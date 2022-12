Rendelettel módosította a kormány a 2023-as költségvetést

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amellyel a kormány módosítja a 2023-as költségvetést.

Nagyszabású módosításokat hajtott végre a kormány a Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a 2023-as büdzsében. Módosult a teljes makrogazdasági pálya, a bevételi és kiadási összeg, a költségvetési deficit mértéke és a várható adósságpálya is. Ilyen nagyszabású módosítást még nem láthattunk rendeleti úton.

A módosításról a Költségvetési Tanács december 27-én kiadott véleményéből lehetett megtudni több részletet. Ezek közül a legfontosabb és talán a legérdekesebb - főleg a befektetők és hitelminősítők, valamint a fiskális politika hitelessége szempontjából - az eredetileg 3,5%-ra tervezett hiánycél 3,9%-ra történő emelése. Szembetűnő továbbá, hogy a jövőre 670 milliárd forintra tervezett Rezsivédelmi Alap 2610 milliárd forintra hízik. Ez is jól mutatja, hogy nagyon sokba kerül még a módosított rezsicsökkentési rendszer állami finanszírozása is.

"Az eredetileg alapul vett 4,1 százalékkal szemben jóval gyengébb, 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol a háború és az energiakrízis elhúzódó hatásai, a globális növekedés lassulása és az infláció reáljövedelmeket mérséklő hatása következtében" a költségvetés - írta Kovács Árpád, a KT elnöke a Portfolio-n megjelent exkluzív cikkében.

A 2023-as költségvetés módosítása már számol azzal, hogy a kormány 30 éves korig kiterjeszti az szja-mentességet azoknak a nőnek, akik gyermeket vállalnak. Közben a bankokat, biztosítókat, gyógyszercégeket érintő különadók jelentős bevételhez juttatják a kormányt. A most megjelent rendelet új pénzügyi befagyasztásokat is tartalmaz, amelyet az alábbi táblázat foglal össze. Vagyis a megemelt, 3,9%-os költségvetési hiánycél tartásához is feszes gazdálkodásra lesz szükség.

Érdekes csavar a történetben, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerda este közölte az MTI-vel, hogy január közepéig beterjesztik az Országgyűlésnek a költségvetés módosítását. Érzékelésünkben azt írtuk, hogy "mire ez a tervezet a parlament elé kerül, már annak végrehajtása is elindul. Gyakorlatilag egy olyan költségvetési módosítást tárgyal majd a parlament a következő év elején, amely már eldöntött". A mai Közlönyben pontosan ezt látjuk. Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzora a Portfolio-n megjelent cikkében arról írt, hogy a parlamenti demokráciákban egészen másképp megy ez a folyamat.

Ahogy attól a költségvetést figyelők tartottak, jelentősen sérül az új 2023-as költségvetés transzparenciaja, egyetlen nagy táblázatba ömlesztett bele a kormány minden adatot, a nyáron elfogadott tervekhez képest a változásokat nem mutatja be a dokumentum, és nem fejti ki, hogy pontosan milyen intézkedéseket is hajt végre, sem a kiadási, sem pedig a bevételi oldal esetében. Pedig múlt péntek éjszaka óta tudjuk, hogy a kormány még az utolsó pillanatban is adóemelésekkel sokkolt bizonyos szektorokat. A kormány az új intézkedések költségvetési és gazdasági hatását sem mutatta be. Kijelenthető tehát, hogy a kormány elsődlegesen azért használta a költségvetés rendeleti úton történő módosítását, mert ez szolgálta az érdekeit, mivel nem akarja kibontani a módosítások minden részletet, mert az nem minden esetben mutatna kedvező képet a jövő évi büdzséről.

További részletek hamarosan.