Rendkívüli döntést hozott a kormány a 2023-as költségvetésről

Azok után, hogy az elmúlt hetekben a jövő évi büdzsét a köznyelv már rendeleti költségvetésnek nevezte, mert a kormány annak elfogadásával gyakorlatilag kikerüli a parlamentet, most mégis váratlan döntést hozott a kabinet: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerda este közölte az MTI-vel, hogy január közepéig beterjesztik az Országgyűlésnek a költségvetés módosítását.

A miniszter úgy nyilatkozott, hogy a kormány üdvözli, hogy a Költségvetési Tanács egyhangúlag jóváhagyta a költségvetés módosítását. Érdemes azonban azt is felidézni, hogy Matolcsy György aláírása a szokásokkal ellentétben nem szerepelt a KT véleményét bemutató dokumentum végén. A Magyar Nemzeti Bank ezzel kapcsolatban arról tájékoztatta az RTL szerda esti híradóját, hogy a jegybankelnök az előre tervezett szabadsága miatt nem tudott részt venni a tanács aznapi ülésén.

A tárcavezető szerint a 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, erre több mint 2600 milliárd forintot különített el a kormány.

Hozzátette: a módosítás elfogadására a rendkívüli jogrend lehetőséget ad, de a kormány január első felében az Országgyűlés elé terjeszti azt. A rendkívüli jogrend lehetőséget ad a gyors cselekvésre, de

ez semmilyen tekintetben nem korlátozhatja az Országgyűlés hatáskörét, ezért a módosításokat január közepéig a parlament elé terjesztjük, az Országgyűlés jóváhagyását kérve.

Ez a bejelentés meglehetősen újdonság az eddigi kormányzati állásponthoz képest, a kormány korábbi álláspontjához és kommunikációjához képest akár rendkívülinek is nevezhető ez a kormánydöntés. Másrészről pedig gyakorlati oldalról érdekes a kormány lépése, hiszen a 2023-as költségvetés rendelete a napokban megjelenik a Magyar Közlönyben és életbe is lép még január elseje előtt. Vagyis mire ez a tervezet a parlament elé kerül, már annak végrehajtása is elindul. Gyakorlatilag egy olyan költségvetési módosítást tárgyal majd a parlament a következő év elején, amely már eldöntött, a képviselőket nemhogy kész tények elé állítják, hanem elméletileg már kőbe vésett folyamatok lesznek. És itt a hangsúly az elméletileg szón van. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogy a parlamenti folyamatban lesz-e lehetőség bármilyen további, érdemi módosításra. Vagyis hogy a képviselőknek lesz-e valódi beleszólásuk abba, hogy miként alakul a 2023-as költségvetés.

Az elmúlt napokban több cikkünk is megjelent arról, hogy mi vár ránk a kormány jövő évi költségvetési rendelettervezete, valamint az új adóintézkedések alapján:

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfó keretében tartott évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd