Ezek a 2023-as év veszélyei, amelyekbe beleremeghet az egész világ

2022 után 2023-ban is negatív események sora következhet be: elmélyülhet az orosz-ukrán háború, vagy épp olyan váratlanul ér véget, amelyre Európa nem volt felkészülve. A kínai koronavírus-járvány újabb zavarokat hoz, az energiaválságnak újabb hulláma jöhet, és a magyar gazdaság is mély recesszióba zuhanhat, amelyen nem segít, hogy a gazdaságpolitika két ága egymásnak feszül - csak néhány azok közül az előrejelzések közül, amelyekben a Portfolio által megkérdezett közgazdászok a jövő évi, kicsi, de valós eséllyel bekövetkező eseményekre figyelmeztetnek.

Az elemzők látták előre, hogy csúnya lehet az idei év

2022 a meglepetések éve volt, és sajnos nem a legjobb értelemben. A felhők már 2021 végén gyűltek, de a sorakozó kockázatok közül sok esetben idén végül a legrosszabb forgatókönyvek váltak valóra. Kitört az orosz-ukrán háború, az infláció magas szintre ugrott, emiatt a jegybankoknak jelentős kamatemeléseket kellett végrehajtaniuk, a piacok lefordultak, és még a kínai gazdasággal kapcsolatos évtizedes félelmek is valóra váltak idén.

Noha ezek mind sokkolóan hatottak a világra, a közgazdászok előre szóltak, hogy ezek az események bekövetkezhetnek.

A Portfolio hasábjain is írtunk ezekről a kockázatokról – tavaly év végén az általunk megkérdezett elemzők több olyan veszélyfaktort is megneveztek, amelyek 2022-ben komoly gazdasági problémákat, piaci eséseket hoznak, és amelyek sajnos bekövetkeztek idén. Nyeste Orsolya az orosz-ukrán konfliktus (amely akkor még nem volt háború) Európa energiapiacára és a forint árfolyamára gyakorolt hatását emelte ki a kockázatok közül, Zsiday Viktor (a Citadella alap kezelője) a jegybanki szigorítás kockázatát ismerte fel, Virovácz Péter az ING-től pedig az orosz-ukrán háború, a kínai ingatlanpiaci lassulás, a kriptopiaci összeomlás lehetőségére is figyelmeztetett.

Az elemzői körképünket idén is elkészítettük, ezúttal is azt kértük a közgazdászoktól, hogy nevezzenek meg három olyan kockázatot, amelyek kicsi, de reális eséllyel bekövetkezhetnek 2023-ban, és amelyek komoly negatív hatásokat fejtenének ki a piacokra és a gazdaságra (a pozitív hatásokról is kérdeztük őket, erről egy másik cikkben számolunk be). Az idei válaszadóink:

Kovács Krisztián (igazgató, Concorde)

(igazgató, Concorde) Nyeste Orsolya (vezető makrogazdasági elemző, Erste Bank),

(vezető makrogazdasági elemző, Erste Bank), Virovácz Péter (vezető elemző, ING Bank).

Még mindig a koronavírus

Ha valamiben pozitív fordulatot láttunk a nyugati világban 2022-ben, az a koronavírus-járvány volt, így talán elsőre meglepő lehet, hogy mindhárom elemző megemlítette a koronavírust, vagy más biológiai-természeti csapást a negatív forgatókönyvek között.

Ismét jön egy természeti katasztrófa, például egy új járvány, ami kizökkenti a világot a normális menetéből, már ha lehet a világot bármikor is normálisnak nevezni.”

- írta megkeresésünkre Kovács Krisztián, aki egyben a válasza második részéhez zárójelben azt is hozzátette, hogy nem lehet.

Nyeste Orsolya is megemlített a kockázatok között egy újabb jelentős járványhullámot. Elsősorban a kínai eseményekre figyelmeztet: Kínában most ér véget ért a zéró Covid stratégia, és mivel alacsony az átoltottság és az áteséses védelem (hiszen eddig be volt zárkózva az ország), a megbetegedések és a halálozások felfutására lehet számítani. Az Erste Bank közgazdásza szerint egyelőre nem tudni, hogy ennek milyen hatásai lesznek a kínai gazdaságra, a termelésre, vezet-e egy újabb globális járványhullámhoz, és emiatt újbóli lezárásokhoz - azoknak a már ismert negatív következményeivel együtt.

Virovácz Péter is a kínai stratégiai feloldásának veszélyeire hívja fel a figyelmet, de kicsit más fókusszal, mint az általános vélekedés. Szerinte a kínai gazdaság igen komoly növekedésbe kezdhet, persze ennek komoly ára is lesz: magas lesz a halálozások száma (az elemző szerint nem fogjuk pontosan megtudni, hogy mennyi lesz az áldozatok száma). A kínai döntéshozók mindenesetre el azt a képét akarják majd mutatni az újranyitásnak, amely szerint a gazdaság újból robog, minden rendben van. Virovácz szerint a kínai nyitás enyhíteni fogja majd a nyomást a termelési láncokon, erősödhet a világkereskedelem,

ezzel együtt azonban megérkezik az újabb energiaválság.

„A fellendülő kínai energiaigény és a még mindig nem működő zöld energiatermelés igen masszív energiadeficittel járhat. A sor végén pedig ott áll majd Európa, levágva az orosz gázról, drasztikusan emelkedő LNG árakkal szembesülve. Helló, tartósan magasan ragadó infláció!” – írta válaszában.

A háborúból sehogy sem jövünk ki jól

Virovácz Péter a háborút is megemlítette a negatív kockázatok között, de meglepő módon ő a háború túl gyors és váratlan lezárását emelte ki, hozzátéve természetesen, hogy a háború minden szempontból egy tragédia, emberi oldaltól elvonatkoztatva – szigorúan gazdasági hatásokat figyelve - viszont arra figyelmeztet az ING elemzője, hogy

a háború hirtelen véget érésére nem vagyunk felkészülve.

Kifejezetten komplex problémahalmazt vetne fel ugyanis a gyorsan változó helyzet. Egyrészt a békével vélhetően az ukrán menekültek nagy többsége azonnal hazatérne, ezzel pedig a kelet-közép-európai munkaerőpiacról több százezer ember tűnne el, fokozódna a régiós munkaerőhiány, a helyzet kezelhetetlenné válna inflációs vagy növekedési szempontból. Emellett ott van még a finanszírozás kérdése is, Európának ugyanis emelkedő kamatkörnyezetben kéne finanszíroznia az újjáépítést, ami hatalmas terheket róna a már most is néhol-néhol repedező összeurópai politikai és gazdasági együttműködésre.

Ezzel Európa újból több lépéssel lemaradna az Egyesült Államokkal és a Kínával szembeni gazdasági versenyben

- írja.

Európának ugyanakkor az USA-val és Kínával ellentétben létkérdés az ukrán gazdaság helyreállítása, ugyanis amennyiben ezt nem teszik meg, több tízmillió ember indulhatna meg nyugati irányba, kezelhetetlen helyzetet teremtve ezzel. A legnagyobb gond azonban mindezzel kapcsolatban a felkészületlenség: „… egyáltalán nem látszik, hogy bárki gondolkozna azon, hogy ezeket a feladatokat hogyan oldják majd meg, mert mindenki csak a mostra koncentrál és nem képes két lépéssel előre gondolkozni.”

Kovács Krisztián szerint két nagy kockázat is társul az orosz-ukrán konfliktushoz, az egyik közvetlenül, a másik részben:

az első veszély, hogy az oroszok tömegpusztító (nukleáris, vegyi, biológiai, radiológiai) fegyvereket vetnek be.

ezen felül Kovács szerint fennáll a kockázata, hogy összeérnek, egyazon háborúba rendeződnek a regionális háborúk, az orosz-(ukrán-amerikai), a szíriai, a szaúdi-iráni, izraeli-palesztin.

A tapasztalatlanság ára

Virovácz Péter a bankszektor változásait is megemlítette a jövő évi kockázatok között. Szerinte az év végén csak úgy repkednek a negatív hírek a globális bankszektorból: visszavágott bónuszok, több ezer főre rúgó leépítések a befektetési bankoknál. Az elemző szerint ez nagy kockázatokat hordoz magában:

Mindez rendkívül megemelheti a fluktuációt és egy olyan pofonba futhat bele a tőkepiac, amiből nagyon fájdalmas lesz felállni.

Az ING elemzője szerint az elmúlt 10-15 évben felnőtt egy bankár generáció, portfólió menedzserek és stratégák hada, akik éhesek, agilisek, de rettentően híján vannak a tapasztalatnak. „Ők azok, akik soha nem látták még a tőkepiacokat egy masszív inflációs környezetben, egy folyamatosan zsugorodó pénzkínálattal jellemezhető globális monetáris politika közepette működni. Már 2022-ben is hatalmas volt a csapkodás a piacokon és a befektetési banki átalakulások miatt a tapasztalt rókák is elhagyják a hajót. A teljesítménykényszer pedig a maradókra még nagyobb terhet rak” – írja, majd hozzáteszi, hogy

mindezek miatt óriási volatilitás jöhet a tőkepiacokon, jobb és rosszabb hónapok váltják majd egymást, de akkora kilengésekkel, amekkorát talán még soha nem láttunk.

Romló európai és magyar makroadatok

„A jövő évi növekedési kilátások az Eurózónában az alapforgatókönyvekben sem túl kedvezőek. Bár arra van esély, hogy az éves átlagos növekedés ne süllyedjen a negatív tartományba, nagy valószínűséggel lesznek recessziós negyedévek, és az év egészében valószínűsíthető a stagnálás közeli teljesítmény” – írja Nyeste Orsolya, akinek

negatív forgatókönyvében viszont nem úszná meg stagnálással vagy enyhe visszaeséssel az Eurózóna gazdasága, hanem tényleg mély recesszió lenne,

ami jelentős mértékben visszaeső fogyasztással és beruházási tevékenységgel járna. Szerinte a recessziót tovább mélyíti, ha az EKB túlszigorítja a monetáris politikát, s a magas energiaárak mellett a gazdaságokat az emelkedő kamatkörnyezet is tovább sokkolná. Ez a hatás Magyarországot is elérné: mivel igen nyitottak vagyunk, a külső kereslet fékeződésén keresztül ez a forgatókönyv igen negatív hatással lenne a magyar gazdaságra nézve is, hiszen a visszaeső belső keresleti elemek mellett a nettó export sem tudná támasztani a hazai növekedést” – írja.

A magyar gazdasággal kapcsolatban Virovácz is megemlített egy kockázatot. „A legnagyobb veszélynek jelenleg azt látom, hogy tovább folytatódik az egyes gazdaságpolitikai ágak közötti erőfitogtatás és egymásra való ujjal mutatogatás. Sajnos ebből már láttunk példát bőven 2022-ben is, de jövőre ez még inkább felerősödhet” - mondta. Egy szemléletes példával illusztrálta mindezt:

Hiába kellene egy csónakban egy irányba evezni, lassan már nem ott tartunk, hogy szimplán csak ellentétes irányban eveznek az érintettek, hanem egymás hátán törik szét az evezőlapátot. Lapát nélkül pedig végképp marad a végtelen sodródás.”

A magyar gazdasággal kapcsolatban Nyeste az egyensúlyi mutatók további romlását és az infláció további emelkedését nevezte meg.

Elszálló ikerdeficit, sikertelen költségvetetési konszolidáció, tovább emelkedő fizetési mérleg hiány a lehetséges magyar negatív forgatókönyv. A fokozódó egyensúlytanságok közepette az infláció megfékezésének esélyei is csökkennek.

- írja az Erste közgazdásza.

A folyamat nem áll itt meg: erősödnek a másodkörös inflációs hatások, további jelentős mértékű forintgyengülés jön, illetve az inflációs várakozások is teljesen elszállnak. Ez érinteni fogja Magyarország adósbesorolását is, szerinte a befektetési kategória elvesztése a szuverén adósság besorolását illetően valószínűnek tűnik ebben a helyzetben. Nyeste szerint egy ilyen rendkívül negatív forgatókönyvből feltehetően csak mély recesszió árán tudnánk kikeveredni.

Ismét kiemeljük, hogy a fenti előrejelzések nem az elemzők alapforgatókönyveit, tehát a legnagyobb eséllyel megvalósuló szcenáriókat mutatják, hanem olyan veszélyeket, amelyek bekövetkeztére kicsi, de reális esély van 2023 folyamán, és amelyek negatívan érintenék a gazdaságot és a piacokat. A pozitív szcenáriókról egy másik cikkben számolunk be.

Címlapkép: Getty Images