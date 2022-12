Szép csendben sokkal több pénzt szed be a kormány jövőre a bankoktól és a biztosítóktól

A Költségvetési Tanács 2023-as rendeleti költségvetésről alkotott véleményéből - második olvasatban - újabb részleteket lehet kiolvasni. Nem mellékes és új változások érik a bankszektort és kiderült az is számunkra, hogy a biztosítók különadó-kulcsának emelése, valamint a vadonatúj gyógyszergyártói különadó mekkora pluszt hoz jövőre az államkasszának. Cikkünkben egyúttal bemutatjuk, hogy mennyire brutálisan elszálltak a kiadások, és hogy a kormány ezt csak részben tudta kompenzálni adóemelésekkel (valamint feltehetően a kiadások féken tartásával, bár ennek pontos megítélésére még várni kell), ezért szorult a hiány elengedésére, amiről csak az utolsó napokban dönthetett.

Különadó-érdekességek ínyenceknek

A Portfolio kedden elsőként számolt be arról, hogy mit is gondol a Költségvetési Tanács a rendeleti úton előálló 2023-as büdzséről, amely várhatóan a napokban jelenik meg valamelyik Magyar Közlönyben. A KT véleményéből sok újdonságot ki lehetett olvasni a kormány friss terveiből.

A KT 16 oldalas véleményének alaposabb átolvasása után bukkantunk rá arra a részre, amikor a Tanács a rendelettervezet kiadási oldalát részletezi, azon belül is a Honvédelmi Alap kiadásait. A KT itt úgy fogalmaz, hogy

"a Honvédelmi Alap kiadási főösszege a módosítás során nem változott az eredeti költségvetési törvény előirányzatához képest, ugyanakkor az Alap forrásszerkezete megváltozott. Az Alap bevételei közül kikerült a pénzügyi tranzakciós illetékbevétel, helyette a pénzügyi szervezetek befizetéseiből származó 358 milliárd forint és a biztosítási adóból várt 219,4 milliárd forint mellett 264,6 milliárd forint összegű közvetlen központi költségvetési támogatás biztosítja a tervezett 842 milliárd forint összegű kiadás forrását".

Ebben az egyetlen bekezdésben több lényeges új információ is elhangzik, nevezetesen:

a pénzügyi szervezetek befizetéseiből (egyszerűbb nevén bankadó) a kormány 358 milliárd forinttal számol 2023-ban, míg eredetileg a 2022 nyarán elfogadott 2023-as költségvetési törvény 337,9 milliárd forinttal kalkulált, vagyis a kormány 20 milliárd forinttal magasabb adóbefizetést vár el a bankszektortól ,

, a biztosítási adó összegét jövőre 219,4 milliárd forintra várja, ami 39,7 milliárd forinttal magasabb az eredetileg tervezett bevételi előirányzatnál, ez a növekmény minden bizonnyal nagyrészt összefügg a biztosítási adó péntek éjszaka kihirdetett módosításával is.

Szintén a 2023-ban beérkező különadókkal kapcsolatos, hogy a KT véleményében azt írta egy ponton: "a költségvetési törvény módosítása 123 milliárd forint összegben bevezeti a vállalatok által fizetendő adónemek között a gyógyszergyártói adót, amelynek befizetései a Rezsivédelmi Alap bevételeit fogják gyarapítani". Vagyis a szintén péntek éjszakai közlönyben megjelent új gyógyszeripari különadó 123 milliárd forintos plusz bevételt jelent a költségvetésnek (a 2022-es és 2023-as árbevétele után összesen), aminek (mint tudjuk kedd reggel óta) a legnagyobb befizetője a Richter lesz nem meglepő módon.

A Rezsivédelmi Alapnál részletezi még a Költségvetési Tanács, hogy annak kiadásaira részben a júniusban bevezetett "extaprofit" különadók és bányajáradék nyújt fedezetet 1411,7 milliárd forint értékben. Ha viszont megnézzük az eredeti 2023-as költségvetés Rezsivédelmi Alapjának bevételi szerkezetét (84. oldal pdf), akkor azt találjuk, hogy 608,7 milliárd forintnyi extraprofit adó állt itt bent a bevételek oldalán (valamint 61,3 milliárd forintnyi hiány). Vagyis a kormány az eredeti terveihez képest 803 milliárd forinttal növelte a különadó-bevételeket, amelyeket a rezsialap mögé tesz be. Ennek egy részét magyarázzák a nyár óta kihirdetett adóváltozások és változó gazdasági környezet miatti adóalap emelkedések (gyógyszergyártói különadó +123 milliárd, biztosítási adó +39,7 milliárd, bankadó +20 milliárd forint, Mol extraadó +220 milliárd forint), viszont még mindig hiányzik 400 milliárd forintnyi adóemelés. Erre minden bizonnyal várnunk kell a rendelet megjelenéséig.

Tovább is van, mondjam még?

A Költségvetési Tanács dokumentuma alapján még néhány érdekesség megállapítható a bevételi oldallal kapcsolatban, azon túl, hogy kiszámolhatjuk azt is, hogy miként változott meg az államháztartás központi alrendszerének bevételi és kiadási oldala. Jól látható, hogy miközben

a kiadások az eredeti összeghez képest 6427 milliárd forinttal, vagyis közel 20%-kal (!) nőttek,

addig a bevételek ennél mérsékeltebb ütemben, 5379 milliárd forinttal (17,3%-kal) bővültek. A kettő különbözete lett az, hogy a kormány a pénzforgalmi hiányt 1048 milliárd forinttal emelte meg, ami 44%-os növekedés az eredeti célhoz képest.

