek őszi-téli csapadék hatására történő feltöltődése alapvetően fontos az agrárium számára, mivel ez a növények tavaszi-nyári fejlődéséhez nélkülözhetetlen. A folyamat hozzájárul a hazai tavak és folyók vízállásának emeléséhez is, ami egyéb ágazatok, például az ivóvízellátás, a szállítási ágazat, az idegenforgalom, valamint energiaszektor számára is lényeges (lásd a keretes írást).

Jelentősebb folyóink vízállását ugyanakkor elsősorban vízgyűjtő területeik nagyobb, határainkon túlra eső részének csapadékviszonyai határozzák meg. Míg a Tisza hazai felső szakaszán az elmúlt napokban rövid időre több helyen már másodfokú árvízvédelmi készültséget kellett bevezetni, addig a Duna vízállása szinte egész hazai szakaszán a valaha mért legkisebb vízállás fölött nem sokkal tartózkodott a karácsony előtti napokig - ahogyan ez az Országos Vízjelző Szolgálat (OVSZ) grafikonjáról is leolvasható. Vagyis

a Duna vízgyűjtő területén az elmúlt hónapokban hullott csapadék jelentős részét a nyár végére kiszikkadt talajok vették fel, a folyó vízszintjének emelésére már nem futotta belőle.

Forrás: OVSZ

Azt most még nehéz megmondani, hogy az időjárás, azon belül a csapadékviszonyok ilyen formán való alakulásában a klímaváltozásnak mekkora szerepe van, mindenesetre ennek hatására a tudományos prognózisok szerint hosszú távon az extrém időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése várható. Ez azt is jelenti, hogy egy-egy nagyobb területen és időszakban a teljes csapadékösszeg nem feltétlenül változik, de a korábbiaknál szélsőségesebben oszlik majd el, vagyis

akár napok vagy órák alatt lezúdulhat egyhavi mennyiség, hogy aztán hónapokon át alig essen, vagy hosszabb extrém száraz időszakokat az átlagnál jóval csapadékosabb hónapok kövessenek

- amint ez 2022-ben Magyarországon is megfigyelhető volt. A következő hetekben egyébként az átlagosnál szárazabb idő várható a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) valószínűségi előrejelzései alapján, de az ilyen hosszú előretekintésű prognózisok bizonytalansági faktora már jelentős.

Kiemelten fontos erőműveink hűtése függ a Dunától



A Duna vízállása és hőmérséklete a hazai energiaellátás szempontjából is lényeges, ugyanis a Paksi Atomerőmű mellett más magyarországi erőművek is a Dunából veszik a hűtővizet, így a nagyobb, 50 MW beépített teljesítmény feletti hazai erőművek közül a Gönyűi Kombinált Ciklusú Erőmű, a Kelenföldi Erőmű, a Csepel II Erőmű, illetve a Dunamenti Erőmű is. (A régi nevén Tiszai Erőmű a Tisza vizét vette igénybe, ugyanakkor ez jelenleg nem üzemel, de az MVM az erőmű modernizálását és újraindítását tervezi.) A felsorolt erőművek kiemelten fontosak az ország villamos energia ellátásában. Hűtésüket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) korábbi tájékoztatása szerint eleve úgy tervezték, hogy a tervezési fázisban az addig mért legalacsonyabb vízállásnál kisebb és magas vízállás esetén is megoldott legyen az erőmű hűtése, illetve a folyamatos villamosenergia-termelés.



Legnagyobb erőművünk, a Paksi Atomerőmű a Duna alacsony vízállásához kapcsolódóan négyfokozatú intézkedési tervvel rendelkezik, a fokozatok pedig meghatározott vízszintek elérésekor lépnek érvénybe. A folyó vízhozama az eddig mért legalacsonyabb vízállása esetén másodpercenként 800 köbméter felett alakult, míg a négy blokk hűtésére másodpercenként körülbelül 100 köbméter vízre van szükség. Gondot az okozhat, ha az alacsony vízállás hőhullámokkal párosul, ami a kritikus szint fölé melegítheti a Duna vizét. Ez egyrészt ronthatja az erőmű kondenzátorainak hatásfokát, ami a termelés csökkenését eredményezi, másrészt a folyó Paks alatti szakaszának 29,5 Celsius-fok fölé emelkedése esetén környezetvédelmi okokból csökkentik az erőmű termelését. Ennek veszélye jelenleg értelemszerűen nem áll fenn.

Címlapkép: Getty Images