A 2023-as költségvetés nyári, törvényi változata és az új, rendeleti verziója (mrd Ft) új régi változás Államháztartás központi alrendszer bevételi főösszege 36 355,6 30 976,3 5 379,3 Államháztartás központi alrendszer kiadási főösszege 39 755,8 33 328,5 6 427,3 Államháztartás központi alrendszer pénzforgalmi hiánya 3 400,2 2 352 1 048,2 GDP-arányos ESA hiánycél (%) 3,9 3,5 0,4 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Ugyanezt a táblázatot pedig fel lehet vázolni a bevételi oldalra is (a kiadási oldalról a KT nem közöl elegendő részletet, a jövőre várható új előirányzatokat az idei várható teljesítéshez viszonyítja, amit viszont nem ismerünk még).

Ez alapján azt láthatjuk, hogy

az eredeti nyári bevételi összegekhez képest egyes sorokat brutálisan megemelt a kormány, így például a gazdasági szervezetek befizetéseit, a társasági adóbevételeket, és az áfabevételeket.

Külön érdekessége a lenti számoknak, hogy arányaiban a legnagyobb változást a gazdálkodó szervezetek befizetéseinél fedezhetjük fel: pár hónap leforgása alatt itt 923 milliárd forinttal, közel 31%-kal több bevételt vár a kormány, ezen belül a társasági adóbevétel növekedhet 212,9 milliárd forinttal. Kizárásos alapon a különbözet az egyéb, vállalatok által fizetendő adó (és egyéb központosított adóbevétel, pl útdíjak), 710 milliárd forint értékben. Vagyis a különadókból és extraprofitadókból várható bevételt is jócskán feljebb húzta a kormány.

Az is szembetűnő, hogy a lenti főbb bevételi számok növekményéből nem jön ki még az 5300 milliárd forintnyi teljes államháztartási bevételnövekmény, ezért feltételezhető, hogy a kormány más bevételi sorokat is nagyon megemelt a nyári állapotokhoz képest (költségvetési szervek bevételei, alrendszerek befizetései, valamint a vagyoni bevételek lehetnek még ilyenek).

Összességében azt mondhatjuk, hogy bevételek növekedésében jelentős szerepet játszik a nagyon magas infláció (15%), az ezzel összefüggésben lévő magas nominális GDP-növekedés (16,6%), a magas bérkiáramlás (15,5%), de a Költségvetési Tanács értékelése és figyelmeztetése szerint az is, hogy egyes adóbevételi sorokon a kormány magasabb bevételnövekedést tüntetett fel, mint az az adóalap várt növekedéséből következne.

Főbb bevételi sorok a 2023-as költségvetés nyári, törvényi változatában és az új, rendeleti verziójában (mrd Ft) új eredeti változás % Gazdálkodó szervezetek befizetései 3938,9 3015,9 923 0,306045 Társasági adó 1004,9 792 212,9 0,268813 Fogyasztást terhelő adók 10187,6 9248 939,6 0,1016 Áfa bevételek 7986 7099 887 0,124947 Lakossági befizetések 4434,7 4168 266,7 0,063988 Szja bevételek 4060,5 3733 327,5 0,087731 TB Alapok szocho- és járulék bevételei 6876 6308,5 567,5 0,089958 Uniós bevételek 2286 2057 229 0,111327 Kamatbevételek 120 N.A. Forrás: Portfolio-gyűjtés (félkövérrel a főbb sorok)

A kiadási oldalról nem sok részletet ismerünk meg a KT dokumentumából, de az azért sokatmondó, hogy a tanács szerint egyes kiadási előirányzatok teljesíthetősége is kockázatot hordoz magában. A kormány ugyanis nem emelte meg a dologi kiadásokat 2023-ban olyan mértékben, mint amit a működési költségek (pl energiaköltségek) indokolnának.

Ez még rendkívüli takarékossági intézkedések mellett is érdemi teljesíthetőségi kockázatokat hordoz

- hangzik a Költségvetési Tanács intelme, és ebbe akár azt is bele lehet olvasni, hogy a kormány a dologi kiadások esetében is érdemi beavatkozásra, intézkedésekre készül.

Az utolsó napokban is lényegesen változhatott a rendelet

A pénzforgalmi hiányt tehát 1048 milliárd forinttal (44%-kal!) emelte meg a kormány, amelyre nagyrészt az adott lehetőséget, hogy a nominális GDP az elszálló infláció következtében hatalmasat nő (16,6%), és ennek köszönhetően minden GDP-arányos mutató (hiány és államadósság) kisebb lesz, hiszen a nevező nagyobb lesz. Másrészt a hiány kisebb elengedése adott még teret.

A pénzforgalmi hiány tehát így 3400 milliárd forint lehet a Költségvetési Tanács által látott rendelettervezet alapján, miközben még egy héttel ezelőtt is azt kommunikálta a kormány, hogy a pénzforgalmi deficit 3200 milliárd forint lesz. (Érdemes azt is felidézni, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy december 15-i konferencián mondta be, hogy a kormány jövőre eléri a 3,5%-os hiánycélt, míg Varga Mihály pénzügyminiszter december 20-án nyilatkozta azt, hogy továbbra is 3,5%-os GDP-arányos hiánnyal számolnak jövőre. Ehhez képest derült ki néhány nappal később: az új deficitcél 3,9%.)

Ez alapján nagyon úgy tűnik, hogy az utolsó napokban, vagyis december 20. és december 23. (a rendelettervezet Költségvetési Tanácsnak történő átadása) között történt valami és emelkedett meg hirtelen a hiány legalább 200 milliárd forinttal, és módosult ennek nyomán a hiánycél.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd